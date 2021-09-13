Эдвардианский тыквенный пирог в День шарлоток и осенних пирогов!

13 сентября в мире празднуется День шарлоток и осенних пирогов. Специально к этому празднику мы подготовили для вас рецепт одного из самых знаменитых в мире и бесспорно одного из самых осенних пирогов – Эдвардианского тыквенного пирога. Этот нежный, ароматный десерт является кулинарной классикой Англии и Америки, надеемся и вы по достоинству его оцените.

Для приготовления Эдвардианского тыквенного пирога нам понадобится: Тыква – 400 г, Пшеничная мука – 250 г Сливочное масло – 130 г Желток яичный – 6 штук Соль – ½ чайной ложки (две крупные щепотки) Вода – 100 мл Сахар – 100 г Бренди или тёмный ром – 50 мл Молочные сливки (33%) – 140 мл Молотый имбирь – ½ чайной ложки Молотая корица – ½ чайной ложки Цедра одного лимона

Первым делом помещаем воду и масло в морозильную камеру. Они должны быть холодными к моменту, когда мы начнем готовить тесто. Затем очищаем тыкву от кожуры и мякоти с семенами, нарезаем кубиками и отвариваем. Мы готовили тыкву в пароварке в течении 30 минут, но можно просто отварить её в кастрюле, однако, после этого кусочки необходимо просушить на полотенце или тканевой салфетке, чтобы убрать лишнюю влагу.

Пока тыква варится, готовим тесто. В просеянную муку натираем застывшее сливочное масло и руками перемешиваем все до образования комочков. После этого добавляем один яичный желток, одну крупную щепотку соли и ледяную воду. Замешиваем до образование однородной массы. Если у вас есть кухонный комбайн, можно замешивать тесто с помощью него, также в два этапа: мука + перетёртое масло, а затем желток, соль и вода.

Готовое тесто мы разминаем в лепёшку и распределяем равномерным слоем по дну и стенкам разъемной формы для выпечки. На указанный объем продуктов подходит форма 20-23 сантиметра в диаметре. После того, как тесто распределено, делаем вилкой частые проколы по дну будущего коржа, накрываем его пергаментом, засыпаем сверху фасоль или горох и отправляем на 20 минут в морозильную камеру.

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Пока тесто охлаждается, достаем отваренную тыкву и приступаем к приготовлению начинки. Тыкву разминаем в пюре вилкой или перетираем с помощью блендера. Добавляем к пюре из тыквы сахар, корицу, имбирь, бренди/ром и лимонную цедру и хорошо перемешиваем. Отдельно взбиваем сливки с оставшимися пятью желтками, взбитую смесь вливаем в пюре из тыквы и смешиваем в однородную массу.

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Достаем из морозильной камеры тесто и ставим в духовку предварительно разогретую до 200 ℃ прямо вместе с прессом из фасоли или гороха, который нужен, чтобы корж нашего пирога не вздувался во время запекания и сохранял свою форму. Держим тесто в духовке в таком виде 15 минут, затем вынимаем, аккуратно ссыпаем фасоль, вынимаем пергамент и ставим форму в духовку еще на 15 минут или столько, сколько потребуется, чтобы корж до конца пропёкся.

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В пропёкшийся корж мы выливаем пюре-начинку, ставим наш пирог в духовку еще на 30-40 минут (до застывания начинки), снизив температуру до 180 ℃. После этого достаем пирог из духовки, даем ему остудиться и вынимаем из формы.

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