«Флора для фауны»: как в Томске с помощью гаражных распродаж помогают животным

Магазин экологических товаров «Два лимона» и котокафе «Cat Space» провели гаражные распродажи, чтобы помочь животным в приютах. Это не первая подобная акция. И, увы, не последняя. Томские зоозащитные организации не поддерживает ни городской, ни областной бюджеты, они существуют исключительно на пожертвования.

Магазин «Два лимона» открылся в 2019 году. Непривычный для томичей принцип потребления Zero Waste (движение, которое преследует цель минимизировать количество отходов) тогда «заразил» многих. Команда «Двух лимонов» борется против пластиковых упаковок, предлагая покупателям продукты на разновес и товары из переработанных материалов. Со дня открытия магазин также участвует в гаражных распродажах. «Мы не можем собрать на год содержания животных, но мы можем покрыть месячную аренду, закупку кормов», – отвечает Мария Муркина, волонтер зоозащитной организации «Содружество». Она вместе с хозяйкой «Двух лимонов» Татьяной Сарычевой устроила на улице продажу комнатных цветов и считает, что даже от маленькой «гаражки» будет толк.

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В России запрещен отстрел бездомных собак и кошек, по закону их должны отлавливать, помещать в приют, пытаться пристроить и только если животное не будет востребовано в определенный срок, его разрешено усыпить. Но в Томске так и нет муниципального приюта. Этой проблеме уже не одно десятилетие, но ее так и не решили. За эти годы в Томске возникла сеть частных приютов для животных, которые не финансируются государством и существуют только за счет пожертвований. «У нас есть около десяти зоозащитных организаций, волонтерских инициатив, благотворительных фондов, есть приюты, так что многие люди знают, куда обратиться. И это уже хорошо. А возможно, в будущем, государство обеспечит средствами приюты Томска», – активистка Мария Муркина настроена позитивно.

Котокафе «Cat Space» также сотрудничает с приютами: забирает кошек на передержку и помогает им быстрее найти дом. Люди приходят в кафе, общаются с животными и могут выбрать. Но котокафе не принимает кошек с улиц. Ведь нужно чтобы животному до этого уже поставили все необходимые прививки, стерилизовали, отмыли и пролечили. Котокафе сотрудничает с «Содружеством», но доход от последней гаражной продажи поделит с зоозащитным сообществом «Колыбель Дианы». «В прошлый раз мы собрали около 55 тысяч рублей. В этот раз рассчитываем побить рекорд», – надеется Аина Ершова, совладелица «Cat Space». Эта распродажа стала второй крупной для котокафе. Люди принесли более 600 книг, бижутерию, винтажные вещи, настольные игры. «Гаражные распродажи проводятся не только для сбора средств, но и для того, чтобы подарить вещам вторую жизнь», – считает Аина Ершова.

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Вместе с волонтерами зоозащитной организации «Содружество» в день гаражной распродажи комнатных цветов магазин «Два лимона» выручил около 17 тысяч рублей. 9 тысяч из них перечислили в «Содружество». Полученных денег не хватит на оплату аренды, но их можно потратить на лечение животных. Сейчас волонтеры собирают средства на обследование и лечение кота Абрикоса. Котокафе собрало 100 тысяч рублей, 50 тысяч из которых перечислены в зоозащитное сообщество «Колыбель Дианы». Деньги пойдут на ремонт нового помещения.