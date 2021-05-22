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22 мая,
2021
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Стиль жизни

Для тех, кто хочет завести котика: виртуальная выставка бездомных животных

ТВ2
ТВ2
23 минуты назад

Если вы хотите завести домашнего питомца, эта виртуальная выставка кошек — для вас. Возможно, среди этих котят и уже взрослых усатых-полосатых вы увидите своего будущего друга. Увидели «того самого» котика? Звоните Ларисе Прохоровой: 89138616797. К волонтеру также можно обращаться, если вы просто хотите помочь бездомным животным.


Прививки и стерелизацию/кастрацию этим животным можно сделать со скидкой.

Для тех, кто хочет завести котика: виртуальная выставка бездомных животных

Этой черно-белой симпатяге полтора месяца. Очень активная кошечка, с интересом познает мир. Приучена к лотку. Ждет заботливых хозяев. Желательно с благоустроенной квартирой, где нет других животных. 

Для тех, кто хочет завести котика: виртуальная выставка бездомных животных

Кошечка, возраст – полтора месяца. Ласковая и игривая. Кушает все, что можно в ее возрасте. Умненькая, приучается к лотку. Ждет верных друзей.

Для тех, кто хочет завести котика: виртуальная выставка бездомных животных

Черный котик, который приносит счастье. Ему полтора месяца. Умный, активный, немного хулиганистый, как все мальчишки. Аппетит отменный. Любит полакомиться сметанкой или творогом. Лоток освоил. 

Для тех, кто хочет завести котика: виртуальная выставка бездомных животных

Этого рыжего малыша с зелёными глазами нашли в лесу. Был голодный и очень испуганный. Сейчас это – мягкий мурлыкающий комочек, который любит ласку. Котику примерно два месяца. Ест все, лоток знает.

Для тех, кто хочет завести котика: виртуальная выставка бездомных животных

Котику 2,5 месяца. Родился от домашней кошки. Сейчас ищет свой дом. Любознательный и не пугливый. Любит лежать на руках и мурлыкать. Ест все, особенно мясо. К лотку приучен.  

Для тех, кто хочет завести котика: виртуальная выставка бездомных животных

Кошечке полтора месяца. Очень доброжелательная и ненавязчивая. Ест все, что предложат. Хорошо знает лоток. Ждет добрых и заботливых хозяев. 

Для тех, кто хочет завести котика: виртуальная выставка бездомных животных

Очаровательная кошечка. Ей чуть больше месяца. Любит, когда ее берут на руки. Громко мурлычет, когда гладят. Кушает все, что положено для ее возраста. Лоток знает хорошо. 

Для тех, кто хочет завести котика: виртуальная выставка бездомных животных

Эта кошечка несколько дней лежала в подъезде на ступеньках. Там ее и подобрали волонтеры. Они очень надеются, что девочка попадет в добрые руки и поверит людям. Ей около двух месяцев. Ведет себя очень скромно.   

Для тех, кто хочет завести котика: виртуальная выставка бездомных животных

Две очаровательнее кошечки-сестренки ждут своих заботливых хозяев. Девочкам по полтора месяца. Очень ласковые и игривые как все дети. Кушают все, особенно любят мясо. К лотку приучены. 

Для тех, кто хочет завести котика: виртуальная выставка бездомных животных

Котику три месяца. Он очень умный, активный, ласковый. В еде не прихотлив. Хорошо знает лоток. Ждет верного друга-человека, с которым можно было бы вместе смотреть телевизор. 

Для тех, кто хочет завести котика: виртуальная выставка бездомных животных

Ласковая и аккуратная годовалая кошечка ищет новый дом. Волонтеры отмечают, что она умна, спокойна и деликатна. Ест все. К лотку приучена. 

Для тех, кто хочет завести котика: виртуальная выставка бездомных животных

Котику Алехандро примерно семь месяцев. Он здоров, привит, кастрирован. Как говорят волонтеры, у которых Алехандро живет на передержке, характер у парня золотой. Он любит и поиграть, и понежиться на руках у хозяина.

Для тех, кто хочет завести котика: виртуальная выставка бездомных животных

А это — кошка Морошка. Ей примерно четыре года. Стерилизована, привита. Очень спокойная, не любит навязчивости. Станет хорошей спутницей взрослому человеку, ведущему размеренный образ жизни.

Для тех, кто хочет завести котика: виртуальная выставка бездомных животных

Кошкам-подружкам по семь месяцев. Обе привиты, стерилизованы. Бело-серую зовут Яшма. Она активная, любопытная, любит играть. Черная — Баунти — более спокойная, постоянно мурчит. Девочки ждут своих хозяев, которым они станут верными друзьями.

Для тех, кто хочет завести котика: виртуальная выставка бездомных животных

Котику около года. У него хороший аппетит и спокойное поведение. Кушает все. К лотку приучен. Кастрирован. Постоянно смотрит в окно, ждет, когда за ним придет верный друг. 

Для тех, кто хочет завести котика: виртуальная выставка бездомных животных

Ася — домашняя кошечка. Ей срочно нужен новый дом с добрыми людьми или длительная передержка: хозяйка вынуждена уехать из города и не может взять ее с собой. 

Ася — очень добрая, ласковая и ненавязчивая. К лотку приучена, даже кушает аккуратно. Придет на зов, когда вам это будет нужно, одарит нежным взглядом и успокоит тихим мурчанием. В меру любопытна. Может быть активна, но в большей степени будет копировать состояние своего хозяина.

Для тех, кто хочет завести котика: виртуальная выставка бездомных животных

Ангелина. Ей около года. Найдена на улице. Стерилизована, питается готовыми кормами. Кошка очень активная, веселая, игривая. При этом видно, что воспитанная. Пользуется двумя лотками.

Для тех, кто хочет завести котика: виртуальная выставка бездомных животных

Этого красавца зовут Кеша. От него отказалась хозяйка, потому что не было денег на его лечение. Сейчас со здоровьем кота все в порядке. Кеша — метис шотландского вислоухого скоттиш фолда. Весит около шести килограммов. Ласков и нежен с человеком, но не терпит других животных. Кастрирован, вакцинирован, от паразитов обработан. Лоток знает на «отлично». Кушает сухой корм, очень любит паштет на завтрак.



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