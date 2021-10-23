Деньги Говорят: «Я делаю свою музыку для людей, иначе в этом нет никакого смысла»

Кто сегодня представляет музыкальную сцену в Томске? Молодые и амбициозные, известные и давно полюбившиеся, талантливые и непохожие друг на друга. Мы запускаем серию материалов, в которых поговорим с томскими музыкантами и познакомим (даже если заново) вас с ними.

На микрофон вместо поп-фильтра капроновые колготки, а в качестве фишки для нового трека — стук по пепельнице. О том, где рождается музыка и как она умеет спасать, мы пообщались с 23-летним томским рэпером Деньги Говорят (Алексей Насыров). А также узнали, откуда у музыканта вдохновение на частый выпуск релизов и почему вообще деньги — стали говорить?

Автор: Снежана Шиман

Когда ты начал осознанно заниматься музыкой и как это произошло? — В отличие от большинства музыкантов я не учился музыке целенаправленно. Просто начал постепенно уходить в нее, потому что она помогала мне справиться с жестоким детством. Мне кажется, что многие дети постсоветского пространства сейчас поймут, о чем я. Музыка была тем местом, где я чувствовал себя прекрасно. К тому же это было хорошим делом для нас со сверстниками. Наши конфликты сводились не к дракам во дворе, а к словам — например, кто круче напишет панчлайн (прим: вызывающее высказывание о сопернике по рэп-батлу). То есть мое обучение музыке было только опытным путем на практике. Как ты оказался именно в рэп-культуре? — Я пришел в нее в 2013 году, когда еще жил не в Томске. В то время у меня был кореш старше меня на четыре года. Он уехал учиться в колледж, а когда вернулся, рассказал нам, пацанам, что теперь пишет рэп. Приходил с тетрадкой, читал свои тексты, спрашивал мнение. Мы ему говорили, что это полное дерьмо. Но он не сдавался и продолжал писать. Переворот в моей голове случился, когда он записал свой первый трек. Его брат тоже занимался рэпчиком — у него дома был какой-то отвратительный USB-микрофон с капроновыми колготками вместо фильтра. Понимаешь условия, но мой кореш записался там, показал нам. Я услышал трек и сказал: «Вау!». Я не ожидал, что это может быть так круто! Потому что когда был просто текст, это звучало будто дерьмо. А когда появилась музыка, оказалось, что это бомба!

Автор: Снежана Шиман

И с тех пор ты тоже решил пробовать себя в этом направлении? — С тех пор я заинтересовался. Друг двигался, я наблюдал. У нас в городе тогда были чувачки, которые собирали команду, чтобы делать вместе музыку. Меня тоже позвали. На тот момент я только начинал писать какие-то свои личные тексты. Я пришел к ним, показал, что вообще умею. Ребятам понравилось. Стали работать вместе. Делали мы это на квартире, где в одной комнате человек пятнадцать курят и пьют, а в другой — пылится какой-то советский древний тренажер, живет собака, за которой никто не ухаживает, и стоят наши самодельная будка из гипсокартона для звукозаписи и ноутбук без клавиатуры. Именно там мы записывали первый музон. Он был дерьмовый, но на тот момент это казалось более-менее прикольным. То есть музыку можно делать в абсолютно любых условиях? — При любых и в любых! Чтобы делать музыку, тебе не нужно ничего. Приведу интересный пример. Сейчас мы работаем в формате, когда садимся и с нуля начинаем придумывать какой-то мотивчик. Или находим какую-то идею и от нее делаем свое. Сидели недавно на студии. Мелодия, биток, бас. Чего-то не хватает — какого-то соуса. Я побежал в будку записи, взял пепельницу и настучал по ней ложкой ритм. И получилось так круто, что мы все офигели. «Это же творчество, это свобода, это музыка! Шанс есть у всех, вопрос — в мотивации и любви к своему делу»

Где теперь ты записываешься? Уже на качественной студии? — Я делаю свою музыку везде. То есть идеи приходят постоянно, их нужно фиксировать. Я могу ехать в транспорте, записать что-то в заметках. Могу дома записать демку, а потом прийти на студию и доделать ее. Если моя концепция позволяет, чтобы я сделал эту музыку исключительно дома, то я делаю ее дома.

Я поняла, что сначала ты делал что-то в компании, вместе с друзьями. А в каком году ты начал делать уже именно свое, отдельное? — Сначала, в 2013 году, мы делали музыку с ребятами. У нас была команда, но, на самом деле, мы очень быстро сдулись. Потому что были молодые, уже через год стали конфликтовать и перестали сотрудничать. Но я любил музыку искренне, любил очень сильно. Мне понравилось ее делать, поэтому я решил продолжать сам. Нашел какого-то парня, у которого дома тоже была самодельная студия. Приходил к нему: за небольшие деньги он и записывал мне треки, и сводил. Притом, что пока мы делали музон, там ходили его бабушка, мама, отец. Условия, конечно, не очень комфортные и приятные, но мне этого хватало за глаза. Я получал от этого удовольствие, это было главным. Когда появился Деньги Говорят? — В 2019 году, но сначала у меня был другой псевдоним. Я делал более тяжелую музыку, которая была насквозь пропитана проблемами закомплексованного пацана. Я выливал все, что чувствую, в свое творчество. Но в 2016 году я переехал в Томск и с тех пор позиционирую себя именно как томского рэпера. Потому что этот город дал мне то, что не мог давать предыдущий. Я родился и вырос в городке Темиртау в Казахстане, но мне там было плохо. Когда я переехал в Томск, то зажил абсолютно другой жизнью, гораздо круче, чем раньше. Я заобщался с совершенно другими людьми и стал чувствовать себя офигенно. Поэтому все, что я делал раньше, просто потеряло смысл. Я понял — надо делать Деньги Говорят. То есть Деньги Говорят — это ты? Твой псевдоним? — Да, это мой творческий псевдоним, но я могу называть себя любым другим именем, понимаешь? Это просто форма, которую можно поменять, как перчатки, как сезоны. Если я придумаю что-то новое и пойму, что Деньги Говорят — отстой, пойму, что изменился, то сменю имя и стану другим чуваком.

Автор: Снежана Шиман

Что за Деньги и почему они Говорят? — Когда встал вопрос псевдонима, я сначала долго думал, а потом вспомнил, что часто мои любимые рэперы из Америки используют фразу «money talking». Ну, то есть по смыслу условно «мои деньги говорят за меня». Они говорили о том, как сильно богаты и хвастались своим стилем жизни. А для меня денежный вопрос всегда стоял очень остро, бедность и вся эта история. Я подумал, что это прикольная идея, что не я говорю, а деньги говорят. Это сюр, это прикольно, это повод лишний раз меня под***уть [подколоть]. Других таких интересных штучек в моем сегменте в Томске я не видел. Ты редко где-то выступаешь, а большинство твоих фитов — с музыкантами из других городов. А какие у тебя отношения с коллегами по сцене из Томска? — Между прочим, я пытался с ними общаться, предлагал сделать что-то вместе, показывал демки, где я валю как не знаю кто! А они не понимают, им не нравится. Парни, если вы этот соус не прочувствовали, зачем тогда мне с вами общаться? Недавно была очень смешная история. Скидывает мне девочка пост с клипом ребят из Томска. И в этом клипе бит точно такой же, как в моем треке, который выходил около года назад. То есть бит, на который я уже завалил. Я посмотрел, посмеялся и в комментариях написал «совпадение» и смайлик с сильной рукой. В общем, местные меня не восприняли всерьез. Но, ребята, знайте, я хотел с вами дружить. Вы просто не оставили мне выбора. А вообще всем респект, никаких конфликтов, это все ерунда.

Автор: Снежана Шиман

У тебя очень часто выходят новые треки и альбомы. Сколько у тебя выпущенного материала? — На сегодняшний день у меня вышло три полноформатных альбома — «$ummer $eason», «Деньги, девочки & друзья» и «Любовник». А официально выпущено в моем паблике пятьдесят четыре трека. Но сколько всего было выпущено неофициально, сколько под старым псевдонимом, сколько удалено… В общем, музыки мы наделали очень много. И продолжаем делать — это самое главное. Что чаще всего тебя вдохновляет на создание этих треков? Откуда берешь идеи? — Идеи я беру отовсюду, реально. Меня очень вдохновляют люди, которые меня окружают. Я очень люблю людей! Люди — это нечто потрясающее во всех своих проявлениях: и в негативных, и в позитивных. Я черпаю вдохновение из искусства — картины, архитектура. Сейчас я в Питере — господи, как вдохновляет Питер! Эти улицы — просто бомба! Меня вдохновляет крутая качественная музыка — Sahbabi, UnoTheActivist, Pierre Bourne, Boofpaxkmooky. Вдохновляюсь от собственных переживаний, от девушек, с которыми меня что-то связывало. Блин, мне столько всего нравится! Мне все нравится. А синглы выходят часто, потому что я много работаю. Я очень стараюсь. Мне хочется давать людям как можно больше музыки, потому что жизнь скоротечна. Время идет очень быстро, не успеваю оглянуться. Мне хочется наследить, хочется оставить после себя как можно больше материала. Я делаю историю, мать вашу.

Автор: Снежана Шиман