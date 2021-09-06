Испечь немецкие вафли и выпить ячменный кофе приглашают томичей в Российско-немецкий дом

Российско-немецкий дом приглашает томичей познакомиться с культурой сибирских немцев, испечь венские вафли на старинной чугунной вафельнице, выпить ячменный кофе «припс», сделать своими руками традиционное свадебное украшение и немецкий шпрух. Мероприятие пройдет 11 сентября в сквере у Российско-немецкого дома. «Немецкое подворье или «Deutscher Hof» – это возможность погрузиться в жизнь немцев России и на практике познакомиться с их бытом, национальной кухней и народными ремёслами. Программа мероприятия включает в себя 11 мастер-классов, которые будут проходить параллельно по трём тематическим направлениям: это кулинарная площадка «Es schmeckt gut», творческая площадка «Basteln» и ремесленная площадка Handwerk», — говорится в анонсе.

Автор: www.tomdeutsche.ru

На мастер-классах томичи могут приготовить домашнюю лапшу, самостоятельно взбить масло в традиционной деревянной маслобойке так, как раньше это делали в деревнях немецкие переселенцы. Все блюда, приготовленные на мастер-классах, можно попробовать. В качестве напитка подадут кофе из жареных зерён ячменя – припс (Prips). Это традиционный напиток немецкой кухни, который переселенцы привезли в 1760-е годы. «На творческой площадке гости попробуют прясть пряжу на старинных аутентичных прялках, сделают своими руками декор для дома, научатся вышивке в традиционной технике «мережка», сыграют в народные игры и разучат танцы российских немцев. Участники ремесленной площадки унесут с мероприятия свадебные украшения, немецкий шпрух и резные деревянные изделия», — рассказали организаторы.