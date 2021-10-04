Флейтист Лука Белозеров из Томска принял участие в записи мирового фестиваля Эмира Кустурицы

Лука Белозеров рассказывает, что занимается музыкой девять лет. «Сейчас учусь в Томском музыкальном колледже по классу флейты. Мне родны все места, связанные с музыкой. Я ощущаю себя уютнее, чувствую себя на своем месте», — рассказывает он о себе.

Два года Лука участвовал в фестивале, который проходил в Сербии. По его словам, главное на фестивале то, как музыка объединяет тех, кто говорит на разных языках.

«Уникальный опыт — общаться с людьми на разных языках и понимать друг друга. Когда ты говоришь по-русски, тебе отвечают по-сербски, а если не понимают, то используешь английский», — считает Лука.