«Хочу показать другую красоту»: томская художница рисует портреты людей с нестандартной внешностью
Екатерина Бархатова профессионально рисует 17 лет. Летом 2020 года она решила нарисовать людей, внешность которых общество не принимало или не понимало. Так появился проект «Настоящие лица». Сейчас уже готовы три портрета героев, в работе четвертый.
О красоте, бодипозитиве и стереотипах Екатерина рассказала в интервью ТВ2.
— В чем заключается проект?
— Я хочу показать другую красоту. Не то, что нам транслируют журналы, что мы видим регулярно. Я считаю, что это нам навевает ложные идеалы, особенно для подростков. Так как часто та красота, которая продается, не настоящая — это заслуга пластических хирургов, косметологов, но дети из-за этого могут комплексовать. Я ищу людей нестандартной внешности, которых обыватели могут называть грубо «некрасивыми». Хотя я это слово не люблю. Считаю, что не бывает некрасивых людей. Если ты красоту не можешь понять и увидеть, то это не проблема объекта, на который ты смотришь.
Поэтому я и ищу таких людей. У каждого из них своя история. Кто-то глубоко переживает свою непохожесть. Моей четвертой героине комфортно в своем нестандартном лице и теле. У нее лицо очень неформатное, и она болеет витилиго, и кайфует от своей непохожести. Я ищу именно таких людей. Мне, конечно, много пишут. Но они не подходят под формат, а просто хотят получить портрет.
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Первый портрет из серии «Настоящие лица». Трудно ли быть обладательницей необычной внешности? Трудно в подростковом возрасте. Мне хотелось быть кукольно красивой. Бесспорно красивой. Думала, вырасту и сразу «сделаю» профиль «уточкой». А вот во взрослой жизни плюсов много. Во-первых, тебя запоминают, это милашку могут не узнать в другой одежде, а я узнаваемая😃. Во-вторых, многие считают нестандартные черты лица притягательными. В-третьих, мой волевой профиль хорошо отражает булатный нрав и внутреннюю силу. Конечно, мне нравится глянцевая красота, но менять уникальность на глянец не хочу. #портрет #настоящиелица #художникбархатова #нестандарнаявнешность #нестадартнаякрасота
Публикация от Художник (@barhatova_art_tomsk)
— Как к вам пришли люди, с которых портреты и были написаны?
— Первый портрет в серии мой. У меня у самой очень нестандартная внешность, и многие переживания, о которых мне рассказывают люди, я через них прошла. Через принятие себя в этом мире. Мне самой понадобилось время, чтобы понять, что я красива, несмотря на то, что я не похожа на других. Поэтому мне эта тема так близка. Легко художнику писать о том, что близко.
— А как реагируют остальные герои?
— Очень позитивно. Если честно, то я боялась кого-то обидеть, так как художник не фотограф. Он может вытянуть какие-то черты лица, которые не нравятся обладателю. Но два портрета я еще написала, и они в восторге от портретов. Вторая женщина мне написала, что отправила портрет маме, а та плакала и говорила, что это их бабушка. В комментариях тоже позитивный отклик. Но я готова, что появятся любители глянца и фотошопа и будут критиковать.
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Второй портрет из серии «Настоящие лица». Портрет Ольги. Ольга не планировала принимать участие в проекте, ее фото мне прислала подруга. Я отметила, что внешность фактурная (это чистая правда), но всерьез не задумалась о написание портрета. И тут мне написала сама Ольга, я попросила ее не постановочные фото и была очень удивлена, когда она мне сказала, что не фотогенична. И тут я поняла, что портретом стоит история и это меня зацепило. Для меня странно, что очень красивые женщины порой не осознают силу своей красоты. А ведь Ольга редкой, аристократичной красоты. Утонченная, выразительная. Я не знаю ее лично и когда писала портрет, думала, какие заботы оставили на ее красивом лице межбровную морщинку. Вот оно настоящее, живое лицо, которое хочется рассматривать. Этот проект будет не про картины, он будет про судьбы... Ольга поняла, что красива только во взрослой жизни. В детстве считала себя гадким утёноком. Родители не говорили, что она красивая (мамы, папы ну пожалуйста, говорите детям, что они красивы!!!), в школе дразнили. Быть необычной трудно. Мой автопортрет стал первым в этом проекте, и я понимаю всю глубину переживаний. Очень рада, что сейчас Ольга счастлива и довольная природной красотой и стереотипы больше не доставляют душевную боль. И мы сходимся во мнение, что давление глянцевой, журнальной красоты усугубляло комплексы. Надеюсь, что это проект поможет кому-то поверить в себя! #художникбархатова #настоящиелица #всеграникрасоты #буллинг
Публикация от Художник (@barhatova_art_tomsk)
— Я правильно понимаю, что вы за бодипозитив?
— Абсолютно. Я поддерживаю бодипозитив, и поддерживаю не только plus size, как сейчас принято считать. Это именно принятие в себе того, что ты изменить не можешь. Потому что есть такая внешность, где даже пластический хирург ничего сделать не может. Например, близко посаженные глаза... Ты с ними ничего не сделаешь, тебе нужно это принять, полюбить и жить с этим. Поэтому я за позитивизм в принципе, не только боди. И я против узкоколейности мышления, когда загоняют в шаблоны. Мы разные, непохожие, и в этом и есть самое интересное в мире.
Если честно, то поэтому мне не интересны сейчас селебрити. Они одинаковые. Вы путаете звезд? Я путаю. Они похожие: всем сделали одинаковые ресницы, сделали губы, убрали щеки и нарисовали брови фломастером. А я хочу, чтобы после нас остались портреты настоящих людей. Представляете, случится какой-нибудь коллапс, и останется нашим потомкам только Инстаграм. А ведь это не те люди, которые живут на планете.
— На ваш взгляд, кто транслирует, что «брови фломастером» — это красиво? И те же звезды: они просто хотят устоявшимся шаблонам красоты в обществе соответствовать или действительно думают, что так красиво?
— Я думаю, что просто хотят соответствовать. И многие звезды стали заложниками некой стереотипности. Может, им и не хочется такими быть, хочется показать свою индивидуальность, но их загоняют в рамки соответствия.
Тема сложная. Мы же социальные животные. Нам важно мнение социума, и мы хотим соответствовать идеалам. Мне бы хотелось, чтобы у идеалов была чуть шире грань. Я не принижаю значение очевидной красоты, ведь есть же такие люди, на которых мы смотрим и понимаем, что они красивы. Но хочу, чтобы люди знали, чтобы в большинстве своем мы другие, а любви и внимания достойны все. Ведь в большинстве своем люди по-злому могут критиковать внешность других людей. А люди болезненно относятся к критике. Как третья женщина, портрет которой написан. Женщина всю жизнь хочет носить маску. Вы представляете, как ужасно, когда взрослый человек хочет спрятаться и ходить всю жизнь в маске? Я испытываю чувство вины за то, что мы, социум, можем причинить такие глубокие страдания человеку.
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Третий портрет из серии «Настоящие лица». Портрет Татьяны. Для меня это портрет русской женщины. На таких женщинах держится наша страна. Огромные, ясные полные тоски глаза. Тоска - это важная часть русской культуры, русской ментальности. Без неё не было бы половины величайших произведений, так как тоска сплелась с мироощущением русского человека. Её целомудренному абрису губ позавидует Мадонна Рафаэля. Веками ценился маленький нежный ротик. Мода на пухлые, большие, сексуальные губы молодая. Посмотрите на её волевые ноздри, женщины с такими ноздрями коней на скаку останавливают. Я вижу прекрасное, живое, эмоциональное лицо. Цитирую вам письмо, которое мне написала Татьяна: «Прочитав ваш пост с портретом Ольги поняла, что это про меня. Плюс старшая дочь сегодня сказала вскользь "мама ты ж не красивая"... я понимаю, что далека от идеала женской красоты, но ранит иногда сильно, даже радуюсь, что сейчас надо носить маски... надеюсь тайком, что люди поймут, что не все должны быть шаблонными куклами Барби." #настоящиелица #художникбархатова #бодипозитив
Публикация от Художник (@barhatova_art_tomsk)
— Получается, ваш проект оказывает отчасти психологическую помощь?
— Да, мне хотелось бы помочь и героям, которые будут в проекте участвовать, и тем, кто будет наблюдать со стороны и узнавать себя в этих историях. Может быть, им тоже станет легче.
— Каким будет итог? Выставка? Обсуждение?
— Честно, пока не знаю. Часть работ будет выставлена в Москве на фестивале современного искусства. Будет ли отдельная выставка, посвященная этому проекту, будет зависеть от моего финансового положения. Пока так далеко не загадываю. Просто творю и хочу сделать что-то хорошее для этого мира.
Те, кто считают, что могут стать героями проекта Екатерины Бархатовой, могут написать ей в Инстаграм или в Вотсап по номеру 8-953-922-35-19.
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