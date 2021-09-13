Эдвардианский тыквенный пирог в День шарлоток и осенних пирогов!

13 сентября в мире празднуется День шарлоток и осенних пирогов. Специально к этому празднику мы подготовили для вас рецепт одного из самых знаменитых в мире и бесспорно одного из самых осенних пирогов – Эдвардианского тыквенного пирога.
Этот нежный, ароматный десерт является кулинарной классикой Англии и Америки, надеемся и вы по достоинству его оцените.
Для приготовления Эдвардианского тыквенного пирога нам понадобится:
- Тыква – 400 г,
- Пшеничная мука – 250 г
- Сливочное масло – 130 г
- Желток яичный – 6 штук
- Соль – ½ чайной ложки (две крупные щепотки)
- Вода – 100 мл
- Сахар – 100 г
- Бренди или тёмный ром – 50 мл
- Молочные сливки (33%) – 140 мл
- Молотый имбирь – ½ чайной ложки
- Молотая корица – ½ чайной ложки
- Цедра одного лимона
Первым делом помещаем воду и масло в морозильную камеру. Они должны быть холодными к моменту, когда мы начнем готовить тесто. Затем очищаем тыкву от кожуры и мякоти с семенами, нарезаем кубиками и отвариваем.
Мы готовили тыкву в пароварке в течении 30 минут, но можно просто отварить её в кастрюле, однако, после этого кусочки необходимо просушить на полотенце или тканевой салфетке, чтобы убрать лишнюю влагу.
Пока тыква варится, готовим тесто. В просеянную муку натираем застывшее сливочное масло и руками перемешиваем все до образования комочков. После этого добавляем один яичный желток, одну крупную щепотку соли и ледяную воду. Замешиваем до образование однородной массы.
Если у вас есть кухонный комбайн, можно замешивать тесто с помощью него, также в два этапа: мука + перетёртое масло, а затем желток, соль и вода.
Готовое тесто мы разминаем в лепёшку и распределяем равномерным слоем по дну и стенкам разъемной формы для выпечки. На указанный объем продуктов подходит форма 20-23 сантиметра в диаметре.
После того, как тесто распределено, делаем вилкой частые проколы по дну будущего коржа, накрываем его пергаментом, засыпаем сверху фасоль или горох и отправляем на 20 минут в морозильную камеру.
Пока тесто охлаждается, достаем отваренную тыкву и приступаем к приготовлению начинки.
Тыкву разминаем в пюре вилкой или перетираем с помощью блендера. Добавляем к пюре из тыквы сахар, корицу, имбирь, бренди/ром и лимонную цедру и хорошо перемешиваем. Отдельно взбиваем сливки с оставшимися пятью желтками, взбитую смесь вливаем в пюре из тыквы и смешиваем в однородную массу.
Достаем из морозильной камеры тесто и ставим в духовку предварительно разогретую до 200 ℃ прямо вместе с прессом из фасоли или гороха, который нужен, чтобы корж нашего пирога не вздувался во время запекания и сохранял свою форму. Держим тесто в духовке в таком виде 15 минут, затем вынимаем, аккуратно ссыпаем фасоль, вынимаем пергамент и ставим форму в духовку еще на 15 минут или столько, сколько потребуется, чтобы корж до конца пропёкся.
В пропёкшийся корж мы выливаем пюре-начинку, ставим наш пирог в духовку еще на 30-40 минут (до застывания начинки), снизив температуру до 180 ℃. После этого достаем пирог из духовки, даем ему остудиться и вынимаем из формы.
Подают эдвардианский тыквенный пирог слегка теплым или полностью остывшим. По желанию можно посыпать поверхность пирога кокосовой стружкой, сахарной пудрой или лимонной цедрой, украсить его грецкими орехами, измельченным засахаренным кумкватом или апельсиновыми дольками. Мы же внесли сибирскую нотку в традиционный британский пирог, посыпав его кедровыми орешками.
Пирог готов! Приятного аппетита!