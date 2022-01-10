Эта коммунальная страна: 6 сериалов и фильмов про общую жилплощадь

Пожалуй, коммунальный быт – единственное явление, к которому и противники, и сторонники советского времени относятся одинаково негативно. Впрочем, это не отменяет ностальгических чувств, ради которых в России и на всем постсоветском пространстве до сих пор смотрят кино про коммунальные квартиры, где много плохо совместимых людей живут через стенку и с горем пополам делят общую кухню.

«Домашний арест»

Сериал, в котором в одночасье снятый со своей должности мэр, сыгранный Павлом Деревянко, вынужден отбывать домашний арест в коммуналке своего детства, показывает зрителям удручающую картину: коммуналки, какими они до сих пор остались в маленьких городках. Убогость быта компенсируется живостью комедии. Коммуналка в «Домашнем аресте» настоящая наполовину: это павильон, для декорирования которого художники использовали вещи, привезенные Семёном Слепаковым из его родного Пятигорска: газовую колонку, шкафчик, книги, телефонный справочник и многое другое. Всё это было в квартире бабушки Семена.

«Бедные люди»

Сегодня Петербург все еще остается столицей коммуналок, и в роскошных снаружи доходных домах 19 века запросто можно обнаружить захолустную квартиру с батареей газовых плит, отсутствием ремонта и неприветливыми жильцами. Впрочем, питерские коммуналки любят и творческие студенты. Этот яркий образ питерской коммуналки, населенной людьми, мечтающими о настоящем творчестве, но вынужденными сублимировать, лег в основу комедийного сериала «Бедные люди». Его герои – молодые и современные, однако представить их в коливинге невозможно, их пристанище – именно типичная коммуналка старого фонда. Здесь ищут свое призрачное счастье писатель Веня, которому приходится писать книги за Ольгу Бузову, маникюрщица Юля – в душе художница, танцовщица Марина и барыга Макс.

«Хрусталев, машину!»

Страшнее всех коммуналку на экране изобразил Алексей Герман, который не любил все коммунальное, впрочем, как и все коммунистическое. Сцены в коммунальной квартире генерала Кленского в действительности длятся всего несколько минут, но минуты эти настолько детализированы и наполнены, что кажется, будто в коммуналке был снят весь фильм. Квартира в «Хрусталеве» самая обычная: широкий коридор, заваленный хламом жильцов, тесная кухня, она же постирочная, которую вынуждены делить между собой все обитатели, и ни одного угла, где можно было бы хоть пару мгновений провести в одиночестве. Картина типичная, но режиссерским методом Германа, который соединял множество звуковых дорожек и создавал эффект постоянного шума, доведенная до апофеоза.

«Довлатов»

Свое видение советской коммуналки годы спустя представил и сын Германа, Алексей Герман младший. За предметный мир фильма о ленинградской жизни Сергея Довлатова отвечала жена режиссера, художница Елена Окопная, получившая за свою кропотливую работу приз фестиваля Берлинале – «за выдающиеся достижения в киноискусстве». Квартира, окружающая Довлатова, не такая условная, как во всех остальных фильмах нашего времени, которые обращаются к коммунальному быту. Она самая что ни на есть предметная: банки с соленьями-вареньями, стульчаки и санки на стенах, гудящие счетчики, жесткие шерстяные одеяла и так далее. Несмотря на то, что фильм настойчиво стремится передать зрителю ощущение духоты и застоя, в нем есть и романтичные моменты, которые Герман, снимая фильм про ленинградскую богему, не мог не показать: коммунальные вечера с дешевым портвейном, пьянки художников и поэтов и т.д.

«Мне плевать, кто вы»

С 10 января на ТНТ стартует новый сериал, в котором зрители увидят не совсем коммуналку, а модный коливинг – квартиру, в одной комнате которой постоянно живет парень Женя, а вторая сдается туристам. Однако суть остается той же: одну территорию делят незнакомые друг с другом люди, у них общий быт, и проблемы тоже становятся общими. Кстати, квартира, в которой снимали сериал, вполне могла быть коммунальной: именно такое жилье старого фонда с высокими потолками и паркетом делили когда-то между новыми собственниками. Женя в исполнении Дениса Власенко – робкий тинейджер, которому сложно живется во взрослом мире, в том числе из-за гиперопекающей мамы. Чтобы решить проблему, Женя с мамой идут к семейному психологу, и она предлагает маме с сыном разъехаться. Так Женя становится хозяином квартиры, в одну комнату которой будут заезжать новые жильцы – каждый со своими проблемами и чудачествами. Чуткий Женя принимает их беды близко к сердцу и начинает помогать незнакомым людям. А самому Жене помогает его соседка Даша, которую играет Варвара Феофанова.

«Покровские ворота»