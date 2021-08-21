Художник из Красноярска устроил перформанс единения с землей

В Каратузском районе Красноярского края художник Василий Слонов устроил перформанс единения с землей. Он зарылся в землю и попытался прорастить сквозь себя сосну.

«Смысл акции заключается в том, что и художник, и дух места, и земля наша будут объединены с помощью корней сосны. Василий родом из Шушенского, фактически земляк. Один из богатырей питался силой от матери земли, так вот Василий питается силой через корни этого дерева, которое в скором времени, я думаю, сквозь него и прорастет», — цитирует ведущего акции издание «Шанс».