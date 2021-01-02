– Прекрасно помню, как мы с бабушкой наряжали елку, – рассказывает Ольга Лисичникова. – Я доставала из коробки любимого стеклянного медведя, затем – льва. И вроде бы надо повесить на елку, а так хочется с ними поиграть, они такие красивые и блестящие. Обычно любимую игрушку вешали с той стороны, чтобы она всегда была на виду. А через какое-то время перевешивали. Такой трепет внутри: и желание играть, и страх, что ты что-то с ней сделаешь. И вдруг любимая игрушка разбивается, а вместе с ней и твоя радость. Печально.



Чтобы нашим детям не было так грустно, мы решили сделать такие игрушки, которые ничего не боятся. Чтобы можно было трясти елку, сколько угодно перевешивать игрушки и даже грызть их. Главное, чтобы ребенок не переживал, что с его любимой игрушкой что-то случится.

