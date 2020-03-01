Делать руками

Стиль жизни

“Я лежал с бешеной температурой, валялся в бреду, в общаге. Общага напоминала больничную палату. Белые стены. Больничный хоспис для тех, кому в последний путь. Как сейчас в Москве продают студии 9 квадратов, где все вместе. И главное, вся комната белая. Это вообще ужасно. Я так люблю высокие потолки, большие пространства. Я провалялся три дня с температурой, по своей глупости побоялся по телефону обращаться по страховке, зная что со страховками могут быть проблемы. Думаю, сейчас позвоню, и меня там пропишут полторы тысячи евро за промывку гланд. Я реально валялся и думал, что все, сейчас помру. Но, думал я, если все-таки не помру… пришло осознание, на хрена в жизни делать то, к чему ты никак не относишься, когда ты можешь умереть в любую секунду”.

Так томич, студент магистратуры АВТФ (факультета автоматики и вычислительной техники), уехавший по обмену в Мюнхен Саша Белов, решил, что по приезду в Россию нужно будет сменить занятие. Не сразу. В Мюнхене он пел, играл на гитаре, рисовал. Продолжал заниматься. Оттуда написал друзьям, что есть идея делать кожаные изделия. Тогда они сложились по 10 тысяч рублей и купили свой первый инструмент. Сегодня Александр Белов директор мастерской изделий ручной работы из кожи и дерева “BELOV”.

У меня произошло переосмысление, я решил для себя, что когда я вернусь в Россию, я буду делать что-то руками. Сначала я хотел столярную мастерскую. Я понимал, что нереально. Либо надо идти долго работать столяром, либо вложения нужны большие. Я вспомнил, что я когда-то сделал папку из кожи своими руками. Я написал друзьям, что давайте делать изделия из кожи. Они сказали, давай. Закончилась учеба,приехал довольный в Россию с инструментом. Мы поселились на балконе сначала. Девочки знакомые снимали квартиру. Одна из них хотела заниматься изделиями из кожи. Они сказали, что у них есть балкон. А балкон был большой. Дело было поздней весной. А к осени мы оттуда съехали, потому что как любое производство, мы были грязные.

Производство не терпит домашнего уюта.

Параллельно мне надо было защитить диплом. Я говорил да-да-да, но сначала нужно доделать кошелек, потом закончить браслет.

В итоге диплом магистра Саша защищать не стал.

— Ты что сумасшедший? Все экзамены сданы, осталось только диплом защитить! — сказали в университете. — Знаете, не хочется, — ответил Саша.

Родители тоже не обрадовались. Они-то считали, что будущее за компьютерами. Был дикий скандал. На меня орали, что я всех подвел, всех предал. Как же без высшего образования? Бакалавриат же не считается за высшее образование. Недокто-то. На меня поорали. Но я не хотел свое мнение менять, потому что по большому счету, то чем я занимался, было отдушиной. Это то, где я чувствовал себя настоящим. Потому что было ощущение, что всё остальное не то.

Ты приходишь в мастерскую, садишься, все работает в каком-то потоке едином, и тебе на все пофиг, забываешь про все свои печали. Что-то внутреннее тянуло к этому. Не призвание, а отдушина. Меня здесь отпускало от каких-то ощущений. Это и привело к тому, что я начал вкладываться в это и развивать.

— До сих пор так?

— Я меняюсь вместе с мастерской. Недаром говорят, что рыба гниет с голова. Компания — это по сути проекция директора компании. Я бы не сказал, что это отдушина, это уже большая часть меня. Раньше я-мастерская, и стоял знак равно. Если какие-то проблемы в мастерской — дикий удар по собственному самочувствию. Если мастерская закроется, ложись и умирай. Сейчас это способ существования, заработка денег, и мне нравится, что я делаю. Есть свои минусы, но я их прекрасно понимаю. Перешло на более осознанный уровень. Понимаю, что мне здесь комфортно.

— Есть секрет успешного бизнеса?

— Кажется, вообще не по адресу. Успешный бизнес — это когда делаешь хрень, продаешь за бешеные деньги, и народ покупает. Это успешный бизнес. У меня есть друзья, которые занимаются ювелиркой, изготовлением мебели. И они ворчат:”Мы тут сидим, пытаемся сделать идеально, народ скидки просит, постоянные проблемы, а параллельно есть контора, которая делает просто ужасного качества вещи, просто, вырвиглаз.” А ты думаешь, что не так. Мы из тех, кто делает максимально хорошо, как мы умеем, но есть проблемы со сбытом. Успешный кружок по интересам.

— А сколько зарабатывает такая мастерская?

— Сезон очень сильно влияет, а иногда непонятные какие-то параметры. Ретроградный Меркурий какой-нибудь. Иногда приходят корпоративные заказы, когда совсем их не ждешь. В среднем мы зарабатываем 30 тысяч рублей на человека. В моих реалиях — это не много. Есть еще другие источники дохода. Есть семейный капитал, который приносит деньги. Сильно помогает. Бывает, что чуть больше, и ты наконец-то можешь себе позволить купить что-то дорогое, что давно хотел. А по большому счету — скрупулезный труд по увеличению состояния, прибыли. Маленькими шагами. Потому что в профессии мы не шарим настолько, насколько надо. Дело в том, что это не профессия. Кто-то пришел в эту профессию делать BDSM-атрибутику, кто-то ошейники для котяток, а кто-то кожаные ручки для колясок.

Люди сами себе придумывают нишу и ее занимают. Я не считаю, что это профессия. Конструктор, мастер. Профессии как таковой нет.

— Что тебе больше всего нравится делать?

— Придумывать новые изделия. Отрабатывать их. Я внутренне идеальный технолог. Как сделать изделие максимально точно, максимально просто, так, чтобы его можно было повторить потом. Чтобы не было то одно, то другое. Чтобы было все выверено. Самое интересное, что есть у меня в работе.

— Расскажи, как проходит день мастера Белова?

— Я встаю, включаю гирлянду, включаю музыку и иду ставлю кашку. А на работе… каждый день разный. Когда ты директор, каждый день что-то происходит. Говорят, зато разнообразие. Честно, лучше нет. Время ушло, а ты так и не сделал какое-нибудь изделие, которое крутится в голове.

— Какое изделие крутится сейчас?

— Секрет. Пока не исполнено, лучше не говорить. В нашей отрасли это критично. Копируют все и копируют очень быстро, а сделав что-то новое ты имеешь некоторое время, чтобы свой продукт продвинуть.

— Баланс между работой и жизнью?

— Смотря что понимаешь под жизнью. Этот баланс разный для разных людей Зависит от того, что ты хочешь от жизни. У кого-то четко сформировано: семья, дети, работа, машина, Бали два раза в год. Такого нет. Хочу гармонии внутри. Чтобы не было постоянных переживаний, метаний, кутерьмы директорской, когда ты жонглируешь пятью топорами. А баланс какой? Была поставлена себе цель — не работать больше стольки-то часов в день. Она выполняется. Была поставлена цель ездить четыре раза в год куда-то. Она выполняется.

— Куда ездишь?

— В Шерегеш на сноуборде. И летом на Алтай в походы. Из года в год. Люди удивляются, что я езжу в одни и те же места из года в год. Кстати очень смешно: вырос — надо мир повидать. Так, я планирую до шестидесяти лет дожить. Два отпуска в год. Двадцать пять я уже отжил, тридцать пять осталось, умножаем на два. Так, у меня семьдесят поездок всего. Куда я хочу съездить. И люди начинают тыкать, куда они хотят поехать. Я пробовал такие путешествия, но для меня не сработало. В двадцати процентов случаев какие-то интересные истории. А в в остальном — это рутина скучная. Надо полететь туда-то, высадиться там-то, сесть на автобус, туда доехать. И в конце ты весь измученный. Невероятный отдых — выпить пива где-нибудь в Мюнхене.

Для меня отдых — сакральный момент, когда хочется на природу. Я был и в Европе много где на природе, но наша природа и их сильно отличаются. Наша природа действительно дикая. А там какая-то подконтрольная. Как шоу Трумэна ощущение.

А здесь с одной стороны чревато и страшно: медведь голодный, камень со скалы упадет, в расщелину свалишься. Тем не менее вот это ощущение, когда минимум народа, с которым ты вышел. Ты на природе. Это ощущение волшебно. Я его не променяю ни на какой евротрип.