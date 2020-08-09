«Хочу показать другую красоту»: томская художница рисует портреты людей с нестандартной внешностью

Стиль жизни

Екатерина Бархатова профессионально рисует 17 лет. Летом 2020 года она решила нарисовать людей, внешность которых общество не принимало или не понимало. Так появился проект «Настоящие лица». Сейчас уже готовы три портрета героев, в работе четвертый.

О красоте, бодипозитиве и стереотипах Екатерина рассказала в интервью ТВ2.

— В чем заключается проект?

— Я хочу показать другую красоту. Не то, что нам транслируют журналы, что мы видим регулярно. Я считаю, что это нам навевает ложные идеалы, особенно для подростков. Так как часто та красота, которая продается, не настоящая — это заслуга пластических хирургов, косметологов, но дети из-за этого могут комплексовать. Я ищу людей нестандартной внешности, которых обыватели могут называть грубо «некрасивыми». Хотя я это слово не люблю. Считаю, что не бывает некрасивых людей. Если ты красоту не можешь понять и увидеть, то это не проблема объекта, на который ты смотришь.

Поэтому я и ищу таких людей. У каждого из них своя история. Кто-то глубоко переживает свою непохожесть. Моей четвертой героине комфортно в своем нестандартном лице и теле. У нее лицо очень неформатное, и она болеет витилиго, и кайфует от своей непохожести. Я ищу именно таких людей. Мне, конечно, много пишут. Но они не подходят под формат, а просто хотят получить портрет.

— Как к вам пришли люди, с которых портреты и были написаны?

— Первый портрет в серии мой. У меня у самой очень нестандартная внешность, и многие переживания, о которых мне рассказывают люди, я через них прошла. Через принятие себя в этом мире. Мне самой понадобилось время, чтобы понять, что я красива, несмотря на то, что я не похожа на других. Поэтому мне эта тема так близка. Легко художнику писать о том, что близко.

— А как реагируют остальные герои?

— Очень позитивно. Если честно, то я боялась кого-то обидеть, так как художник не фотограф. Он может вытянуть какие-то черты лица, которые не нравятся обладателю. Но два портрета я еще написала, и они в восторге от портретов. Вторая женщина мне написала, что отправила портрет маме, а та плакала и говорила, что это их бабушка. В комментариях тоже позитивный отклик. Но я готова, что появятся любители глянца и фотошопа и будут критиковать.

— Я правильно понимаю, что вы за бодипозитив?

— Абсолютно. Я поддерживаю бодипозитив, и поддерживаю не только plus size, как сейчас принято считать. Это именно принятие в себе того, что ты изменить не можешь. Потому что есть такая внешность, где даже пластический хирург ничего сделать не может. Например, близко посаженные глаза... Ты с ними ничего не сделаешь, тебе нужно это принять, полюбить и жить с этим. Поэтому я за позитивизм в принципе, не только боди. И я против узкоколейности мышления, когда загоняют в шаблоны. Мы разные, непохожие, и в этом и есть самое интересное в мире.

Если честно, то поэтому мне не интересны сейчас селебрити. Они одинаковые. Вы путаете звезд? Я путаю. Они похожие: всем сделали одинаковые ресницы, сделали губы, убрали щеки и нарисовали брови фломастером. А я хочу, чтобы после нас остались портреты настоящих людей. Представляете, случится какой-нибудь коллапс, и останется нашим потомкам только Инстаграм. А ведь это не те люди, которые живут на планете.

— На ваш взгляд, кто транслирует, что «брови фломастером» — это красиво? И те же звезды: они просто хотят устоявшимся шаблонам красоты в обществе соответствовать или действительно думают, что так красиво?

— Я думаю, что просто хотят соответствовать. И многие звезды стали заложниками некой стереотипности. Может, им и не хочется такими быть, хочется показать свою индивидуальность, но их загоняют в рамки соответствия.

Тема сложная. Мы же социальные животные. Нам важно мнение социума, и мы хотим соответствовать идеалам. Мне бы хотелось, чтобы у идеалов была чуть шире грань. Я не принижаю значение очевидной красоты, ведь есть же такие люди, на которых мы смотрим и понимаем, что они красивы. Но хочу, чтобы люди знали, чтобы в большинстве своем мы другие, а любви и внимания достойны все. Ведь в большинстве своем люди по-злому могут критиковать внешность других людей. А люди болезненно относятся к критике. Как третья женщина, портрет которой написан. Женщина всю жизнь хочет носить маску. Вы представляете, как ужасно, когда взрослый человек хочет спрятаться и ходить всю жизнь в маске? Я испытываю чувство вины за то, что мы, социум, можем причинить такие глубокие страдания человеку.