Хочу чаю! Хиты продаж чая и кофе

Стиль жизни

«Сладкое искушение», «Ночное рандеву» и даже «Лесную прохладу» вы можете подарить на 8 марта своей любимой, маме, сестре, подруге и, конечно же, теще. Причем для этого не придется предпринимать никаких особых усилий, потому что это – чай. О любимых сортах чая и кофе томичей нам рассказала директор сети специализированных магазинов «Чай, Кофе» Марина Федоренко.

Сейчас все больше людей считают, что напиток должен быть качественным, от него нужно получать удовольствие, ведь «один раз живем», – рассказывает Марина Федоренко. – В чайном и кофейном бизнесе мы уже больше 20-ти лет. По опыту знаем, что понравится, а что нет. Весь ассортимент наших магазинов сейчас состоит из хитов продаж.

Нравится томичам, как мы выяснили, «Брутал», «Весенняя бабочка» и «Таежный рассвет».

– У нас есть авторские чаи, которые мы разработали сами: «Таежный рассвет» – черный чай и «Сибирский лекарь» – зеленый чай с травами и ягодами. Оба они сразу стали хитами продаж. И в тот, и в другой входит Иван-чай, который славится своими целебными свойствами: повышает иммунитет, мягко успокаивает, восполняет жизненные силы.

Среди эксклюзивных предложений томской сети специализированных магазинов – «Манговый улун», наполненный цукатами тропического фрукта, «Весенняя бабочка» со слайсами клубники, киви, хурмы и «Гинкго билоба». Это не просто листья дерева, как в аптечной упаковке.

Особой популярностью среди горожан пользуются травяные смеси, рассказывает директор магазина: мужчины берут бодрящий «Брутал», в него входят сосновая почка, саган-дайля, кора дуба и другие целебные растения, полезные для мужского здоровья. Женщины предпочитают «Стройные линии» – травяную смесь, которая благотворно влияет на женский организм. В последнее время, отмечает Марина Федоренко, многие берут «Иммунитет» – напиток из смеси трав, стимулирующий силы организма и «Успокаивающий» сбор на основе каркаде с мятой и лавандой.

Для детей и молодых мам часто берут ройбуш – он не вызывает аллергии и имеет приятный карамельно-шоколадный привкус. А можно попробовать, например, ройбуш с вишней или земляникой и брусничным листом. Кусочки фруктов обогащают вкус.

– Чай укрепляет здоровье. Я сейчас говорю не о том, что в пакетиках, а о настоящем чае – цейлонском, индийском, китайском. Это целая наука, которая помогает нам избавиться от многих недугов. Например, Пуэр хорошо очищает кровь, Те Гуань Инь пьют для профилактики онкологических заболеваний. Зеленый чай с жасмином – повышает давление, как и каркаде в горячем виде. А вот холодный каркаде советуют гипертоникам – он, наоборот, понижает давление.

Тех, кто предпочитает натуральный кофе, в магазинах томской сети ждут десятки банок с зернами из Колумбии, Вьетнама, Гватемалы, Бразилии, Эфиопии, Коста-Рики.

– Качество кофе на 99% зависит от обжарщика, – рассказывает Марина Федоренко. – С плантаций все получают одинаковое зерно, многие делают ароматизацию. Но тот вкус, который мы ощущаем, выпивая кофе, дает именно обжарщик. Наш специалист занимает лидирующие места на международных выставках, обгоняя даже итальянцев.

Чтобы придать напитку чуть более насыщенный аромат, его через 10-12 часов после обжарки обрабатывают гипоаллергенными маслами высокого качества. Так получают ароматизированные сорта: Ирландский крем, Амаретто, Лесной орех, Бэйлис, Пралине, Английские сливки, Ром и карамель, Сабра с насыщенным цитрусовыми нотками. «Любимчиком» томичей среди ароматизированных сортов стал Забаглионе – напиток с ароматом знаменитого итальянского десерта: яркий вкус свежеобжаренной арабики отдает нотками белого вина и сладостью нежного взбитого мусса.

Хит продаж среди плантационных сортов кофе – марагоджип Никарагуа и Колумбии. Это – самые крупные зерна, которые раза в три больше обычной арабики. Напиток из них отличается мягким шоколадным вкусом.

Для тех, кто обожает ароматный напиток, но не может себе его позволить по состоянию здоровья, в сети «Чай, кофе» есть декаф – зерновой кофе без кофеина, который получают путем вымывания кофеина из зерен колумбийской арабики.

Если вы сейчас в поисках подарка к 8 марта и вдруг растерялись, потому что ваша женщина утром пьет кофе, а вечером – чай, можно подарить готовый чайно-кофейный набор или собрать его по вашему вкусу. Да еще и с полезными сладостями, от которых не поправляются.

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