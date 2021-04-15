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15 апреля,
2021
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Стиль жизни

Итальянский мастер проведет в Ботсаду ТГУ мастер-класс по созданию бонсаев

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

С 16 по 18 апреля в Сибирском ботаническом саду ТГУ пройдут лекции и мастер-классы по формированию бонсаев с итальянским мастером японского искусства выращивания миниатюрных деревьев Паоло Претеросси.

Итальянский мастер проведет в Ботсаду ТГУ мастер-класс по созданию бонсаев
Фото: www.iphones.ru

Паоло Претеросси — инструктор и преподаватель Национального союза бонсай Италии (UBI), он создал местный клуб Bonsai club 95, сам занимается и коллекционирует бонсаи и суйсеки с 1988 года. В его коллекции более 80 бонсаев, в том числе 25 миниатюрных шохинов.


Как сообщили в Ботсаду, на лекциях участники узнают историю и стили бонсаев, а на мастер-классах Паоло научит технологиям их выращивания и формирования. Для работы участники могут приносить свои комнатные или уличные древесные растения в горшках и инструменты — секатор, кусачки для проволоки.


Лекция от мастера запланировала на 16 апреля, с 9.00 до 13.00, на нее нужно предварительно зарегистрироваться. 17 апреля с 9:00-17:00 пройдет первый мастер-класс, на него также требуется регистрация. 18 апреля с 9:00-17:00 будет второй мастер-класс, ссылка для регистрации здесь.


Все мероприятия пройдут в 229 аудитории (конференц-зал) на 2 этаже главного корпуса ТГУ. Участие бесплатное, но количество очных участников ограничено — 100 человек. Трансляция мастер-классов можно будет посмотреть на ютуб-канале ТГУ.

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