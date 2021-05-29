«Gap year»: как не пойти в вуз сразу после школы

Стиль жизни

Учебный год подходит к концу. Выпускников ждут экзамены, вручение аттестатов и поступление. И вопрос — «куда пойти после школы учиться?» — для большинства выпускников был главным в учебном году.

Однако ответ на него можно и отложить. В России набирает популярность такое явление, как «Gap year». «Gap year» или академический год, — это год паузы между окончанием школы и поступлением в высшее учебное заведение, который человек, проводит в поисках себя и своих планов на дальнейший выбор профессии. Эта идея пришла к нам с Запада. Там школьники часто берут перерыв на год, чтобы заработать деньги на колледж или поискать себя. В России «Gap year» еще не очень популярен, многим до сих пор непонятно, для чего молодые люди на это идут.

Что дает этот год? Рассказываем истории трех девушек, которые воспользовались этой возможностью.

Вынужденный перерыв

Валерии Максимовой сейчас девятнадцать лет. Школу она окончила в прошлом году и решила взять год паузы.

«В выпускном классе я выбрала к сдаче всего два предмета, это были русский и литература. Из-за новых правил ЕГЭ 2020 я могла ограничиться только теми предметами, которые необходимы мне для поступления, — объясняет Валерия. — А так как я сразу знала, что хочу поступить на факультет журналистики в Томский государственный университет, сосредоточилась только на главных экзаменах без запасных вариантов. Мой «Gap Year» был вынужденным, так как в выбранный ВУЗ на бюджет мне пройти не удалось. Хотя возможность учиться у меня все-таки была, правда в Кемерово. Там я прошла на бюджет, но понимала, что ТГУ даст мне больше возможностей для развития».

Валерия говорит, что в итоге решила пропустить один год, чтобы за этот срок лучше подготовиться к поступлению в ТГУ.

«Родители к моему решению отнеслись спокойно, за что я им очень благодарна. А вот с друзьями все не так просто. Некоторые подумали, что мне захотелось пропустить год, чтобы отдохнуть; те, что постарше, понимали важность выбора профессии и поддержали, называя «трудягой», — говорит Валерия.

Валерия рассказывает, что в течение года успела поработать в двух разных местах.

«Первым местом было приготовление кофе и блинчиков в «Сибирских блинах». Там я заработала свои первые деньги и ушла спустя почти четыре месяца. Затем зарегистрировалась на сайте фрилансеров и выполняла разные задания для проектов начинающих бизнесменов. А еще, чтобы как-то попробовать себя в будущей профессии, я работала в пресс-центре «Поколение NEXT» у себя в Кемерово, где проводила вместе с ребятами мероприятия и писала для них небольшие статьи», — рассказывает девушка.

Кроме того, она съехала от родителей.

«Я почувствовала себя полностью самостоятельным человеком – это как раз-таки одна из положительных сторон «Gap year». Выбор профессии для меня остался прежним, все так же хочу стать журналистом, но теперь осознанно понимаю «зачем и почему», — подчеркивает Валерия. — Я бы посоветовала взять паузу между школой и университетом тем ребятам, которые еще не нашли себя и тем, кому не удалось поступить куда они хотели! Раньше я думала, что это «странно», но сейчас понимаю, что оно того стоит. Для меня «Gap year» связан со словом тревога, но это только потому, что мне сейчас предстоит улучшить свои результаты ЕГЭ, снова пройти через сдачу экзаменов. Главное верить в себя и знать, чего хочешь, тогда все точно получится».

«Родители не обрадовались»

Анастасии Анкушиной 18 лет. Родилась девушка в небольшом городе Нерюнгри, окончила школу с золотой медалью в 2020 году.

«Сдавала три предмета: русский, литературу и обществознание. Поступила в Тихоокеанский государственный университет Хабаровска, но после одиннадцати дней учебы поняла, что это не мой путь. Хотя профессия педагога по русскому языку и литературе, меня привлекает до сих пор! Во только тот университет технического направления и мне, как человеку с гуманитарным наклоном, показалось, что знаний будет недостаточно», — рассказывает Анастасия.

В итоге она решила взять перерыв.

«Мои родители были не рады такому решению. Среди нашего окружения еще не было подобных историй, поэтому они очень переживают за меня. С друзьями оказалось проще: несколько близких подруг тоже забрали документы из выбранных университетов, одна вообще ушла в модельный бизнес и получать высшее образование пока не планирует», — говорит Настя. Сейчас девушка определилась с выбором: планирует учиться в Томске, в ТГУ. Радуется, что не придется повторно сдавать экзамены, так как по литературе в прошлом году она набрала 100 баллов.

«Золотая медаль налагает на тебя ряд обязательств в глазах окружения, — считает Анастасия. — Поэтому поначалу мне было не по себе от факта, что я пропускаю целый год. Но внутри я четко понимала, что еще не готова уезжать далеко от родителей и мне нужно время. «Gap year» дал мне возможность поработать и отдохнуть. В школе, которую я оканчивала, мне выделили часы, и я готовила ребят к сдаче ЕГЭ по обществознанию, видела их волнение, полностью понимала, что они чувствуют. Где-то в начале апреля все переживания отступили, появилась вера в свои силы. Я бы посоветовала использовать «Gap year» тем, кого не устроили их баллы на ЕГЭ. Ведь у них появится возможность выбрать другие предметы или улучшить результаты прошлых лет».

Она говорит, что назвала бы прошедший год один словом – восстановление.

«Сейчас это уже не редкость, брать паузу на обдумывание того, чем человек хочет заниматься всю жизнь. Страх ошибки преследует многих, но пора начать смотреть на новое спокойно и понимать, что жизнь на этом не прекращается».

Возможность отдохнуть

Виктория Гранич — студентка второго курса факультета журналистики Томского государственного университета. Школу окончила в 2018 году. Сначала поступила в юридический колледж, но через три недели поняла, что это не ее и отчислилась.

«Мой «Gap year» оказался для меня замечательной возможностью завести полезные знакомства в сфере журналистики. В школе я боялась сдавать литературу, педагоги говорили, что это очень сложно, я в это верила. В «год паузы» к экзамену я готовилась самостоятельно, и с каждым днем подготовки мотивация росла, я становилось все спокойнее», — рассказывает Виктория.