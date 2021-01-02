Добрые новости
02 января,
2021
Ёлушки на елочке:
деревянные игрушки ручной работы
Томский мастер о том, как подарить вторую жизнь сломанным и срубленным деревьям и «растянуть» новогоднее настроение на весь год.
Ведьма и русалка, снеговик и шляпник мирно уживаются в квартире Ольги Лисичниковой. Выпускница Института искусств ТГУ вместе с семьей мастерит ёлушки – деревянные елочные игрушки. Как они появляются, из каких материалов делаются, а также зачем
нужны семейные реликвии мастер рассказала ТВ2.
Самые теплые воспоминания о Новом годе у большинства из нас родом из детства: аромат мандаринов, кульки с конфетами утром первого января и блестящие стеклянные игрушки, которыми наряжали елку. Идея Ольли Лисичниковой о «вечных» игрушках берет свое начало где-то там.
– Прекрасно помню, как мы с бабушкой наряжали елку, – рассказывает Ольга Лисичникова. – Я доставала из коробки любимого стеклянного медведя, затем – льва. И вроде бы надо повесить на елку, а так хочется с ними поиграть, они такие красивые и блестящие. Обычно любимую игрушку вешали с той стороны, чтобы она всегда была на виду. А через какое-то время перевешивали. Такой трепет внутри: и желание играть, и страх, что ты что-то с ней сделаешь. И вдруг любимая игрушка разбивается, а вместе с ней и твоя радость. Печально.

Чтобы нашим детям не было так грустно, мы решили сделать такие игрушки, которые ничего не боятся. Чтобы можно было трясти елку, сколько угодно перевешивать игрушки и даже грызть их. Главное, чтобы ребенок не переживал, что с его любимой игрушкой что-то случится.
Первые ёлушки сделали в 2016 году, когда в семье Ольги появился токарный станок. О нем вместе мечтали, и работать стали все вместе: Ольга, сестра и их мужья. Первые изделия были мало похожи на нынешние игрушки.

– Первые работы получались очень большие и похожи были, скорее, на подсвечники, – вспоминает Ольга. – Но однажды я увидела в этих формах фигурки. А так как время было новогоднее, пришла мысль, что это – елочные игрушки. Имя у них появилось не сразу. Мы долго думали: и ёшки хотели назвать, и лешкины ёшки – по имени моего мужа. В том же году у нас родилась дочка – Йолла. И все сложилось: ёлка – Йолла – ёлушки.
С тех пор, как ложится снег, Ольга и ее родственники-помощники принимаются за работу. Сама она – выпускница института искусств ТГУ, работа с деревом – не ее специализация, но основные технические моменты Ольга освоила. Хотя, в процессе всякое случается: например, резец слетел – и результат получается неожиданным.



– Каждый образ имеет под собой технологическую основу. Например, мы знаем, что если голова у нас выточена в форме полушара – это будет лицо с бородой. Но иногда резец слетает и ты перетачиваешь фигурку, уже в процессе выводишь что-нибудь интересное. Однажды муж сестры приносит мне фигурку, а там – бородач в юбке: «не знаю, говорит, как так вышло». И вот я с этим персонажем сижу ночью и думаю: кто же ты? И вдруг четко увидела – ну точно, это же шотландец! Эти шотландцы потом фурор произвели. Пришлось наточить их еще немало.
Материал для работы Ольга и ее помощники находят в лесу: подбирают сломанные, упавшие или больные деревья. Из последних, кстати, получаются довольно необычные персонажи, потому что у них какой-то особенный узор, – рассказывает мастер.
– В основном, делаем из сосны. Она очень приятная на ощупь, когда работаешь, так по-новогоднему пахнет. Но никогда не знаешь, какой будет результат: когда красишь сосну, проступает смолянистость и цвет получается необычный, узоры прямо космические. Иногда даже красить их не хочется. У меня есть любимый персонаж – ведьма, на ней эта волшебная рябь проступает.

В этом году я пробую березу, потому что из нее прочнее фигурки получаются. У русалки и шляпника, к примеру, есть тонкие элементы. Если делаешь их из сосны, при почтовой доставке игрушки часто ломаются. Бывает, делаем из осины. Обзваниваем мастерские с пиломатериалами в поисках брусьев, – из осины очень красивые снеговички выходят. Недавно принесли из леса рябину, а потом друзья позвонили – у них лиственница большая упала. Тоже забрали.
Елки, которые отслужили в праздники, тоже продолжают свою жизнь в ёлушках. Ольга собирает их на улицах в начале января, сушит и обрабатывает. Правда, елка очень капризная, рассказывает мастер. Но если фигурка удается, то непременно – с красивым узором. И даже многочисленные сучки – не помеха.

– Сучки не мешают и часто даже помогают. Они превращаются в носики и глазки персонажей, – поясняет мастер. – Например, когда Йолла была маленькая, у меня получилась фигурка – копия дочки, все благодаря сучку, который точно повторил ее курносый носик.
Первое время, рассказывает мастер, она раскрашивала ёлушки ночами на кухне. Сейчас, когда дети подросли, можно и днем найти часок-другой на хобби. Елочные игрушки Ольга делает пока только в преддверии нового года. Хотя, возможно, в будущем производство ёлушек станет круглогодичным, потому что люди интересуются.



Ёлушки Ольга раскрашивает акварелью и сухой цветной тушью. Сверху покрывает лаком, который разрешен для производства детских игрушек.

– Лак мы очень долго выбирали. Остановились на полуматовой текстуре. Глянец дает блеск, который приятен в полутьме при свете гирлянд. А ёлушки висят целый день. Полуматовый лак дает приятный скромный блеск. Мой любимый момент: когда фигурки, покрытые лаком, сушатся над специальной дощечкой.

– Пока – это только отдушина. Моя мечта – когда-нибудь открыть свой магазинчик с ёлушками. На следующий год планирую сделать выставку. Поэтому некоторые игрушки прячу, никому не показываю, чтобы хоть немного накопить. Четвертый год мы наряжаем елку только своими игрушками, дарим и немного продаем. Свою коллекцию весь год храним в открытой коробке. Никуда не прячем. Дети достают в любое время и играют с любимыми персонажами.

За сезон семейный подряд делает несколько десятков ёлушек: русалки, снеговички, пасечники, коты, шляпники и многие другие персонажи. Бывает, для завершенности композиции ёлушки получаются «парными» – их вешают на елку рядом: Мэри Поппинс с зонтиком, космонавт с ракетой или Звездочет с Сатурном. А есть целые серии: Элли и ее друзья из «Волшебника Изумрудного города» или герои мультфильмов про Мумий-Троллей.
– Самое радостное, когда люди делятся впечатлениями и присылают фотографии. У нас есть знакомая, которая уже четвертый год елку наряжает только елушками. На вопрос – почему, она ответила: «Мечтаю, что когда дети вырастут, я передам им эти игрушки и буду также вешать их на елку уже со своими внуками». Это и моя мечта – создать семейную реликвию, которую можно передавать из поколения в поколение. А вместе с ней – тепло и эмоции, которые переполняют наши сердца в Новый год.


Текст, монтаж видео и оформление – Татьяна Бемлер.

31 декабря 2020

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