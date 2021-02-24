ЭкоКалендарь: маленькие шаги к спасению планеты

Стиль жизни

Необязательно быть экоактивистом, чтобы вносить свою лепту в спасение планеты. Искусство маленьких шагов, которые помогут природе стать чище, а городу - лучше, - так томское сообщество "Настоящая Женщина" позиционирует свой новый проект ЭкоКалендарь. Он представляет собой организованную серию флешмобов, в календарном порядке приуроченных к актуальным проблемам городской экологии.

"ЭкоКалендарь - это то, что может делать любой человек. Чтобы спасти китов, нужно иметь специальное образование, надо жить там рядом, иметь там деньги, это далеко и неизвестно где. ЭкоКалендарь - это инициатива, придуманная простыми людьми для простых людей. Любой человек может сделать кормушку, любой человек может отвезти свое животное на стерилизацию, любой человек может посадить дерево. Это посильные задачи. Наша идея такая: где родился, там и пригодился...Люди хотят видеть конкретную реализацию своих действий. Вот, например, человек посадил дерево, потом видит его и радуется. Вот я дерево в свое время посадила возле школы № 14, не помню какое именно, но деревья-то растут, аллея стоит, и я понимаю, что какое-то из них - мое... Меня это радует, я помню, что это наш класс садил, и я могу пойти потрогать эти деревья. Вот сейчас женщины кормушки повесили, радуются, фото присылают с птичками, пишут: "Смотрите, какая столовая!" - рассказывает Эдит Заржецкая, основатель сообщества "Настоящая Женщина", член Координационного Совета женщин при мэре города Томска.

Январь по ЭкоКалендарю прошел под девизом "Покорми синичку и другую птичку". Флешмоб был посвящен созданию и размещению кормушек для птиц с подходящим кормом. Зимой и особенно в морозы многие мелкие пернатые обитатели города и леса погибают. Участники акции внесли посильный вклад в их спасение. Впрочем, организаторы считают, что поучаствовать в этом благородном деле можно и в феврале.

"Считаю, что такие инициативы способны что-то изменить и в реальности, и в головах у людей. Не знаю уж, с чем связано огромное количество кормушек на "Буревестнике". Я живу на Южной очень давно, и именно в последние два года появилось дикое количество кормушек (правда, не всегда они полные). Когда мы только приехали и начали ходить на "Буревестник", было очень ограниченное количество кормушек. их было мало. А сейчас все-таки народ проникается, читает информацию. Так или иначе, если ты с этим столкнулся, читаешь об этом 2, 3, 4 раза. то понимаешь, что, наверное, и я это тоже смогу сделать. Поэтому ЭкоКалендарь нужно делать, и , как любое позитивное действие, его нужно повторить много-много раз, чтобы это стало привычкой для масс", - говорит Оксана Туганова, экоактивист, представитель сообщества "Настоящая Женщина", замдиректора Томской ассоциации пищевиков.

Февраль по ЭкоКалендарю проходит под эгидой разумного потребления. Повторное использование б/у вещей - это не атрибут бедности, а признак понимания масштаба мусорной катастрофы на нашей планете, - так считают организаторы инициативы предлагают поучаствовать в проекте "Свалка" с девизом "Твой хлам - чья-то ценность!".

"Когда мы планировали проведение форума "Живи разумно"", то, конечно, понимали, что тема хоть и нужная, но пока не массовая. При этом, все понимают, что необходимо что-то менять, но не каждый готов на перемены в жизни и смену привычек. Но меня очень порадовало, что тема разумного потребления очень интересна молодежи, практически все спикеры на форуме были из этой возрастной категории, и это очень здорово, ведь это значит, что за разумным потреблением будущее. А такие фишки, как ЭкоКалендарь, дают возможность людям ненавязчиво попробовать в своей жизни экопривычки и решить оставить их навсегда или отказаться. Категорически приветствую подобные начинания. Считаю, что любая реформа, а в данном контексте, я имею в виду мусорную реформу, должна решаться не простым вложением средств в строительство мусороперерабытыаающих, сортировочных заводов и полигонов, но прежде всего искренней мотивацией людей производить меньше отходов," - заявляет Галина Немцева, соорганизатор форума "Живи разумно!", депутат Законодательной Думы Томской области.

ЭкоКалендарь стал итогом форсайт-форума женских инициатив "Живи разумно!", прошедшего в Томске в декабре прошлого года. На нем выступили 30 экспертов в сферах, связанных с экологичным мышлением. Концентрат основных идей выступавших ученых, бизнесменов и активистов в сухом остатке и отразился на программе ЭкоКалендаря. План на последующие месяцы такой:

МАРТ - Акция "Стерилизация" Развеиваем мифы, заботимся о домашних питомцах и уменьшаем численность бездомных животных. АПРЕЛЬ - Акция "Жизнь без упаковки" Мастер-класс по изготовлению нужных экосумок из всего ненужного. МАЙ - Акция "Посади дерево" Массовый исход за город с саженцами и лопатами ИЮНЬ - Акция "Васильковый день" Создаём клумбы под балконами и украшаем балконы над клумбами. ИЮЛЬ - Акция "Экотропы - в экоруки!" Субботник в красивых полезных местах. АВГУСТ - День луговых газонов "Природу - в город!" Экскурсия в поле по сбору семян и создание с их помощью красивых газонов. СЕНТЯБРЬ - Проект "Помогаем братьям меньшим" Поездки в приюты города к бездомным собакам и кошкам🐶🐱 ОКТЯБРЬ - Акция "Вторая жизнь вещей" Мастер-класс по стилю в магазине second hand, помощь в подборе вещей. НОЯБРЬ - Мастер-класс "Творим своими руками из фигни сказку!" Мебель, лампы и прочие домашние уютные приятности. ДЕКАБРЬ - Конкурс "ЭкоСемья" с творческими заданиями и призами.

"Человеку свойственно увлекаться чем-то массовым, вливаться в поток. Есть потоки разрушительные, а есть созидательные и вдохновляющие. Экологические инициативы относятся, конечно, ко второму типу. Они дают возможность каждому человеку проявить свои самые светлые качества: взаимопомощь, щедрость, доброту, благодарность, стремление творить красоту и так далее. Сейчас в обществе усиленно пропагандируются материальные ценности, в погоне за которыми общечеловеческие ценности отходят на второй план. Общественные инициативы выступают определённым балансом, они делают акцент на человечности, экологичности, индивидуальной ответственности за глобальные процессы. Такие инициативы, как Экокалендарь, очень важны потому что дают возможность людям внести свой посильный вклад в добрые и "чистые" дела, проявить светлые качества своей души. "Что посеешь, то и пожнёшь", - говорится в пословице. Если мы хотим, чтобы пространство было к нам щедрым, милосердным и экологичным, нам достаточно "посеять" эти семена в виде помощи нуждающимся, благоустройства своего двора, сортировки мусора и т.д. Если подумать, на то, чтобы обеспечить нам комфортную жизнь, - с центральным водоснабжением и теплоснабжением, электричеством, доступной едой и одеждой, - на это работают (в том числе, на вредных производствах, в тяжелейших условиях) десятки тысяч людей: наши соседи по дому, рабочие на китайских фабриках, садоводы в Узбекистане и т.д. Такие инициативы, как ЭкоКалендарь, дают мне и каждому человеку возможность немного отблагодарить пространство за все эти блага. Если каждый будет жить экологично, то мы сможем сделать наш мир намного чище и добрее, а себя - счастливее!" - считает Лариса Куровская, кандидат биологических наук, эксперт форсайт форума "Живи разумно!", руководитель Томского ландшафтного клуба и соруководитель движения "Ландшафтные волонтеры".