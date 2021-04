Дайте року!

Денис Алексеев не может без сцены, любит ее с ранних лет — танцевал бальные танцы в садике, а потом в школе — русские народные танцы, в ансамбле. Спустя 11 лет ансамбль распался. Денис стал думать как же снова попасть на сцену. Папа показал пару аккордов на гитаре. У Дениса начало хорошо получаться. Для него всегда была важна в первую очередь музыка, а потом уже текст. Нужен ритм! Вспоминает как слушал классический рок — Bon Jovi, Ozzy Osbourne, Deep Purple, Megadeth. Перевода песен не знал, но от самой музыки сходил с ума. Даже сейчас, спустя 30 лет, все также драйвово, как и в первый раз, исполняет Come as you are группы Nirvana.