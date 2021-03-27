Интеллектуальные игры для мобильных платформ. Во что играть?

Стиль жизни

Приложения для тренировки мозга имеют высокие рейтинги и большую практическую ценность, позволяя развивать сообразительность, внимательность, скорость реакции и другие полезные навыки. Портал vse-cazino.top составил рейтинг интеллектуальных приложений для iOS и Andrioid, которые можно скачать на официальных маркетплейсах Google Play и App Store.

Высокие оценки получили следующие приложения:

Peak;

Lumosity;

Elevate;

Memorado.

Peak

Бесплатное приложение для iOS и Android, которое уже имеет около 12 миллионов загрузок. Признано экспертами одним из лучших приложений Google. Упор сделан на короткие и интенсивные умственные тренировки. Приложение было разработано с использованием нейробиологических и когнитивных исследований Йельского университета и Кембриджа. В дополнение к обычным областям тренировки мозга, таким как ловкость и решение проблем, Peak предлагает уникальные учебные модули для творчества, языка и даже эмоционального интеллекта.

Lumosity

Lumosity, одно из первых приложений для тренировки мозга, которое очень популярно и поныне. Эта комплексная платформа насчитывает десятки миллионов пользователей. Lumosity известна своей большой библиотекой разнообразных заданий, которая постоянно обновляется. Игры с отличной графикой, хорошо продуманных игр, которые включают в себя множество задач для развития ваших умственных способностей.

Elevate

Elevate, которое Apple признало лучшим «приложением года», является одним из самых популярных тренажеров для тренировки мозга. Отличается красивым и удобным дизайном, уникальным подходом и увлекательным игровым процессом. В то время как два его крупных конкурента, Lumosity и Peak, в основном сосредоточены на когнитивном развитии, Elevate занимает свое место, предоставляя геймерам учебные модули, более ориентированные на академические знания. Благодаря обширной игровой библиотеке пользователи Elevate могут улучшить свои навыки чтения, математики и разговорной речи.

Меморадо

Memorado — это перспективное приложение с более чем миллионом пользователей, которое основано на когнитивных исследованиях, чтобы помочь пользователям развить свой интеллект. Это приложение особенно полезно, когда дело доходит до улучшения вашей памяти. Но программа не просто обеспечивает когнитивное развитие с помощью игрового процесса. У вас также будет доступ модулям медитации, чтобы ваш разум оставался спокойным и максимально способным к обучению.