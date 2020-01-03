Гороскоп на 2020 год

Овен

Поначалу будет казаться, что год Крысы регулярно подкладывает Овнам свинью. Будет что-то сродни ощущению, что гребешь изо всех сил к своей цели, как к берегу, но она становится только дальше. Здесь главное — не отступать. Если хоть одно дело доведете до успешного конца, с остальными Фортуна поможет. Кстати, 2020-й для Овнов удачен для смены рода деятельности. Кое-кто сможет открыть в себе не известные до этого момента способности. И сделать на этом бизнес. Но для этого надо научиться слушать внутренний голос. Так что найдите время побыть офлайн с самим собой.

