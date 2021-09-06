Испечь немецкие вафли и выпить ячменный кофе приглашают томичей в Российско-немецкий дом

Российско-немецкий дом приглашает томичей познакомиться с культурой сибирских немцев, испечь венские вафли на старинной чугунной вафельнице, выпить ячменный кофе «припс», сделать своими руками традиционное свадебное украшение и немецкий шпрух. Мероприятие пройдет 11 сентября в сквере у Российско-немецкого дома.
«Немецкое подворье или «Deutscher Hof» – это возможность погрузиться в жизнь немцев России и на практике познакомиться с их бытом, национальной кухней и народными ремёслами. Программа мероприятия включает в себя 11 мастер-классов, которые будут проходить параллельно по трём тематическим направлениям: это кулинарная площадка «Es schmeckt gut», творческая площадка «Basteln» и ремесленная площадка Handwerk», — говорится в анонсе.
На мастер-классах томичи могут приготовить домашнюю лапшу, самостоятельно взбить масло в традиционной деревянной маслобойке так, как раньше это делали в деревнях немецкие переселенцы. Все блюда, приготовленные на мастер-классах, можно попробовать. В качестве напитка подадут кофе из жареных зерён ячменя – припс (Prips). Это традиционный напиток немецкой кухни, который переселенцы привезли в 1760-е годы.
«На творческой площадке гости попробуют прясть пряжу на старинных аутентичных прялках, сделают своими руками декор для дома, научатся вышивке в традиционной технике «мережка», сыграют в народные игры и разучат танцы российских немцев. Участники ремесленной площадки унесут с мероприятия свадебные украшения, немецкий шпрух и резные деревянные изделия», — рассказали организаторы.
В сквере у Российско-немецкого дома можно будет посмотреть реконструкцию немецкого сельского подворья из предметов быта, собранных во время этнографических экспедиций на Север Томской области. Здесь же смогут увидеть выставку фото из личных архивов немецких семей и сфотографироваться в специально оформленной фотозоне.
Для участия во встрече нужно предварительно зарегистрироваться, количество мест и материалов ограничено.
Мероприятие пройдет в сквере Российско-немецкого Дома в субботу 11 сентября с 14:00 до 18:00. Если погода будет дождливой, мероприятие пройдёт в помещении.