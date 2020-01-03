Добрые новости
03 января,
2020
Гороскоп на 2020 год
Покровительница нового года по восточному календарю — Белая Металлическая Крыса. 2020 — это начало 12-летнего цикла, когда старые цели утрачивают свою актуальность и появляются новые ориентиры. Поэтому сейчас особенно важно понять, кто ты и кем хочешь быть. Четко формулируйте свои желания и идите к ним. Год Крысы — самое подходящее время для того, чтобы заложить основу чего-то нового.

Овен
Поначалу будет казаться, что год Крысы регулярно подкладывает Овнам свинью. Будет что-то сродни ощущению, что гребешь изо всех сил к своей цели, как к берегу, но она становится только дальше. Здесь главное — не отступать. Если хоть одно дело доведете до успешного конца, с остальными Фортуна поможет. Кстати, 2020-й для Овнов удачен для смены рода деятельности. Кое-кто сможет открыть в себе не известные до этого момента способности. И сделать на этом бизнес. Но для этого надо научиться слушать внутренний голос. Так что найдите время побыть офлайн с самим собой.
Телец
Астрологи рекомендуют Тельцам быть сдержанными в своих желаниях. И рациональными в действиях. Тогда Крыса просто из вредности завалит вас благами мира — материальными и нематериальными. Гармонизировать отношения с грызуном года Тельцам помогут упорство и целеустремленность. Не свернете с курса при движении к цели — Крыса сама подскажет, как процесс упростить и ускорить. А еще она создаст Тельцам благоприятные условия для смены жилья или места работы. С деньгами будет сложнее: они будут приходить и уходить внезапно. Но еще сложнее с чувствами: шансов встретить новую любовь и проститься со старой примерно одинаково.


Близнецы
Близнецам Крыса рекомендует выйти из состояния «я в домике» и, наконец, открыться миру. Тогда вы с удивлением обнаружите, что, кроме стресса и проблем, в мире существуют еще любовь, дружба и взаимопонимание. И наверняка среди тех, кто вас окружает, есть тот, кому вы небезразличны и кто готов изменить вашу жизнь. В лучшую сторону, разумеется. Не рефлексируйте слишком долго: Крыса благоволит тем, кто умеет действовать стремительно. И не отказывайте себе в удовольствиях, даже дорогостоящих: и себя порадуете, и повод начать зарабатывать больше появится.
Рак
Астрологи уверяют, что год Крысы — это ваш год. Вы будете на пике формы, и ваши энергия и работоспособность будут изумлять окружающих. Правда, того, что вы захотите непременно сделать в новом году, будет так много, что времени на воплощение всего задуманного все равно не хватит. Но в любом случае звезды будут благоволить вам и в делах, и в любви. Главное — не переутомиться. Даже самому выносливому организму иногда нужен отдых. Так что учитесь переключаться на старые или новые увлечения: йогу, бег трусцой, стрельбу из арбалета или (почему бы и нет) танцы на пилоне.


Лев
Крыса в наступающем году будет играть со Львом в «кошки-мышки». Сначала будет загонять Льва в сложные житейские ситуации, а потом подсказывать выход из них. А еще будет знакомить с людьми, которые в трудный период помогут словом и делом. И, возможно, подарят новые эмоции — любовные переживания, например. Во второй половине года жизнь может бросить гордой кошке вызов, и Львы будут готовы рвануть к своей цели сломя голову. В этот период надо принудительно притормаживать себя и продумывать каждый шаг. Потому как в случае неуспеха будет мучительно больно за напрасно потраченное время.
Дева
Год Крысы — это и ваш год. Главное, никуда не торопиться. Все, что нужно, и так пойдет к вам в руки само. Поэтому, если есть потребность, то смело меняйте имидж, образ жизни, квартиру, работу, а при желании и кавалера (даму сердца) — скорее всего, жизнь станет лучше. Рациональный подход к решению любых задач принесет дивиденды. У Дев возможен карьерный рост со всеми причитающимися бонусами. Только надо внимательнее относиться к сослуживцам: неправильно налаженная коммуникация может немного снизить эффект от общего впечатления «все идет, как по маслу».


Весы
В наступающем году покой вам будет только сниться. Но есть в бешеном ритме жизни и свои плюсы. 2020 год сулит представителям знака значительные финансовые вливания и громкую победу на соревнованиях, в конкурсе или еще где-то. То, что вы станете первым, придаст вам уверенности. Но не переусердствуйте. Будьте проще, старайтесь говорить окружающим не только замечания, но и приятные слова. Это порадует близких и позволит вам расположить к себе новых знакомых. А знакомства, кстати, звезды обещают перспективные. Одинокие Весы в 2020 году с большой вероятностью встретят близкого по духу человека, с которым свяжут свою жизнь.
Скорпион
Год потребует от вас гибкости в принятии решений. Один из главных принципов 2020-го — не спешите ни в чем. И не позволяйте другим вас подгонять. Взвешенное решение — залог успеха. Старайтесь всегда быть в курсе событий, но не пытайтесь достичь всего сразу.
Крыса прямолинейна, она не любит интриг. Поэтому говорите прямо. Если вдруг кто обидится, не затягивайте с примирением. Груз ссоры может отвлекать вас от более важных дел. А если вдруг взгрустнется или покажется, что земля уходит из-под ног, пробегитесь, прогуляйтесь, сходите в поход в горы или поезжайте к морю, это ваша «таблетка от хандры» на 2020 год.


Стрелец
Стрельцы будут добиваться всех поставленных целей благодаря четкой мотивации и характерной им дипломатичности. В 2020-м представителям огненного знака придется учиться идти на компромисс и в деловых моментах, и в личной жизни.
Осенью возможно столкновение с целым шквалом мелких неприятностей, которые нужно будет уладить быстро. Если вы достойно справитесь с ситуацией, в конце года вас ждет приятный сюрприз или дорогой подарок.
Звезды советуют не обострять старые конфликты, а сосредоточиться на саморазвитии. Еще одно образование, онлайн-школа, новый язык — что бы вы ни делали, это станет отправной точкой для чего-то нового.
Козерог
Козерогам новый год обещает всяческие блага. Вы их заслужили. Продолжайте трудиться, но немного поумерьте свои амбиции. Крыса не любит, когда идут напролом. Учитесь делегировать полномочия, не перегружайте себя работой. Однако от командировок или выездных курсов повышения квалификации не отказывайтесь. Это благотворно скажется и на карьере, и на настроении.
Думайте не только о цели, но и о здоровье. В это время уместны будут любые торжества, связанные с продолжительным отдыхом. Старайтесь чаще радовать друзей и близких, не навязывайте свое настроение другим. Вы удивитесь, как быстро у них изменится мнение о вас в лучшую сторону.


Водолей
Этот год будет для Водолеев благополучным в финансовом плане, но при условии, что вы готовы вложить все свои накопления в рисковое предприятие. Просчитывайте шансы на успех, проявляйте креатив, не стесняйтесь необычных идей, и удача будет на вашей стороне.
В любовных делах все не так радужно. Отношения, которые вы считали постоянными, могут сойти на нет. Но не спешите отчаиваться. К концу года на горизонте появится человек из прошлого. Во что выльются эти отношения — решать только вам. Год обещает внести в жизнь Водолеев значительные коррективы.
Рыбы
В 2020 году Рыбы четко идут к цели и достигают результатов. И никакие обстоятельства не смогут вам помешать. Представителям знака выпадет отличный шанс изменить себя и свое окружение. Но есть условие: перемены должны быть плавными, а цели благородными.
Рыбам стоит больше прислушиваться к тому, что подсказывает им сердце. Интуиция их редко подводит. Не стройте планов наперед, живите здесь и сейчас. Чувствуйте момент и наслаждайтесь им. А еще чаще занимайтесь тем, что нравится. Составьте список из любимых дел и заглядывайте в него тогда, когда силы на исходе.

Фото взяты с сайта pixabay.com
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