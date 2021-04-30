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30 апреля,
2021
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Стиль жизни

Есть ли жизнь после 55

Маргарита Некратова
Маргарита Некратова
4 часа назад

55 плюс — возраст, когда для многих женщин мир сужается до кухни, магазина и дачи. Возраст, когда круг друзей редеет, существенно уменьшается доход, жизнь становится размеренной и однообразной. Организаторы регионального Конкурса зрелости, грации и интеллекта уверены, что это не так. В этом убедились и более 300 зрителей, которых смог принять в период пандемии томский Театр драмы 27 апреля. Финал конкурса включал по три состязательных номера от 14  участниц в возрасте старше 55 и выступления джаз-оркестра ТГУ-62, школы танца "ЮДИ", танцевальных ансамблей  "Даймокх" и "Авангард", а также ансамбля танца Губернаторского колледжа. 

Дефиле в одежде от партнера конкурса - магазина Fifa
Дефиле в одежде от партнера конкурса - магазина Fifa

Конкурс проходит в Томске третий раз. Это важнейшее мероприятие проекта «Настоящая Женщина». В течение двух месяцев участницы конкурса, прошедшие кастинг, под руководством специалистов танцевали, дефилировали, занимались спортом, осваивали сценическую речь, актерское мастерство, посещали психологические тренинги, творческие мастер-классы, экскурсии. Неудивительно, что эти насыщенные 60 дней произвели с конкурсантками заметные невооруженным глазом метаморфозы.

Маргарита Мищенко до конкурса
Маргарита Мищенко до конкурса
Маргарита Мищенко после конкурса
Маргарита Мищенко после конкурса

Пришла я потому, что хотелось что-то новое узнать. Я не думала, что все так будет интересно и захватывающе. А сейчас финал - это пиковая часть конкурса, подведение итогов. Самое трудное для меня было — соцсети. Мне не нравится писать о себе, мне кажется, что все это людям не интересно. Ну что может быть людям интересно обо мне? Но я преодолела это. Теперь выкладываю свои фотографии с комментариями. Я работаю в театре, бутафор-декоратор, делаю всю эту красоту на сцене. Это мой дом. Теперь я не в тени, теперь я выйду на свет», — делится впечатлениями финалистка конкурса Маргарита Мищенко.

Эдит Заржецкая и финалистки конкурса за кулисами
Эдит Заржецкая и финалистки конкурса за кулисами

Создатель, идеолог и perpetum mobile конкурса Эдит Заржецкая не только обучала своих подопечных ведению инстаграма, но и на два месяца стала для каждой наставницей, другом, а порой и личным психологом. 160 человек за сценой во время финального концерта в театре — это лишь верхушка айсберга. Эдит развернула кипучую и разноплановую деятельность на ниве воодушевления и преображения участниц конкурса.

У 90 процентов пришедших на конкурс женщин два момента. Первый: "я кака-то не така". И второй: "кто я такая, чтобы что-то делать?" Не у всех, но у большинства. И эти два шлагбаума в голове я снимаю. Они начинают верить в себя, находят таких же, как они. Активных людей всегда не хватает. Но жизнь в городе нуждается в том, чтобы что-то происходило, кипело. А для этого нужны яркие интересные люди. Кто-то такой от природы, а кому-то не встретились нужные люди по дороге, что-то не произошло — и человек не проснулся. И я считаю, что такие конкурсы для таких людей. Которые не знают как, не знают, что хотят, то есть свербит где-то. Я с этим сталкиваюсь регулярно. и конкурс — это поиск таких вот активных, - рассказывает Эдит Заржецкая.
Есть ли жизнь после 55
Есть ли жизнь после 55
Есть ли жизнь после 55
Есть ли жизнь после 55
Есть ли жизнь после 55
Есть ли жизнь после 55
Есть ли жизнь после 55
Есть ли жизнь после 55
Есть ли жизнь после 55

«Активное долголетие» — это государственный тренд. Но в тренде ли быть зрелым, «возрастным» на самом деле? Эйджизм в России цветет пышным цветом и проявляется в первую очередь в снижении заработных плат. Женщин дискриминация начинает касаться с 55 лет. Сообщество «Настоящая женщина» помогает примкнувшим к нему дамам вернуть веру в себя и начать развивать свои проекты. Эта идея нашла поддержку в круге влиятельных людей. Например, помощь в организации и проведении Конкурса зрелости, интеллекта и грации оказали Томское отделение Пенсионный Фонд и лично его руководитель Дмитрий Мальцев, Координационный Совет женщин при Мэре города Томска в лице председателя Ольги Калининой-Сулакшиной и сопредседателя Галины Коробчук. Откликнулись на просьбу о поддержке и томские предприниматели: ОАО «Томское молочко», сеть магазинов «Стройпарк», салоны красоты «Beauty», «Лучшая версия», студия «Танцовщица» и многие другие. В тылу организации конкурсных мероприятий трудились кураторы сообщества «Настоящая Женщина» Юлия Акимова и Наталья Купчинская. 

Мы пришли, в общем-то, достаточно уверенные женщины, за плечами много прожитых лет. Но мы вышли на заслуженный отдых. Суета сует, быт, и как-то немножко угасаешь. Сейчас мы совсем другие. Мы не будем стоять на месте, не будем блины печь. Мы пойдем вперед в своем развитии, будем духовно развиваться, потому что мы на проекте встретили много творческих женщин с богатым духовным потенциалом. Мы изменились, и обратной дороги нет, - говорит участница конкурса Найля Мухутдинова.
Есть ли жизнь после 55

На протяжении 2 месяцев с дамами работали психологи и специалисты индустрии красоты: стилисты, визажисты, парикмахеры. Кто-то из участниц стал ярче и эффектнее, а иные вообще расцвели.   

До: Надежда Огнева
До: Надежда Огнева
После: Надежда Огнева
После: Надежда Огнева
До: Елена Кузнецова
До: Елена Кузнецова
После: Елена Кузнецова
После: Елена Кузнецова
До: Валентина Сивчикова
До: Валентина Сивчикова
После: Валентина Сивчикова
После: Валентина Сивчикова
Стиль должен меняться не с возрастом, а с настроением женщины. Сегодня мы хотим быть вамп, завтра — подростком, причем в хорошем смысле подростком: дерзкой, надеваем бутсы и кожанки. И это не зависит от возраста. Это может себе позволить женщина в любом возрасте. Но главное, чтобы ее внутренне ощущение совпадало с ее оболочкой, чтобы это не диссонировало, иначе это будет очень заметно, - считает Марина Глушкова, партнер конкурса, владелица бутика женской одежды "Dress my dress". Кстати, лет через десять она сама планирует принять участие в этом конкурсе.
Есть ли жизнь после 55
Есть ли жизнь после 55
Есть ли жизнь после 55
Есть ли жизнь после 55
Есть ли жизнь после 55
Есть ли жизнь после 55
Есть ли жизнь после 55
Есть ли жизнь после 55

Конкурсные испытания включали монолог-историю, которую каждая из участниц произносила со сцены. Дамы делились действительно трогательными и глубокими откровениями о своей судьбе. От некоторых рассказов на глаза у публики наворачивались слезы, другие, наоборот, были ироничными. Как, например, история Натальи Рощинской, по итогам  конкурса занявшей третье место.

До: Наталья Рощинская
До: Наталья Рощинская
После: Наталья Рощинская
После: Наталья Рощинская

Я провизор и по роду своей деятельности много общаюсь с людьми... Однажды в аптеку зашел мужчина, очень смущался, я поняла, что ему нужны препараты деликатного свойства. Мне захотелось ему помочь, я стала  рассказывать ему про таблетки, их принцип действия, а еще подбадривать его и, наверно, увлеклась в своем желании помочь этому мужчине. Он посмотрел на меня внимательно и говорит...  «Вы так хорошо все объясняете. Может я вас встречу после работы, и мы вместе попробуем?, - это отрывок из сценического монолога Натальи, которая после концерта призналась, что она не привыкла быть на виду, но участие в конкурсе помогло ей преодолеть робость и стеснение. Поспособствовали этому занятия по ораторскому мастерству и дыхательная гимнастика с преподавателями вокальной студии «Голос».

Есть ли жизнь после 55

60-летняя Людмила Богданова — успешная бизнесвумен в сфере сетевого маркетинга и опытная парашютистка. Она получила приз зрительских симпатий, набрав в онлайн голосовании более 20 тысяч голосов, и второе место по версии жюри. На конкурс Людмила пришла после курса химиотерапии и тяжелой операции по устранению опухоли молочной железы. 

Звездой звездовной я была всегда, но биография у меня на три романа. Поэтому когда я попала в онкологию, это было по-настоящему тяжело. В принципе, тяжело, когда теряешь волосы, когда рвота и понос одновременно, когда тебя выворачивает наизнанку, руки-ноги немеют, и кости болят так, что никакие обезболивающие не помогают, тело твое режут, и ситуация сложная. Но самым тяжелым было то, что мое окружение от меня шарахнулось... Дочка живет далеко от меня, у нее на тот момент малышка грудная была. Я проходило это одна. Хотелось, чтобы кто-то пришел, поухаживал, пожалел, поухаживал за тобой, потому что сил не было совсем. Я пришла на проект, чтобы как-то встряхнуться, вернуться в привычную активную социальную жизнь... Я настолько кайфанула, хайпанула и получила столько поддержки и такой прилив энергии, только на новом уровне! Мне, вот такой звезде, рассказать о своей онкологии со сцены было как расписаться в своей несостоятельности... Я потеряла доверие к людям. Сейчас это чувство вернулось, — рассказывает Людмила.
Есть ли жизнь после 55

А судьи кто? Состав жюри был представительным: Михаил Фомин, Николай Мозель, Ольга Калинина-Сулакшина, Татьяна Репина и Сергей Вольный во главе с председателем Вячеславом Семенченко. Для вынесения вердикта им потребовалось добрых полчаса.

Есть ли жизнь после 55
Есть ли жизнь после 55
Есть ли жизнь после 55
Это прекраснейшая идея, которая воплотилась в руках прекрасной женщины. Интересное завлекательное красивое шоу. С участницами конкурса происходит второе рождение. Они вспоминают себя молодыми, они подтягиваются, они перерождаются и чувствуют себя лет на 20, на 30 моложе. Самый главный критерий [оценивания] —это уверенность в себе и умение показать себя со сцены большому количеству народа, — сказал Председатель городского совета ветеранов Советского района Томска и член жюри конкурса Николай Мозель.
Есть ли жизнь после 55
Танцевальный номер участниц конкурса
Танцевальный номер участниц конкурса

Во время подготовки к финалу участницам конкурса пришлось во многом положиться на поддержку семьи и понимание коллег. Свободного времени на дом и работу у дам стало намного меньше. Дорогого стоили участницам танцевальные номера в постановке от школы танцев «ЮДИ» с подбором костюмов и почти ежедневными репетициями. Впрочем, продольный шпагат от победительницы конкурса Веры Шмалевой впечатлил даже самых искушенных. 

Вера Шмалева, победительница конкурса
Вера Шмалева, победительница конкурса

В 51 год я начала заниматься танцами . И вот уже 8 лет я танцую в театре танца Ярада. И наш хореограф с любовью называет нас — звезды мои! И я действительно, выходя на сцену чувствую себя звездой! Я люблю  дарить радость людям! И меня наполняет энергия  зрительного зала! В проект «Настоящая женщина» мне очень хотелось попасть! Хотелось наполниться энергией! Выйти из проекта в лучшей версии ! И я это получила! — рассказала Вера. 

Есть ли жизнь после 55
Есть ли жизнь после 55
Есть ли жизнь после 55
Есть ли жизнь после 55
Есть ли жизнь после 55
Есть ли жизнь после 55
Есть ли жизнь после 55

О том, достигло ли цели это масштабное мероприятие, организатор Эдит Заржецкая сказала: 

Первое - они обретают себя, второе - они обретают людей, с которыми им комфортно. У каждой взрослой активной женщины болотце есть вокруг, люди, которые ничего не хотят. И вот участницы конкурса собираются вместе, им кайфно, и болотце вокруг тоже начинает подкипать. Чему я могу их научить? Боже упаси, это взрослые умные тетки. Я помогаю им поверить в себя, поднимаю самооценку. Мне часто говорят: "Эдит, давайте сделаем второе высшее образование бесплатно для пенсионеров". Я говорю: "Давайте". Только человек один это не может сделать, для этого нужна команда. Для этого и существует наше сообщество. Наполняя женщин с конкурса, я получаю отдачу. Потому что они пришли просто отдельные женщины, а сейчас это команда. Это женщины, которые хотят жить и хотят что-то менять в своей жизни и в других жизнях. И это прекрасно.

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