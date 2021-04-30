Есть ли жизнь после 55
55 плюс — возраст, когда для многих женщин мир сужается до кухни, магазина и дачи. Возраст, когда круг друзей редеет, существенно уменьшается доход, жизнь становится размеренной и однообразной. Организаторы регионального Конкурса зрелости, грации и интеллекта уверены, что это не так. В этом убедились и более 300 зрителей, которых смог принять в период пандемии томский Театр драмы 27 апреля. Финал конкурса включал по три состязательных номера от 14 участниц в возрасте старше 55 и выступления джаз-оркестра ТГУ-62, школы танца "ЮДИ", танцевальных ансамблей "Даймокх" и "Авангард", а также ансамбля танца Губернаторского колледжа.
Конкурс проходит в Томске третий раз. Это важнейшее мероприятие проекта «Настоящая Женщина». В течение двух месяцев участницы конкурса, прошедшие кастинг, под руководством специалистов танцевали, дефилировали, занимались спортом, осваивали сценическую речь, актерское мастерство, посещали психологические тренинги, творческие мастер-классы, экскурсии. Неудивительно, что эти насыщенные 60 дней произвели с конкурсантками заметные невооруженным глазом метаморфозы.
Пришла я потому, что хотелось что-то новое узнать. Я не думала, что все так будет интересно и захватывающе. А сейчас финал - это пиковая часть конкурса, подведение итогов. Самое трудное для меня было — соцсети. Мне не нравится писать о себе, мне кажется, что все это людям не интересно. Ну что может быть людям интересно обо мне? Но я преодолела это. Теперь выкладываю свои фотографии с комментариями. Я работаю в театре, бутафор-декоратор, делаю всю эту красоту на сцене. Это мой дом. Теперь я не в тени, теперь я выйду на свет», — делится впечатлениями финалистка конкурса Маргарита Мищенко.
Создатель, идеолог и perpetum mobile конкурса Эдит Заржецкая не только обучала своих подопечных ведению инстаграма, но и на два месяца стала для каждой наставницей, другом, а порой и личным психологом. 160 человек за сценой во время финального концерта в театре — это лишь верхушка айсберга. Эдит развернула кипучую и разноплановую деятельность на ниве воодушевления и преображения участниц конкурса.
«Активное долголетие» — это государственный тренд. Но в тренде ли быть зрелым, «возрастным» на самом деле? Эйджизм в России цветет пышным цветом и проявляется в первую очередь в снижении заработных плат. Женщин дискриминация начинает касаться с 55 лет. Сообщество «Настоящая женщина» помогает примкнувшим к нему дамам вернуть веру в себя и начать развивать свои проекты. Эта идея нашла поддержку в круге влиятельных людей. Например, помощь в организации и проведении Конкурса зрелости, интеллекта и грации оказали Томское отделение Пенсионный Фонд и лично его руководитель Дмитрий Мальцев, Координационный Совет женщин при Мэре города Томска в лице председателя Ольги Калининой-Сулакшиной и сопредседателя Галины Коробчук. Откликнулись на просьбу о поддержке и томские предприниматели: ОАО «Томское молочко», сеть магазинов «Стройпарк», салоны красоты «Beauty», «Лучшая версия», студия «Танцовщица» и многие другие. В тылу организации конкурсных мероприятий трудились кураторы сообщества «Настоящая Женщина» Юлия Акимова и Наталья Купчинская.
На протяжении 2 месяцев с дамами работали психологи и специалисты индустрии красоты: стилисты, визажисты, парикмахеры. Кто-то из участниц стал ярче и эффектнее, а иные вообще расцвели.
Конкурсные испытания включали монолог-историю, которую каждая из участниц произносила со сцены. Дамы делились действительно трогательными и глубокими откровениями о своей судьбе. От некоторых рассказов на глаза у публики наворачивались слезы, другие, наоборот, были ироничными. Как, например, история Натальи Рощинской, по итогам конкурса занявшей третье место.
Я провизор и по роду своей деятельности много общаюсь с людьми... Однажды в аптеку зашел мужчина, очень смущался, я поняла, что ему нужны препараты деликатного свойства. Мне захотелось ему помочь, я стала рассказывать ему про таблетки, их принцип действия, а еще подбадривать его и, наверно, увлеклась в своем желании помочь этому мужчине. Он посмотрел на меня внимательно и говорит... «Вы так хорошо все объясняете. Может я вас встречу после работы, и мы вместе попробуем?, - это отрывок из сценического монолога Натальи, которая после концерта призналась, что она не привыкла быть на виду, но участие в конкурсе помогло ей преодолеть робость и стеснение. Поспособствовали этому занятия по ораторскому мастерству и дыхательная гимнастика с преподавателями вокальной студии «Голос».
60-летняя Людмила Богданова — успешная бизнесвумен в сфере сетевого маркетинга и опытная парашютистка. Она получила приз зрительских симпатий, набрав в онлайн голосовании более 20 тысяч голосов, и второе место по версии жюри. На конкурс Людмила пришла после курса химиотерапии и тяжелой операции по устранению опухоли молочной железы.
А судьи кто? Состав жюри был представительным: Михаил Фомин, Николай Мозель, Ольга Калинина-Сулакшина, Татьяна Репина и Сергей Вольный во главе с председателем Вячеславом Семенченко. Для вынесения вердикта им потребовалось добрых полчаса.
Во время подготовки к финалу участницам конкурса пришлось во многом положиться на поддержку семьи и понимание коллег. Свободного времени на дом и работу у дам стало намного меньше. Дорогого стоили участницам танцевальные номера в постановке от школы танцев «ЮДИ» с подбором костюмов и почти ежедневными репетициями. Впрочем, продольный шпагат от победительницы конкурса Веры Шмалевой впечатлил даже самых искушенных.
В 51 год я начала заниматься танцами . И вот уже 8 лет я танцую в театре танца Ярада. И наш хореограф с любовью называет нас — звезды мои! И я действительно, выходя на сцену чувствую себя звездой! Я люблю дарить радость людям! И меня наполняет энергия зрительного зала! В проект «Настоящая женщина» мне очень хотелось попасть! Хотелось наполниться энергией! Выйти из проекта в лучшей версии ! И я это получила! — рассказала Вера.
О том, достигло ли цели это масштабное мероприятие, организатор Эдит Заржецкая сказала:
Первое - они обретают себя, второе - они обретают людей, с которыми им комфортно. У каждой взрослой активной женщины болотце есть вокруг, люди, которые ничего не хотят. И вот участницы конкурса собираются вместе, им кайфно, и болотце вокруг тоже начинает подкипать. Чему я могу их научить? Боже упаси, это взрослые умные тетки. Я помогаю им поверить в себя, поднимаю самооценку. Мне часто говорят: "Эдит, давайте сделаем второе высшее образование бесплатно для пенсионеров". Я говорю: "Давайте". Только человек один это не может сделать, для этого нужна команда. Для этого и существует наше сообщество. Наполняя женщин с конкурса, я получаю отдачу. Потому что они пришли просто отдельные женщины, а сейчас это команда. Это женщины, которые хотят жить и хотят что-то менять в своей жизни и в других жизнях. И это прекрасно.
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