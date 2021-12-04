Гирлянда из макарон. Как своими руками сделать декор для дома к Новому году?

Чем занять ребенка в преддверии Нового года или на зимних каникулах? Например, сделать вместе новогодний декор для дома. Когда десятки снежинок из бумаги вырезаны, игрушки на елку из папье-маше сделаны, а все мастер-классы на ютубе уже просмотрены, на помощь приходят варианты поделок из детства. Например, гирлянда из макарон.
До совсем недавнего времени я жила с полной уверенностью, что была первым и единственным ребенком, кто делал такие макаронные бусы. Но после того, как я зашла в интернет с соответствующим запросом, все мое детское самовеличие рухнуло — идея старая, это делали все. Однако, даже несмотря на это, детям процесс создания такого декора (как и результат) продолжает нравиться. Безграничное поле для фантазии — от формы макарон до цвета, в который они будут окрашены, от пайеток и бусинок до колокольчиков и бубенчиков, которыми эти нанизанные на нить макароны можно разбавить.
Если вы хотите делать макаронные бусы вместе с маленькими детьми, не оставляйте их без присмотра, так как в мастер-классе используются мелкие детали!
Все, что нам понадобится, можно найти дома:
— Любые макароны обычной или необычной формы, главное, чтобы их можно было нанизывать на нить. Мы взяли самые обычные в виде трубочек.
— Краски. Лучше всего подойдет гуашь или акрил.
— Нить, которая станет основой для бус (леска, шнурочек или даже проволока тоже подойдут). Но помните, что если вы планируете надевать на нить не только макароны, но и какие-то другие украшения, учитывайте диаметр нити.
— Бусины, пайетки, бубенчики или что-то другое, что вам захочется.
Для начала макароны нужно покрасить. Длина будущих бус зависит от того, сколько макаронин вы покрасите — на какое количество у вас и у вашего ребенка хватит терпения. У нас изначально была идея сделать двое средних по длине бус в заранее продуманных цветах, поэтому мы красили с учетом этого. В общей сложности мы покрасили примерно одну четвертую часть от стандартной пачки макарон.
Для удобства во время окрашивания макаронины можно надевать на зубочистку или кончик карандаша. Но по опыту: держать в руках и красить удобнее. Сушить также можно на воткнутых в картонку зубочистках. Но снова по опыту: можно класть просто на картонку и сушить, это и быстрее, и удобнее.
После того, как вы покрасили нужное вам количество макаронин и они полностью высохли, можно приступать к нанизыванию. Чередуйте бусины и макаронины так, как вам хочется.
Если вы используете пайетки с маленькими отверстиями, в которые не пролезает нить, это отверстие можно расширить с помощью шила или нагретой над свечой толстой иголки. Мы так и сделали.
После того, как вы собрали бусы, завяжите их на кончиках. Готово! Таким образом можно делать не только гирлянды для украшения дома на разные праздники или декор в комнату, но и бусы на шею на маскарад или просто так.
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