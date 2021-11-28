«Это души городов, принявшие человеческий облик и живущие среди людей»

Как мог бы выглядеть Томск или Омск, будь он молодым парнем? В искусстве такое понятие «хуманизация» — это изображение любых предметов, животных в виде человека. Художница из Омска под ником MeRku очеловечила четыре города Сибири: Томск, Омск, Новосибирск и Северск. Проект «Городки» девушка опубликовала на своей странице в соцсети ВКонтакте. Журналистка ТВ2 поговорила с художницей о том, как в голову ей пришла такая идея и почему она решила очеловечить именно эти города.

Автор: MeRku На фото MeRku

— Как вам пришла идея проекта «Городки»? — Я стала рисовать еще в подростковом возрасте, как только начала увлекаться аниме. Художественной школы не заканчивала, просто рисовала сама по себе. Бросила, когда училась на факультете дизайна Института дизайна и технологий и иногда рисовала что-то для себя и друзей. Проект «Городки» пришел в голову внезапно этим летом, в июле. До этого еще в студенческие годы с подругой из Томска ради интереса представляли, какими могли бы быть города, будучи людьми. Но особо не вдавались в подробности. Со временем все забылось, а тут, вдруг вспомнилось. Я была в Кемерово на фестивале по косплею и по пути на автовокзал услышала, как одна женщина в автобусе сказала, что скоро будет день города. Я стала вспоминать, а сколько же уже лет моему родному городу Омску? Загуглила, оказалось, что юбилей в этом году у него уже был (городу исполнилось 305 лет – прим.ред.). Потом я посмотрела, сколько лет Томску, Северску и Новосибирску, где я проживаю с 2019 года. И меня будто волной накрыло. Стали в голове возникать идеи и образы и не отпускают меня до сих пор. Стоит что-то про них начать читать, хоть ту же Википедию, как появляются новые идеи для комиксов. Я их записываю в тетрадь, это как сценарии, чтобы потом не забыть ничего и нарисовать. Рисую души городов, принявшие человеческий облик и живущие среди людей. Порой люди могут их видеть, а порою нет, тут уж как самим городам захочется.

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— Почему именно эти четыре города? — Потому что я знакома с ними лично, кроме Северска, конечно, так как не имею к нему доступа. В Омске я прожила десять лет, пока училась, сама я из области. В Томске я периодически бывала в гостях, в третьем – в Новосибирске – живу с 2019 года. О четвертом – Северске – наслышана. И его роль в данном проекте весьма в тему.

Художница MeRku в Новосибирске

— Есть ли у вас любимый персонаж? — Мой любимый персонаж из моих ребят-городков это Северск. Да простит меня Омск. Просто он там самый младший и самый милый вышел, хотя и остальных я люблю. Каждого по своему, хоть и Новосибирску больше всех там достаётся от меня. Могу рассказать о каждом из них. Омск: Творческая, артистичная личность, склонен переигрывать в чувствах и эмоциях, периодически строит из себя короля драмы. Зачастую ведет себя, как ребенок и частенько цепляется к Новосибирску по любому поводу. Иногда и без. Но это просто вредность Омска из-за того, что Новосибирск младше него и Томска, но при этом стал столицей Сибири. Завидка-обидка. В целом, Омск общительный и дружелюбный, порой даже до навязчивости. Любит пошутить разные шуточки, вплоть до чёрного юмора и двусмысленности. У него каштановые слегка вьющиеся волосы до плеч и зеленые глаза. В одежде предпочитает удобство и темные цвета. Любитель кулонов разных форм и материалов.

Томск: Сначала я хотела сделать его вечным студентом, веселым и беззаботным. Но потом подумала, что в компании этих четверых должен быть кто-то взрослый и серьезный. И Томск, как никто другой, подошел на эту роль. Поэтому он вышел молодым преподавателем вуза. Спокойный и рассудительный по характеру, любит уединение с книгами, но и с друзьями-городами всегда рад провести время вместе. У него темно-пепельные волосы и карие глаза. Раньше у него волосы были русые, но после некоего события в его прошлом, которое я планирую в дальнейшем раскрыть в своих комиксах, цвет стал таким, как сейчас. Кроме того, его левая рука до локтя стала деревянной. Одежду носит, соответствующую студенческому стилю, и также при нем всегда сумка с книгами.

Новосибирск: Импульсивный и вспыльчивый. Привык жить в быстром темпе. Всегда хочет всего и сразу, и прямо сейчас. Не любит, когда что-то не по его желанию. Любознательный город, всегда готов узнавать и изучать что-то новое. Всегда «на движе» и легок на подъём. Привык к потокам людей и никогда не расстроится из-за переезда своих жителей в другие города на поиски той самой «лучшей жизни». Одни уехали – другие приехали, невелика потеря. Это вот Омск пусть ноет, что от него жители сбегают по другим городам, в том числе и к нему. Новосибирск - натуральный голубоглазый блондин. Прямые волосы с ассиметричной прической, три сережки в левом ухе. Носит преимущественно джинсы и футболки, ну и халат, типа медицинского, дабы показать свою ученость.

И любимчик Северск. Замкнутый в общении, больше привык быть наедине с собой. Нелюбитель шумных и многолюдных мест, предпочитает неторопливый и размеренный ритм жизни. Ценит общество Томска, но никогда в этом не признается, так как слишком скромен. Любит животных и технологии, готов с ними возиться целыми днями. Хотел бы посетить Новосибирский зоопарк и Академгородок. Но напрашиваться считает неуместным, потому что к себе-то он никого не пускает, тогда и самому неловко к остальным в гости ходить. У него короткие темно-зеленые волосы с желтой челкой и желтые глаза. Первоначально глаза были зеленые и челка таким же цветом, как и основной цвет волос. Но из-за некой истории в его прошлом, внешность малость поменялась, как и у Томска, хотя эти события в их жизни никак между собой не пересекаются. В одежде предпочитает милитари-стиль или толстовки со свободным покроем брюк темных цветов.

— Как в сети относятся к вашему проекту? — В сети к моему проекту относятся никак, потому что его никто пока не знает из чужих. Я начала публиковать его на своей страничке в соцсети 4 ноября и показала только своим друзьям. Их немного: кто-то заинтересовался, кто-то нет, но самые близкие поддерживают, конечно же. Я пробовала публиковать в паре групп, но в одной даже никто не заметил, а в другой, где публикуют рисунки в стиле хуманизации, его не стали даже публиковать. Видимо, потому что нарисовано так себе. Я ведь не художник, и мои рисунки оставляют желать лучшего. Но мне просто хочется воплотить свои идеи в жизнь, потому что они не дают мне покоя и мне нравится рисовать.

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