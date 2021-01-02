– Самое радостное, когда люди делятся впечатлениями и присылают фотографии. У нас есть знакомая, которая уже четвертый год елку наряжает только елушками. На вопрос – почему, она ответила: «Мечтаю, что когда дети вырастут, я передам им эти игрушки и буду также вешать их на елку уже со своими внуками». Это и моя мечта – создать семейную реликвию, которую можно передавать из поколения в поколение. А вместе с ней – тепло и эмоции, которые переполняют наши сердца в Новый год.
Текст, монтаж видео и оформление – Татьяна Бемлер.
31 декабря 2020 ПОДДЕРЖИ ТВ2
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