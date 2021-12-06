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Стиль жизни

«Декстер», «Универ» и «Секс в большом городе»: подборка сериалов, которые вернулись после закрытия

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Иногда они возвращаются. И в последнее время все чаще. Рассказываем про сериалы, которые вернулись после своего закрытия

«Секс в большом городе»

Формально, сериал поменял название и частично актерский состав, но все мы знаем из-за кого будем смотреть «И просто так». 

Сериал стартует 10 декабря. Его события разворачиваются 20 лет спустя, но золотая четвёрка не в полном составе — Саманты в сериале нет. Дело в том, что Ким Кэтролл, исполнительница роли Саманты, отказалась от участия в проекте. В предстоящем шоу воссоединятся Кэрри, Миранда и Шарлотта. (По сюжету Саманта поругалась с Кэри, переехала в Лондон и теперь не общается с подружками).

Из каста оригинала вернутся Марио Кантоне (Энтони), Дэвид Эйгенберг (Стив, муж Миранды), Уилли Гарсон (Стенфорд) и Эван Хэндлер (Гарри, муж Шарлотты).

«Универ. 10 лет спустя»

«Универ» не только получил приставку «10 лет спустя», но и сменил жанр — с ситкома на комедию с элементами драмы, сменил хронометраж — с 20-минутных серий на почти часовые, сменил… а точнее дополнил актёрский состав, пригласив в сериал больших драматических актёров Алексея Серебрякова и Анатолия Белого, а ещё усилил авторскую группу, добавив к команде сценаристов «Универа» тех, кто работал над «Интернами».

С того момента, как Маша и Валя, Кристина и Антон, Варя и Майкл закончили универ, прошло уже 10 лет, в их жизни многое изменилось. Майкл потерял работу, он вынужден сидеть дома и воспитывать двух дочерей. Антон сначала лишился Кристины, а потом и состояния отца. Маша решает, что им с Валей пора заводить детей, но Валя не готов променять научную деятельность на родительство. Яна развелась, посвятила себя работе и думает, что упустила воспитание сына. Судьбы героев сложились по-разному, но они по-прежнему дружат и помогают друг другу.

«Декстер»

Финал «Декстера» называют худшим в истории телевидения, поэтому канал Showtime дал сериалу вторую попытку — уже 7 ноября стартует девятый сезон под названием Новая кровь». Свежие серии переносят зрителя на 10 лет вперед, из солнечного Майами в заснеженный пригород Нью-Йорка. Так, что сериал мог бы выходить под названием «Декстер. 10 лет спустя». Главный герой ушел из полиции, перестал убивать бандитов и осел в небольшом городке, где открыл магазин инструментов. Но прошлое дает о себе знать: неподалеку начинают происходить странные события, похожие на серию убийств.

«Звездный путь: Пикар»

Помимо фильмов серия «Звездный путь» включает несколько сериалов, и один из них — сольник Жан-Люка Пикара. Герой Патрика Стюарта — офицер Звездного флота, он был капитаном нескольких звездолетов и успел стать свидетелем важнейших событий франшизы.

Шоу, стартовавшее в 2020 году, посвящено пожилому Пикару. Приключения застают его в тот момент, когда герой живет на семейном винограднике во Франции.

«Самурай-Джек»

XVI век. Злой маг Аку захватывает Японию, и единственный, кто может ему противостоять, — сын бывшего императора самурай Джек. Так звучит завязка мультсериала, созданного Геннди Тартаковским (между прочим, уроженцем СССР).

«Самурай-Джек» закончился в 2004 году открытым финалом — тогда Тартаковский точно не знал, закажет ли Cartoon Network новый сезон. Полноценный финал состоялся в 2017 году — он вышел на Adult Swim и был восторженно принят критиками и зрителями.

«Вероника Марс»

«Вероника Марс» — один из главных сериалов нулевых. История школьницы, которая помогает отцу-сыщику с расследованиями и выручает своих друзей, обросла мощной фанбазой, но в 2007 году шоу отменили из-за низких рейтингом.

В 2014 году Вероника вернулась в полнометражном фильме (его, кстати, сняли за деньги поклонников) — на сей раз она взялась за дело бывшего парня, обвиненного в убийстве, а в 2019-м Hulu выпустил новый сезон, главным злодеем в котором был серийный убийца, орудовавший на студенческих вечеринках.

«Задержка в развитии»

Ситком про богатую семейку Блут, глава которой угодил в тюрьму, пережил два камбэка.

Первый случился в 2013 году, второй — в 2018. Шоу осталось верным себе: сын осужденного Джорджа, Майкл, по-прежнему пытается удержать семейный бизнес на плаву, а история пестрит бесконечными отсылками к другим фильмам и сериалам, а также шутками, которые поймут лишь самые хадкорные гики.

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