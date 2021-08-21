Однако, классы в школах, как правило, большие. Даже несмотря на деление по подгруппам, учителю одновременно приходится работать с 12-15 учениками. Для эффективного взаимодействия и контроля за результатами — многовато. Оптимальное количество учеников в группе, как считают эксперты, должно быть не больше 6. Кроме того, школьные учителя обязаны работать по плану в рамках утвержденной программы — а это значит, что если кто-то что-то недопонял на уроке или пропустил из-за болезни, то времени на «fill the gaps» в знаниях на следующих занятиях, скорее всего, не будет. Чаще всего, когда «все идет по плану», подтягивание отстающих — проблема отстающих. То же самое справедливо и для занятий по английскому в вузах.

