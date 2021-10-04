Флейтист Лука Белозеров из Томска принял участие в записи мирового фестиваля Эмира Кустурицы

Томский флейтист Лука Белозеров принял участие в фильме-концерте Эмира Кустурицы и его группы The No Smoking Orchestra.
Лука Белозеров рассказывает, что занимается музыкой девять лет. «Сейчас учусь в Томском музыкальном колледже по классу флейты. Мне родны все места, связанные с музыкой. Я ощущаю себя уютнее, чувствую себя на своем месте», — рассказывает он о себе.
Два года Лука участвовал в фестивале, который проходил в Сербии. По его словам, главное на фестивале то, как музыка объединяет тех, кто говорит на разных языках.
«Уникальный опыт — общаться с людьми на разных языках и понимать друг друга. Когда ты говоришь по-русски, тебе отвечают по-сербски, а если не понимают, то используешь английский», — считает Лука.
Эмир Кустурица с 2013 года проводит фестиваль русской классической музыки в деревне Дрвенград, которую построил в Мокра-Горе, пока снимал фильм «Жизнь как чудо».
«В 2021 году из-за пандемии не удалось собрать всех участников фестиваля. Однако Профессор Кустурица решил провести концерт The No Smoking Orchestra вместе с несколькими молодыми и талантливыми музыкантами из России и Сербии», — говорится в анонсе к фильму.
В ходе концерта режиссёр представит своё прочтение мировой музыкальной классики: премьерой Kustedorf Concert станет исполнение произведения Петра Ильича Чайковского в собственной аранжировке The No Smoking Orchestra. Музыканты из России записывали свои партии в Москве, Петербурге и Томске. В частности, одним из операторов томских съемок был известный фотограф Валерий Доронин.