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Стиль жизни

Где в Томске сделать красивые новогодние фотографии

ТВ2 ТВ2

До Нового года еще больше месяца, но тот, кто хочет успеть получить к празднику красивые настроенческие фотографии, уже вовсю изучает места для съемок. Смотрите наш обзор студийных новогодних локаций в Томске и выбирайте место, где будете делать фотографии.

Фотостудия «Маска»

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Адрес: ул. Говорова, 19В строение 1.

Ретро-лофт фотостудия Colibri

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Адрес: ул. Красноармейская, 101А, 4 этаж.

Фотостудия «Версаль»

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Адрес: пер. Комсомольский, 16А.

Фотостудия «Зефир»

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Адрес: пер. Карповский, 13, 5 этаж.

Фотостудия «Гера»

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Адрес: пр. Кирова, 36, 5 этаж.

Фотостудия «Вeautiful life»

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Адрес: пр. Фрунзе, 119\1, 4 этаж.

Фотостудия «Шум»

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Адрес: пер. 1905 года, 14, 3 этаж.

«STUDIO FLAT 101»

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Адрес: ул. Красноармейская, 101А.

Фотостудия «Абрис»

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Адрес: ул. Партизанская, 3.

Фотостудия «Квартира 206»

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Адрес: ул. Ачинская, 9.

Фотостудия «Радуга»

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Адрес: ул. Розы Люксембург, 14А.

Фотостудия «PICASSO»

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Адрес: ул. Красноармейская, 101А, 4 этаж.

Фотостудия «Кружево»

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Адрес: пр. Ленина, 110, 4 этаж.

Фотостудия «Shabby»

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Адрес: ул. Красноармейская, 101А, 3 этаж.

Фотографии взяты из официальных групп фотостудий в соцсетях.

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