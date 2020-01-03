Гороскоп на 2020 год

Близнецы
Близнецам Крыса рекомендует выйти из состояния «я в домике» и, наконец, открыться миру. Тогда вы с удивлением обнаружите, что, кроме стресса и проблем, в мире существуют еще любовь, дружба и взаимопонимание. И наверняка среди тех, кто вас окружает, есть тот, кому вы небезразличны и кто готов изменить вашу жизнь. В лучшую сторону, разумеется. Не рефлексируйте слишком долго: Крыса благоволит тем, кто умеет действовать стремительно. И не отказывайте себе в удовольствиях, даже дорогостоящих: и себя порадуете, и повод начать зарабатывать больше появится.