«Девушки никого не волнуют, не надо врать». Что происходит в мужской моде сегодня?

Я так понимаю, что речь идет о мужской одежде? Смотрите, мы говорим о разных вещах. Потому что есть понятие моды. Смысл моды — нас удивлять и развлекать. Мода как развлечение. И парни в платьях с перьями — это скорее развлечение, чем одежда. В одежде произошли изменения. И самое главное изменение, как и вообще в нашем образе жизни, что наконец-то мужчинам разрешается получать удовольствие от одежды. До этого было запрещено — есть офисная одежда, в чем нужно ходить, есть одежда спортивная, в чем принято заниматься спортом. И всегда все было очень регламентировано. От униформы все происходит. Потому что военная форма, офисная одежда — это всегда регламент. А сейчас вроде бы сказали — ну носи, что тебе нравится. И в мужскую одежду стали привносить элементы, которые дарят тебе удовольствие. Это цвет — можно носить одежду интересного цвета. Носить одежду из интересных материалов — из шелка, из бархата. Носите, что вам мешает? Появилась одежда, которая дарит визуальное удовольствие. То есть, не только функциональная — которая согревает, удобная, которую хорошо стирать в стиральной машине. Появилась одежда, которая сама по себе может быть предметом искусства. В которой присутствуют какие-то вышивки, декор, блеск. И эти заходы в мужскую одежду появились благодаря тому, что сейчас очень сильно смягчились требования к мужскому образу.



И тут не только мода сделала какие-то шаги, наш социум перешел из состояния «как надо» к состоянию «как хочется». Вы видите на примере еды — если вы приходите в ресторан, там нет такого: «просто поесть». Там есть некое развлечение — странные названия, странные блюда, размеры этих блюд. Только чтобы вы получили удовольствие. И в одежде то же самое. И мода очень часто, особенно мужская мода, пытается лавировать между «носите что хотите», и попыткой удивить чем-то новым и оригинальным. Чтобы чуть-чуть расслабить нас всех, чтобы не было постоянного вопроса — а как я выгляжу?



Мой самый любимый пример. Женщина, когда открывает тело, хочет привлечь к себе внимание. Будь то в баре, дома — неважно. Вырез, открытые руки. Короткая юбка. Мужчина открывает ноги или надевает вещи с вырезом, когда ему жарко. Только функция. Странно представить себе мужчину, который собирается на Новый год и надевает шорты покороче. И вот это и есть та развилка, где женская мода все-таки далеко впереди. И которая говорит — да, я могу использовать одежду для привлечения внимания противоположного пола. Для того, чтобы нравиться себе. Чтобы подчеркивать какие-то свои достоинства. В мужской мы мы еще — «Ну ладно, розовое поло я надену, потому что цвет нравится, но вот какие-то другие вещи я пока боюсь». И мы находимся в то счастливое время, когда, возможно, все изменится.

