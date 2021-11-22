Где в Томске сделать красивые новогодние фотографии

До Нового года еще больше месяца, но тот, кто хочет успеть получить к празднику красивые настроенческие фотографии, уже вовсю изучает места для съемок. Смотрите наш обзор студийных новогодних локаций в Томске и выбирайте место, где будете делать фотографии.
Фотостудия «Маска»
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Адрес: ул. Говорова, 19В строение 1.
Ретро-лофт фотостудия Colibri
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Адрес: ул. Красноармейская, 101А, 4 этаж.
Фотостудия «Версаль»
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Адрес: пер. Комсомольский, 16А.
Фотостудия «Зефир»
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Адрес: пер. Карповский, 13, 5 этаж.
Фотостудия «Гера»
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Адрес: пр. Кирова, 36, 5 этаж.
Фотостудия «Вeautiful life»
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Адрес: пр. Фрунзе, 119\1, 4 этаж.
Фотостудия «Шум»
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Адрес: пер. 1905 года, 14, 3 этаж.
«STUDIO FLAT 101»
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Адрес: ул. Красноармейская, 101А.
Фотостудия «Абрис»
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Адрес: ул. Партизанская, 3.
Фотостудия «Квартира 206»
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Адрес: ул. Ачинская, 9.
Фотостудия «Радуга»
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Адрес: ул. Розы Люксембург, 14А.
Фотостудия «PICASSO»
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Адрес: ул. Красноармейская, 101А, 4 этаж.
Фотостудия «Кружево»
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Адрес: пр. Ленина, 110, 4 этаж.
Фотостудия «Shabby»
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Адрес: ул. Красноармейская, 101А, 3 этаж.
Фотографии взяты из официальных групп фотостудий в соцсетях.