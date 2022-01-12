Группа «Цветы»: Мы перестали носить хипповские побрякушки, но в душе остались пацифистами

9 января группа Стаса Намина «Цветы» завершила свой гастрольный тур по Сибири концертом в Томске. Журналистка ТВ2 встретилась с музыкантами группы, поговорила о хитах и релизах, записи на «Abbey Road», сохранившемся хиппизме и планах на будущее. А также побывала на концерте и поделилась своими впечатлениями.

«Цветы» — свежи, энергичны и все так же, как и полвека назад, круты. Одна из первых советских рок-групп, вышедших из подполья — и сразу на эстраду. Коллектив, чьи песни пели, поют и будут петь еще много лет. Как минимум, «Мы желаем счастья вам» и «Звездочка моя ясная» знают все. Музыка, которую точно стоит прийти и послушать. Хотя сама я, честно говоря, до этого момента ни разу не была на «Цветах» и в живую их не слышала, а потому, привыкнув только к самым популярным песням, готовилась прийти на отголоски советской скучной (даже попсовой) эстрады. Ошиблась.

Александр Грецинин, Юрий Вильнин и Олег Предтеченский Александр Грецинин, Юрий Вильнин и Олег Предтеченский

Гастролирующий состав «Цветов» — пять рокеров. Собран он был в 1999 году после десятилетнего перерыва в работе группы (исключение — сессионный барабанщик Андрей Шатуновский, он с «Цветами» с 2011 года). Активная творческая жизнь новых «Цветов» началась с 2009 года. Сейчас — цветут. Первое, чем цепляют и выделяются на фоне большинства коллег «Цветы», — каждый участник коллектива самодостаточен и принимает равное участие в концерте. Нам привычно, что в музыкальной группе есть вокалист, а есть инструменталисты. Один поет (иногда еще и играет), остальные — делают музыку. Но «Цветы» — одна из немногих мне известных отечественных групп, где вокалист и инструменталист — каждый. И сами музыканты, говоря о себе, отмечают это преимущество. Мол, если вдруг что-то случится, группа не развалится и сможет существовать без потерь. «Есть ли в России еще подобная группа?» — риторически спросил во время нашего разговора после концерта Юрий Вильнин. Второе, что цепляет в «Цветах», — рок-н-ролльная зажигательность. Группа создана в 1969 году — время, когда в советском андеграунде уже вовсю главенствовал рок-н-ролл. «Цветы» до сих пор сохранили то, с чего начинали. Только сделали это современным, привлекательным, профессиональным. В такие моменты грустно, что в БКЗ сидячие зрительские места и оторваться от души — через ноги и тело — в полную меру невозможно. Из зажигательности вытекает третье — всеобщий кайф. От того, что они делают, до того, что слышим и видим мы. Кайф, который передается от музыкантов к аудитории в зале и заполняет собой все. Энергия! Аудитория — кайфует от музыкантов, музыки и того, с какой любовью и желанием это все создается. На этом субъективная часть с впечатлениями после концерта заканчивается.

Далее — разговор с Олегом Предтеченским, Юрием Вильниным, Александром Грецининым и Валерием Диордицей.

вокалист и гитарист Олег Предтеченский вокалист и гитарист Олег Предтеченский

— Когда сообщала своему окружению, что иду на интервью к «Цветам», люди делились на две категории. Первые говорили: «А они еще живые, что ли?». Вторые — «Это вообще кто?». Люди помнят вас по советским временам, но вы, как я убедилась сегодня, до сих пор свежи, бодры и полны сил. А ведь группа существует с 1969 года. Что помогает оставаться на плаву спустя полвека? Александр: У нас легкие песенки, про настоящую любовь. Не просто «Пришла, разделась и дала», а хорошая и чистая. К людям, к миру, к своей родине. Поэтому то, что мы делаем, никогда не угасает. Потому что оно всегда актуально и свежо. Вот вы знаете, чем отличается настоящий композитор от ненастоящего? Образованием, как минимум. Написать пару песен и попрыгать может любой, но через неделю их все забудут. А у нас в «Цветах», например, был композитор Оскар Фельцман (Советский и российский композитор, пианист. Сотрудничал с «Цветами» в советские годы. Автор музыки в песне «Есть глаза у цветов» на стихи Расула Гамзатова — ред.). И не только он! Соответственно, участие в создании песен принимали мастера высокого уровня. А это уже обеспечивает качество результата и его вечность. Олег: Тяжело себе представить, что лет через двадцать люди, которые сейчас молоды, сядут за один стол, выпьют, обнимутся и запоют «Это вам не шутки, мы встретились в маршрутке». Зато «Звездочку» до сих пор будут помнить и петь. — Так все-таки — в чем секрет? Валерий: Хорошая музыка и хорошие стихи — они никогда не устареют. Олег: Мы еще заметили такую особенность — когда Александру Лосеву (Солист группы «Цветы» с 1970 по 1976 год, а также с 1980 по 1990. Исполнял такие популярные песни как «Звездочка моя ясная», «Есть глаза у цветов», «Колыбельная», «Мы желаем счастья вам», «Ностальгия по настоящему», «Юрмала»... Умер в 2004 году — ред.) было 22 года, он спел песню. Она идеально шла ему по возрасту. Сейчас нам уже 23 — и нам тоже песня идеально подходит по возрасту. Ничего не мешает и ничего не меняется. Такая у нас удивительная музыка. Александр: А вообще это странная история. Взять, например, «Руки Вверх!» — окабаневший достаточно взрослый дяденька бегает и поет мальчиковые песни про молодость. Он заложник своего репертуара. Это нормально. Потому что мы тоже заложники своих песен. Но у нас они совсем другие. Более вечные.

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— Многие группы, существующие, как и «Цветы», еще с советских лет, сейчас продолжают сохранять популярность благодаря своим хитам тех времен. В вашем репертуаре тоже достаточно хитов, которые знают все. Как это устроено у вас? Делаете акцент на своей «классике» или создаете новое и пытаетесь продвигать это? Александр: Мы об этом не думаем вообще. Мы пишем не для того, чтобы создать новый хит, который поднимет нас на новую ступеньку. А просто для себя. Мы творческие люди, нам нужно держать себя в музыкальном тонусе. Потому что мы не приемлем фонограммы, всегда играем в живую. Юрий: Некоторые люди — это проекты, имеющие конкретные цели. Например, заработать денег. Для этого берется бюджет, обрабатывается любыми способами, через туры со старыми программами и тем, на что точно придут. А у нас таких целей нет. Мы просто живем этой музыкой, искренне и честно ее играем. Если она кому-то нравится, это же вообще замечательно! — Музыка людям нравится, да, но сегодня зал был полупустым. Влияет ли количество слушателей на музыкантов? Юрий: На других музыкантов, наверное, да, потому что все привыкли выходить в лучи сцены и видеть полный зал. Но на нас, точно говорю, не влияет. Мы играли и для десяти человек, и для больших залов. Конечно, с полным залом появляется больше задора, но мы зависим только от того, какие звуки издаем, как сходится наша музыка. Мы заряжаемся друг от друга. И еще: когда ты стоишь на сцене, в тебя светят лучи прожекторов, поэтому ты не особо видишь зрителей и не очень понимаешь, сколько там людей. — Самое известное из ваших последних релизов — двойной альбом «Назад в СССР», состоящий из 24 хитов и песен, которые публикуются впервые. Особенность — запись проходила на студии «Abbey Road». Там, где записывались The Beatles, Pink Floyd, Radiohead и многие другие легенды. Записывались вы там дважды (еще в 2011 году — «Распахни свое окно»). Расскажите, как это вообще? Олег: Если коротко, мы с «Запорожца» пересели на «Мерседес». Александр: Все песни «Цветов» были записаны в разное время на разных студиях. Поэтому звучание у всех хитов отличалось. У нас появилась задача — записать это все в одной студии на современном оборудовании, но близко к оригиналу. Мы сделали это, в 2009 году вышел «Назад в СССР».

Олег: «Abbey Road» — уникальное место. Там не важно, кто вы и откуда — из России или из Монголии. Главное, что вы пришли отдавать себя музыке именно в эту студию. На «Abbey Road» даже студенты, еще учась в колледже, приходят бесплатно подрабатывать. Только чтобы заработать авторитет. Когда у человека уже нарабатывается какой-то стаж, его берут на оклад рядовым техником. Он продолжает ходить, мотать провода и продолжать учиться. И только потом уже он может стать звукорежиссером. Студия заменяет самую высшую академию звука и звукорежиссерам, и музыкантам. Александр: Спасибо нашему главному человеку — Стасу Намину. Благодаря ему с нами произошел определенный опыт. Ты приезжаешь из России, эдакий медведь, непонятно, что за людь. Но сотрудники «Abbey Road» включаются в работу. Уже на второй день они напевали наши песенки, улыбались и предлагали: «Эта партия нам нравится больше, давайте ее оставим?». Полное понимание и открытость. Юрий: Настолько, что из хранилищ специально для нас доставали какие-то винтажные инструменты. Потому что слышали, что мы играли, и понимали, что нам лучше подойдет. Например, мы писались через пульт, на котором писались The Beatles. Сначала цифра, цифра, а потом пропускали через него, чтобы добиться теплого звука.

— Что значит для вас запись на «Abbey Road», это какой-то новый уровень? Алекcандр: Конечно! Но ценность этой записи больше для нас и для наших поклонников, а не для малознакомых с творчеством «Цветов» людей. Потому что для них разница может быть незаметна — какая разница, так звучит или так. Юрий: Есть нюанс — музыка «Цветов» заслуживает именно такого звучания. И люди, которые раньше слышали нас на других носителях из других студий, когда ставят винил, видят колоссальную разницу. Потому что «Цветы» не засунуть в формат mp3. — Вы говорите, что у вас песни о любви, легкие и простые. Но меня зацепила, например, «Политинформация» (2014 год), три песни на острые социальные темы, посвященные, в частности, событиям на Украине. Валерий: Мы ведь не просто так называемся «Цветами». Это же отсылка к детям цветов, к хиппи, к бунтарям. А у них что? Make love, not war. И отсюда наши антивоенные пацифистские настроения. Мы перестали носить все эти хипповские побрякушки, но в душе остались пацифистами и антивоенщиками. Поэтому для нас важно высказываться об этом, говорить о мире и любви, выступать против войны. — Не люблю загонять музыку в рамки жанра, но все-таки «Цветы» — это рок. В советские годы отечественная рок-музыка была бунтом и протестом, голосом поколения, который говорит правду. Рок в наше время — это уже другое? Олег: Отмечу, это чисто русская черта. Если брать английскую и американскую музыку, у них было и есть иначе. Дело в том, что в жизни — в принципе — есть много тем, о которых можно рассуждать, говорить и спорить, на которые можно и нужно петь. И это не обязательно политические лозунги, это может быть все, что нас окружает.

«Политинформация» — три песни, посвященные политической жизни и событиям на Украине. Песни исполнялись 14 ноября 2014 года в зале Arena Moscow. На видео песня Джона Леннона «Дай миру шанс» (Give Peace a Chance), которую группа исполняет с актерами и детской студией театра Стаса Намина на английском, русском и украинском языках.