Искусством по загрязнению: зарождение экоперформанса в Томске

Стиль жизни

Пакет? Спасибо, нет! – так называется проект российского отделения Гринписа, в котором принимают участие томские экоактивисты из клуба экоосознанности «Новая эра». Цель проекта – призвать супермаркеты отказаться от одноразовых пластиковых пакетов и снизить количество пластиковой упаковки на полках.

Клуб уже поучаствовал в двух мероприятиях Гринписа в сентябре. Это пластингвотчинг - наблюдение и изучение пластика на природных территориях. Основная задача пластиквотчинга — определить, какой именно одноразовый пластик чаще всего загрязняет природу и вредит ее обитателям. Результаты пластиквотчинга в Томске представлены графически. Второе мероприятие - танцевальный флешмоб в защиту климата. Томск впервые появился на странице Гринписа как участник глобальных мероприятий, - рассказывает руководитель клуба "Новая эра" Асия Болтовская.

15 студентов и школьников под руководством Асии Болтовской проводят экологические акции и флешмобы с целью привлечь внимание томичей к защите окружающей среды, и в первую очередь, к проблеме глобального загрязнения. Для этого активисты ищут креативные решения, например, взгляд на экологические проблемы через призму театрального искусства. Экологическая, или зеленая, драма как жанр развивается во всем мире и наибольшую популярность снискала в киноискусстве. Нашумевшие документальные ленты «Спасти планету» (Before the Flood, 2016) с Леонардо Дикаприо и «Дом» (Home, 2009) – среди лучших примеров работ в этом направлении.

Зеленая драма проникла в театр, становясь инструментом экологического просвещения. Постановка в этом жанре призвана вызвать у зрителей причастность к разворачивающимся экологическим катастрофам. Как и положено произведению искусства, экологическая драма еще и инструмент познания. Она исследует взаимоотношения человека с природой и акцентируется на проблемах сверхпотребления и безразличия к живым обитателям планеты. Форма зеленой драмы варьируется от традиционного драматического спектакля до мюзикла и даже перформанса.

Экоперформансы появились и в Томске. В связи с пандемией проведение их на сцене в помещениях откладывается, но экоактивисты успели захватить относительно погожие осенние деньки: 20 и 26 сентября состоялся международный экоперформанс «Люди и мусор. Кто кого?». Мероприятие проходило в Лагерном саду и затем повторялось возле Драмтеатра. Оно объединило 10 участников из разных школ, университетов и даже стран. К примеру, в нем поучаствовали студенты ТГУ Майкл Одуро и Джордж Аду из Ганы, а также Аммар из Египта. Действо, длящееся около 30 минут, включало в себя шокирующие хороводы с пакетами на головах. Главные персонажи перформанса – это символически изображенные Общество потребления, Мусор, Мусорный полигон, Мусоросжигательный завод, Планета Земля (в виде хрупкой девочки в развевающемся голубом одеянии), Человек (как победитель мусора), Жених и Невеста (как будущее поколение) и Ребенок (символ надежды).

Мне всегда было интересно все, что касалось загрязнения пластиком океанов и водоемов. И когда мне выпала такая возможность и друг пригласил меня в организацию, которая помогает собирать пластик на берегах рек, я по-настоящему заинтересовался. И потом был этот перформанс, где мы с помощью движений, танца, хотели показать, шокировать, как мы, человеческие существа, загрязняем пластиком океан, оставляем мусор на берегах рек. Я вырос в Гане, и у нас музыка и танцы - это часть жизни и учебы. Мне понравилось участвовать во всех сценах. Когда ты являешься частью того, во что ты веришь, когда ты являешься частью того, что ты выражаешь через движения и музыку, ты чувствуешь связь со всеми, ты лучше понимаешь, что происходит и что нужно сделать, чтобы спасти планету, - говорит Джордж Аду.

Режиссером-постановщиком выступила актриса театра и кино Наталья Абрамова. Она учила активистов-актеров раскрепощаться и выражать в движении отчаяние, тревогу, ужас, растерянность, надежду. В перформансе прозвучали отрывки известных музыкальных композиций: из саундтреков кинофильмов «Малхолланд Драйв» и «Солярис», «Сказка странствий», «Реквием по мечте», отрывки из песен Майкла Джексона (The Earth Song), группы Yello (Race) и Стинга (Хрупкий Fragile). Музыка, по задумке авторов, должна была стать главным связующим элементом представления.

Когда я узнала о реализации перформанса, я находилась в другом городе, практически на другом конце страны, и очень надеялась, что успею вернуться к началу. Я привыкла считать себя человеком творческим и неравнодушным. Поэтому не могла не откликнуться на предложение. Экоперформанс - это что-то новое, интригующее, наполненное глубоким смыслом. Я надеюсь, что людей, которые наблюдали за выступлением, это поразило так же глубоко, как и меня. Я понимаю, что вопрос экологии очень актуален, нужно привлекать как можно больше людей к осознанности. Однако что значат слова? Если хочешь изменить мир к лучшему, начни с себя, личного примера, дела. Кто знает, может, увидев это, и люди потянутся, - рассуждает одна из участниц перформанса, студентка Биологического института ТГУ Валерия Бакалкина.

Я очень рад, что участвовал в этом перформансе. Лично для меня это были классные знакомства, отличное времяпрепровождение. Я бы точно не заставил себя находиться полдня выходного в Лагерном саду на нижней террасе под холодным ливнем, так что, в принципе, кучу эмоций я получил, не говоря уже о самом выступлении. Я рад, что нас посмотрело достаточно много людей. Эффективна ли такая форма? Думаю, что да. Наша задача - подключить к экологичному образу жизни людей, которые, может быть, об этом даже не задумывались... Если они случайно оказываются там, где мы выступаем, появляется возможность такой вот случайной связи, после которой человек призадумается и будет вести себя несколько иначе. Плюсы - цеплять разнородную аудиторию, но минусы - нет гарантии, что мы заденем людей, которые совсем свиноты полнейшие и мусорят на каждом шагу, кидают батарейки, бухают. Таких людей хотелось бы достать во всех смыслах этого слова, чтобы они изменили свой образ жизни, - рассуждает участник перформанса, магистрант ФПМК ТГУ Павел Багдалов.