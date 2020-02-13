Играй, гормон! Занимательная химия от психотерапевта

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Скоро весна – пора любви. А вы знаете, с чего она начинается? На этот философский вопрос у медицины свой ответ. За последние 50-70 лет обнаружены механизмы работы многих нейромедиаторов в разных областях мозга, которые напрямую влияют на душевное и психологическое равновесие и здоровье. Нейромедиаторы – это «посредники» между нервными клетками мозга. Они передают электрический сигнал, а вместе с ним важные химические вещества, разные по своей природе. Какие гормоны вызывают стресс, депрессию, а какие — чувство эйфории и любви? Об этом рассказал врач-психотерапевт Максим Пасюков.

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«Гормоны стресса»

Нейромедиаторы адреналин и норадреналин одновременно являются и гормонами стресса. В последнее время получил распространение термин «адреналиновый наркоман». Так называют людей, которые с помощью экстремальных видов спорта или развлечений получают мощный адреналиновый допинг.

«Гормон счастья» и депрессия

В последнее время много говорят о серотонине, который прозвали «гомоном счастья». Он отвечает за успокаивающие, тормозящие сигналы в головном яблочко мозге. Нехватка серотонина способна привести человека к клинической депрессии. Это не «просто плохое настроение», а состояние, когда человек постепенно становится не способен ни работать, ни выполнять банальные хозяйственные дела. Зачастую присоединяются соматические болезни: гастриты, язвы желудка, гипертония, нейродермиты, иммунные заболевания. Избыточный вес, кстати, тоже является частым проявлением скрытых депрессий. В таком состоянии человеку уже не до любви. Он страдает настолько, что это проявляется в каждом движении, во всех его позах.

Люди научились народными средствами восстанавливать уровень серотонина. Главный домашний рецепт – еда, богатая аминокислотой «триптофан». Наш организм не умеет самостоятельно синтезировать триптофан, поэтому получает его только с пищей, богатой белком. Особенно много триптофана в шоколаде, бананах, красном вине, сыре и говядине. Правда, редко кто слышит, что от депрессии женщина набрасывалась на говядину. В основном, на шоколад, сыр, красное вино. Настроение от них, действительно, несколько улучшается на короткое время. Но депрессия начинает нарастать «с тыла», потому что все вышеперечисленные продукты очень калорийны. От их употребления начинает на глазах прибавляться вес, наличие которого радости в жизни никому не приносит.

«Гормон влюбленности»

Большую роль в переживаниях влюбленности играет окситоцин. Влияние этого гормона на организм женщины хорошо изучено, так как он становится важным во время родов и кормления грудью и помогает сформировать мощную привязанность «мать-дитя». Но в последнее время ученые выдают все больше информации о влиянии этого гормона и на деятельность мозга, психику человека.

Окситоцин вызывает благожелательное расположение к другим людям и чувство доверия, снижает уровень критического восприятия. У людей, переживающих влюбленность, уровень окситоцина многократно повышается. За это его окрестили «гормоном влюбленности».

Самое удивительное, что вместе с повышением окситоцина у влюбленного человека снижается уровень серотонина. В состоянии психоэмоционального возбуждения человек перестает остро нуждаться в тормозящем и успокаивающем серотонине. Наверное, поэтому часто влюбленные ходят «в розовых очках» по отношению к объекту своего вожделения и теряют возможность мыслить критически.

Эти находки ученых отчасти могут объяснить широко известное явление погони некоторых людей за новыми романтическими увлечениями. Они «окситоциновые наркоманы» и таким образом справляются со скрытой депрессией. Задача психиатра — обратить внимание людей на этот аспект. Потому что со многими душевными переживаниями сегодня можно успешно справиться с помощью врача. Антидепрессанты доказали свою эффективность во многих случаях, связанных с постстрессовыми синдромами, паническими атаками, фобиями, тревогами и другими проблемами.

Но бывают случаи, когда полезнее общение с психотерапевтом. Иногда из тысяч людей человек выбирает себе спутника определенного типа, несмотря ни на какой уровень гормонов и нейромедиаторов. Зачастую их отношения испытывают серьезные трудности из-за не вполне осознаваемых требований, предъявляемых супругу или супруге.

Совет психотерапевта: Как только столкнулись с эмоциями другого полюса – не стесняйтесь, обращайтесь к грамотному специалисту. Он не только позволит легче с ними справиться, но и поможет осознать важные аспекты качественных отношений на будущее. Доказано, что сила знания способна менять в лучшую сторону работу нашего мозга на самом глубоком клеточном и биохимическом уровне.

Центр снижения веса доктора Пасюкова Томск, ул. Кулагина, 6Д Тел.: +79138537870 (он же WhatsApp) Инстаграм: centr_pasukov

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