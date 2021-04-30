Есть ли жизнь после 55

Стиль жизни

55 плюс — возраст, когда для многих женщин мир сужается до кухни, магазина и дачи. Возраст, когда круг друзей редеет, существенно уменьшается доход, жизнь становится размеренной и однообразной. Организаторы регионального Конкурса зрелости, грации и интеллекта уверены, что это не так. В этом убедились и более 300 зрителей, которых смог принять в период пандемии томский Театр драмы 27 апреля. Финал конкурса включал по три состязательных номера от 14 участниц в возрасте старше 55 и выступления джаз-оркестра ТГУ-62, школы танца "ЮДИ", танцевальных ансамблей "Даймокх" и "Авангард", а также ансамбля танца Губернаторского колледжа.

Конкурс проходит в Томске третий раз. Это важнейшее мероприятие проекта «Настоящая Женщина». В течение двух месяцев участницы конкурса, прошедшие кастинг, под руководством специалистов танцевали, дефилировали, занимались спортом, осваивали сценическую речь, актерское мастерство, посещали психологические тренинги, творческие мастер-классы, экскурсии. Неудивительно, что эти насыщенные 60 дней произвели с конкурсантками заметные невооруженным глазом метаморфозы.

Пришла я потому, что хотелось что-то новое узнать. Я не думала, что все так будет интересно и захватывающе. А сейчас финал - это пиковая часть конкурса, подведение итогов. Самое трудное для меня было — соцсети. Мне не нравится писать о себе, мне кажется, что все это людям не интересно. Ну что может быть людям интересно обо мне? Но я преодолела это. Теперь выкладываю свои фотографии с комментариями. Я работаю в театре, бутафор-декоратор, делаю всю эту красоту на сцене. Это мой дом. Теперь я не в тени, теперь я выйду на свет», — делится впечатлениями финалистка конкурса Маргарита Мищенко.

Создатель, идеолог и perpetum mobile конкурса Эдит Заржецкая не только обучала своих подопечных ведению инстаграма, но и на два месяца стала для каждой наставницей, другом, а порой и личным психологом. 160 человек за сценой во время финального концерта в театре — это лишь верхушка айсберга. Эдит развернула кипучую и разноплановую деятельность на ниве воодушевления и преображения участниц конкурса.

У 90 процентов пришедших на конкурс женщин два момента. Первый: "я кака-то не така". И второй: "кто я такая, чтобы что-то делать?" Не у всех, но у большинства. И эти два шлагбаума в голове я снимаю. Они начинают верить в себя, находят таких же, как они. Активных людей всегда не хватает. Но жизнь в городе нуждается в том, чтобы что-то происходило, кипело. А для этого нужны яркие интересные люди. Кто-то такой от природы, а кому-то не встретились нужные люди по дороге, что-то не произошло — и человек не проснулся. И я считаю, что такие конкурсы для таких людей. Которые не знают как, не знают, что хотят, то есть свербит где-то. Я с этим сталкиваюсь регулярно. и конкурс — это поиск таких вот активных, - рассказывает Эдит Заржецкая.

«Активное долголетие» — это государственный тренд. Но в тренде ли быть зрелым, «возрастным» на самом деле? Эйджизм в России цветет пышным цветом и проявляется в первую очередь в снижении заработных плат. Женщин дискриминация начинает касаться с 55 лет. Сообщество «Настоящая женщина» помогает примкнувшим к нему дамам вернуть веру в себя и начать развивать свои проекты. Эта идея нашла поддержку в круге влиятельных людей. Например, помощь в организации и проведении Конкурса зрелости, интеллекта и грации оказали Томское отделение Пенсионный Фонд и лично его руководитель Дмитрий Мальцев, Координационный Совет женщин при Мэре города Томска в лице председателя Ольги Калининой-Сулакшиной и сопредседателя Галины Коробчук. Откликнулись на просьбу о поддержке и томские предприниматели: ОАО «Томское молочко», сеть магазинов «Стройпарк», салоны красоты «Beauty», «Лучшая версия», студия «Танцовщица» и многие другие. В тылу организации конкурсных мероприятий трудились кураторы сообщества «Настоящая Женщина» Юлия Акимова и Наталья Купчинская.

Мы пришли, в общем-то, достаточно уверенные женщины, за плечами много прожитых лет. Но мы вышли на заслуженный отдых. Суета сует, быт, и как-то немножко угасаешь. Сейчас мы совсем другие. Мы не будем стоять на месте, не будем блины печь. Мы пойдем вперед в своем развитии, будем духовно развиваться, потому что мы на проекте встретили много творческих женщин с богатым духовным потенциалом. Мы изменились, и обратной дороги нет, - говорит участница конкурса Найля Мухутдинова.

На протяжении 2 месяцев с дамами работали психологи и специалисты индустрии красоты: стилисты, визажисты, парикмахеры. Кто-то из участниц стал ярче и эффектнее, а иные вообще расцвели.

Стиль должен меняться не с возрастом, а с настроением женщины. Сегодня мы хотим быть вамп, завтра — подростком, причем в хорошем смысле подростком: дерзкой, надеваем бутсы и кожанки. И это не зависит от возраста. Это может себе позволить женщина в любом возрасте. Но главное, чтобы ее внутренне ощущение совпадало с ее оболочкой, чтобы это не диссонировало, иначе это будет очень заметно, - считает Марина Глушкова, партнер конкурса, владелица бутика женской одежды "Dress my dress". Кстати, лет через десять она сама планирует принять участие в этом конкурсе.

Конкурсные испытания включали монолог-историю, которую каждая из участниц произносила со сцены. Дамы делились действительно трогательными и глубокими откровениями о своей судьбе. От некоторых рассказов на глаза у публики наворачивались слезы, другие, наоборот, были ироничными. Как, например, история Натальи Рощинской, по итогам конкурса занявшей третье место.

Я провизор и по роду своей деятельности много общаюсь с людьми... Однажды в аптеку зашел мужчина, очень смущался, я поняла, что ему нужны препараты деликатного свойства. Мне захотелось ему помочь, я стала рассказывать ему про таблетки, их принцип действия, а еще подбадривать его и, наверно, увлеклась в своем желании помочь этому мужчине. Он посмотрел на меня внимательно и говорит... «Вы так хорошо все объясняете. Может я вас встречу после работы, и мы вместе попробуем?, - это отрывок из сценического монолога Натальи, которая после концерта призналась, что она не привыкла быть на виду, но участие в конкурсе помогло ей преодолеть робость и стеснение. Поспособствовали этому занятия по ораторскому мастерству и дыхательная гимнастика с преподавателями вокальной студии «Голос».

60-летняя Людмила Богданова — успешная бизнесвумен в сфере сетевого маркетинга и опытная парашютистка. Она получила приз зрительских симпатий, набрав в онлайн голосовании более 20 тысяч голосов, и второе место по версии жюри. На конкурс Людмила пришла после курса химиотерапии и тяжелой операции по устранению опухоли молочной железы.

Звездой звездовной я была всегда, но биография у меня на три романа. Поэтому когда я попала в онкологию, это было по-настоящему тяжело. В принципе, тяжело, когда теряешь волосы, когда рвота и понос одновременно, когда тебя выворачивает наизнанку, руки-ноги немеют, и кости болят так, что никакие обезболивающие не помогают, тело твое режут, и ситуация сложная. Но самым тяжелым было то, что мое окружение от меня шарахнулось... Дочка живет далеко от меня, у нее на тот момент малышка грудная была. Я проходило это одна. Хотелось, чтобы кто-то пришел, поухаживал, пожалел, поухаживал за тобой, потому что сил не было совсем. Я пришла на проект, чтобы как-то встряхнуться, вернуться в привычную активную социальную жизнь... Я настолько кайфанула, хайпанула и получила столько поддержки и такой прилив энергии, только на новом уровне! Мне, вот такой звезде, рассказать о своей онкологии со сцены было как расписаться в своей несостоятельности... Я потеряла доверие к людям. Сейчас это чувство вернулось, — рассказывает Людмила.

А судьи кто? Состав жюри был представительным: Михаил Фомин, Николай Мозель, Ольга Калинина-Сулакшина, Татьяна Репина и Сергей Вольный во главе с председателем Вячеславом Семенченко. Для вынесения вердикта им потребовалось добрых полчаса.

Это прекраснейшая идея, которая воплотилась в руках прекрасной женщины. Интересное завлекательное красивое шоу. С участницами конкурса происходит второе рождение. Они вспоминают себя молодыми, они подтягиваются, они перерождаются и чувствуют себя лет на 20, на 30 моложе. Самый главный критерий [оценивания] —это уверенность в себе и умение показать себя со сцены большому количеству народа, — сказал Председатель городского совета ветеранов Советского района Томска и член жюри конкурса Николай Мозель.

Во время подготовки к финалу участницам конкурса пришлось во многом положиться на поддержку семьи и понимание коллег. Свободного времени на дом и работу у дам стало намного меньше. Дорогого стоили участницам танцевальные номера в постановке от школы танцев «ЮДИ» с подбором костюмов и почти ежедневными репетициями. Впрочем, продольный шпагат от победительницы конкурса Веры Шмалевой впечатлил даже самых искушенных.

В 51 год я начала заниматься танцами . И вот уже 8 лет я танцую в театре танца Ярада. И наш хореограф с любовью называет нас — звезды мои! И я действительно, выходя на сцену чувствую себя звездой! Я люблю дарить радость людям! И меня наполняет энергия зрительного зала! В проект «Настоящая женщина» мне очень хотелось попасть! Хотелось наполниться энергией! Выйти из проекта в лучшей версии ! И я это получила! — рассказала Вера.

О том, достигло ли цели это масштабное мероприятие, организатор Эдит Заржецкая сказала: