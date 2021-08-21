Fill the gap!
Как выбрать школу английского
для себя и ребенка
Как выбрать школу английского
для себя и ребенка
Если вам пока сложно читать Роулинг в оригинале и смотреть голливудские фильмы без субтитров, значит у вас есть повод подтянуть свой английский. Качество жизни заметно вырастет.
Во-первых, можно получать самую актуальную информацию одновременно со всем англоговорящим миром, а не ждать неделями, пока свежие научные исследования или резонансные статьи переведут на русский.
Во-вторых, можно уверенно вести бизнес с зарубежными партнерами: при устройстве на хорошую работу владение языком — конкурентное преимущество (а кое-где и обязательное требование).
В-третьих, можно чувствовать себя в относительной безопасности в любых нештатных ситуациях за рубежом — умение объясниться и попросить помощи иной раз бывает очень кстати.
Во-первых, можно получать самую актуальную информацию одновременно со всем англоговорящим миром, а не ждать неделями, пока свежие научные исследования или резонансные статьи переведут на русский.
Во-вторых, можно уверенно вести бизнес с зарубежными партнерами: при устройстве на хорошую работу владение языком — конкурентное преимущество (а кое-где и обязательное требование).
В-третьих, можно чувствовать себя в относительной безопасности в любых нештатных ситуациях за рубежом — умение объясниться и попросить помощи иной раз бывает очень кстати.
На вопрос — где лучше всего учить английский? — самый логичный ответ: в Англии. Ну еще — в Америке, Австралии, Европе. Но можно и по месту жительства — если правильно выбрать школу.
А что, уроков английского в обычной школе/вузе недостаточно?
Выучить язык в обычной школе сложно, но можно. По сравнению с советскими временами, учебники иностранного стали повеселее — вместо сухой грамматики, черно-белых картинок и унылых текстов про пионера Бориса Стогова появились цветные иллюстрации и живые диалоги с богатым вокабуляром. Enjoy, как говорится.
Однако, классы в школах, как правило, большие. Даже несмотря на деление по подгруппам, учителю одновременно приходится работать с 12-15 учениками. Для эффективного взаимодействия и контроля за результатами — многовато. Оптимальное количество учеников в группе, как считают эксперты, должно быть не больше 6. Кроме того, школьные учителя обязаны работать по плану в рамках утвержденной программы — а это значит, что если кто-то что-то недопонял на уроке или пропустил из-за болезни, то времени на «fill the gaps» в знаниях на следующих занятиях, скорее всего, не будет. Чаще всего, когда «все идет по плану», подтягивание отстающих — проблема отстающих. То же самое справедливо и для занятий по английскому в вузах.
А как насчет приложений для гаджетов?
Согласны — это дешево и сердито. Полезный инструмент для отработки разных навыков. Особенно для тех, у кого все в порядке с базовым уровнем языка. Скачал тренажер вроде ЛингваЛео или ДуоЛинго, заплатил, если есть потребность, за премиум-подписку, и тренируй хоть по 10 раз на день навыки чтения, аудирования и даже письма. С говорением будет сложнее — тренажер вряд ли оценит чистоту произношения и очарование акцента. Так что есть вероятность, что вам понимать собеседников будет проще, чем им — вас.
Но! Ни один онлайн-тренажер не заменит офлайн занятия с преподавателем. Особенно — на начальном этапе. Так что постигать разницу между Present Perfect или Past Simple однозначно лучше под контролем педагога.
Ок. Хочу учить язык в языковой школе. Но как ее выбрать?
Первым делом, погуглить, что есть в родном городе. Поисковики, как правило, вместе с перечнем языковых курсов выдают их рейтинг, а также отзывы. Их желательно почитать — даже если какие-то из них необъективные, все равно сориентируют, на какие вещи стоит обратить внимание. Сайт школы или аккаунт в Instagram тоже помогут составить о ней первое впечатление и получить важную информацию — сколько лет образовательная организация работает на рынке; где располагаются ее офисы; как они выглядят и чем укомплектованы (компьютерами, видео- и аудио- техникой); по каким учебным материалам работают преподаватели; как соотносятся цены с продолжительностью занятия.
Также на сайте, как правило, можно записаться на входное тестирование. Если продолжать говорить об «Англии», то на сайте школы имеется возможность пройти онлайн-тест и проверить свои знания грамматики — располагая временем, вы сыграете в игру «выбери правильный ответ». 30 минут на 96 вопросов. Если коллеги/супруги/дети не будут отвлекать и вы успешно дойдете до конца, система не только покажет результат, но и пришлет на почту список ошибок с правильными ответами. Однако для максимально объективной оценки уровня знаний школа все равно пригласит вас на устное собеседование. Как вариант — дистанционное (для самых занятых).
Первая консультация администратора по телефону также может многое сказать о языковой школе. Вежливые и внимательные консультанты являются своего рода «знаком качества» школы. Опытному администратору будет достаточно нескольких минут, чтобы выяснить ваши потребности и подобрать для вас оптимальный вариант обучения.
Хорошим тоном в приличных языковых школах считаются бесплатные пробные занятия. После тестирования администратор подбирает вам удобное время для ознакомительного занятия вместе с группой, подходящей по уровню. И если вам все нравится, то это повод остаться в этой школе надолго.
Идеальный (ну или почти идеальный) урок — какой он?
Нескучный! Никаких «Полчаса вам на ознакомление с текстом, а потом каждый из 15-ти прочитает по предложению, если успеет...». Чем меньше группа — тем эффективнее работа. Поэтому во многих языковых школах стараются набирать группы не больше 6 человек.
Залог успеха — чередование разных видов интеллектуальной активности. К примеру, в той же «Англии» урок может начаться с небольшого квиза — «На сколько процентов человеческое тело состоит из воды? А в какой части тела находится самая маленькая кость? А каков размер этой кости — с булавочную головку или рисовое зернышко?». Потом ученики, называя по одному слову, пытаются составить максимально длинное предложение, на какое только способны. Затем отрабатывают грамматику, пополняют вокабуляр и тренируют навыки общения в парах. А под занавес смотрят небольшой англоязычный стендап. И продуктивно, и устать не успеваешь.
Ну, а что касается домашки, то, чтобы и дети, и взрослые не отлынивали от ее выполнения по причине забывчивости или лени, в «Англии» ввели опцию личных кабинетов. Взрослые могут проконтролировать прилежание детей. Ну, и себя держать в тонусе — вариант «забыл записать, потому и не сделал» уже не сработает. Кроме того, через личный кабинет можно оплачивать занятия, следить за посещаемостью детей, читать объявления, уточнять режим работы школы и многое другое. Удобно.
Поэтому, хотите говорить на английском — welcome. Свою «Англию» для его изучения при желании можно найти и в Томске.
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
АВГУСТ, 2021
АВГУСТ, 2021