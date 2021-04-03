Дайте року!

Стиль жизни

Этой зимой в четвертый раз прошел фестиваль «Рок-мороз», в котором приняли участие 20 томских рок-групп. Музыканты много репетировали, снимали видеоролики. На сцене выкладывались полностью. Ведь поводов сыграть рок-концерт в городе не так уж и много. Кто эти рокеры, вложившие столько сил в фестиваль?

Рассказываем три истории вокалистов рок-групп — о том, почему они посвящают жизнь року. А также о том, можно ли зарабатывать музыкой, выступая на томских сценах.

Пристанище рокеров

Русский рок Алексею Филиппову нравился всегда. Он вырос на песнях «Арии», «Агаты Кристи», «Алисы» и «Наутилуса Помпилиуса». Научился играть на гитаре в 18 лет «как и многие во дворе». В армии с гитарой уже не расставался. После службы начал писать стихи на песни.

Потом Алексей вел музыкальный кружок в деревенской школе. Нотной грамоты не знал, но научить играть на гитаре мог, по его словам, любого, даже без слуха и голоса. Музыкант показывал ученикам аккорды и гитарный бой или перебор известных песен «Сектора Газа», «Кино» и «Короля и Шута». Гитар было всего две, каждый пробовал играть по очереди.

Но преподавал Алексей недолго. Ему захотелось вырваться из деревни. Он понял, что не реализовался. Замучил быт. Рокер развелся с женой и уехал в Томск с гитарой на плече.

«Для меня рок — это отдых. Раньше рок был протестом, потому что музыкантам многое запрещали. Сейчас же в текстах песен, мелодии, поведении на сцене есть скорее свобода, чем протест. И это мне нравится. Я хотел хлебнуть этого рока. Мне нужен был полет», — поясняет Алексей Филиппов.

Фото: Личный архив

Первое время Алексей работал охранником в магазине. По выходным ходил в байк-клуб «Засада». В 2004 году «Засада» была популярным местом города, там собирались разные субкультуры: рокеры, панки, готы и байкеры. В клубе Алексей познакомился с нынешними друзьями, с которыми создал группу «Плеть». Музыкант ждал конца рабочей недели, чтобы вновь сходить в «Засаду». Был одним из постоянных посетителей. За интерес к клубу и любовь к року директор предложила Алексею стать арт-директором.

Тем временем «Плеть» пыталась пробиться наверх. Музыканты мечтали построить карьеру, ездить в туры, записывать альбомы. Не вышло. Рок-звездами не стали. Однако каждый год в день образования группы они играют большой концерт для друзей в свое удовольствие.

Фото: Личный архив

Проработав девять лет в «Засаде» Алексей ушел. Открыл с товарищем байк-клуб «Варяг». Сложностей было много, влезал в долги, первые шесть лет работал на одном энтузиазме. В кризисное время было особенно тяжко. Казалось, клуб придется закрыть. Знакомые предлагали расширять аудиторию клуба. Но Алексей наотрез отказывался от этой идеи. И так по сей день. Упёртый. По его мнению, менять контингент заведения нельзя. В клуб ходят байкеры, рокеры и те, кто близок им по духу.

Семья всегда поддерживала. Особенно любимая жена Марина. Она оставила должность администратора в магазине дверей и стала работать в «Варяге». Только бы быть рядом с мужем.

«Мы живем с моим тестем и тещей. Они очень помогали, платили буквально за все: квартплату, продукты, даже за одежду нашей дочки. С женой мы здесь (в «Варяге») рулим с самого начала. Этот брак оказался до такой степени счастливым! Мы познакомились, когда я был еще активным музыкантом. Марина ездила со мной на все концерты (кстати, она тоже очень хорошо поет), —улыбается Алексей. —Она моя самая главная поддержка. Мы вместе преодолеваем все трудности. Я не зря открыл клуб. Это место необходимо городу».

Фото: Личный архив

«Варяг» стал концертной площадкой для местных рок-музыкантов и гостей туров. Также именно там проходит фестиваль «Рок-мороз». Уже четвертый год. Алексей выделяет средства на организацию и призы из своего личного бюджета. Особенность фестиваля в том, что победителя выбирают зрители.

«Я как музыкант всегда мечтал о таких фестивалях. Последней каплей в моем море негатива по поводу фестивалей был “МузОнлайн”. Помню, мы, группа “Плеть”, выступили, спустились со сцены. Все музыканты поздравляли нас, мол всё, мы точно выиграли. В итоге победила команда, которая выступала не полным составом (гитарист не смог приехать). Через два года меня пригласили в жюри на “МузОнлайн”. Я пошел, чтобы узнать внутреннюю кухню. Как вы нас скинули тогда? Посмотрел и понял: решения принимаются на основе личных симпатий. У нас на фестивале судит зритель. Лучшая группа та, на чей концерт пришел народ».

Кавер-группы повсюду

Группе «Бо» 24 года. За это время она никогда не распадалась, была активной. Сейчас «Бо» выступает на концертах минимум раз в месяц, участвует в фестивалях (в частности в других городах) как в старые добрые времена.

«У нас никогда не было идеи зарабатывать на музыке. Может быть поэтому нет полноценно записанного альбома. Только Боря (прим.ав. трубач) живет музыкой. Играет со всеми томскими музыкантами. Например, у нас концерт в 20:00, он приезжает заранее, настраивается и уезжает на какой-то другой концерт, потом возвращается к нам», — говорит Денис.

Фото: Личный архив

Денис Алексеев не может без сцены, любит ее с ранних лет — танцевал бальные танцы в садике, а потом в школе — русские народные танцы, в ансамбле. Спустя 11 лет ансамбль распался. Денис стал думать как же снова попасть на сцену. Папа показал пару аккордов на гитаре. У Дениса начало хорошо получаться. Для него всегда была важна в первую очередь музыка, а потом уже текст. Нужен ритм! Вспоминает как слушал классический рок — Bon Jovi, Ozzy Osbourne, Deep Purple, Megadeth. Перевода песен не знал, но от самой музыки сходил с ума. Даже сейчас, спустя 30 лет, все также драйвово, как и в первый раз, исполняет Come as you are группы Nirvana.

Фото: Личный архив

Через пару лет после школы, уже будучи студентом, Денис собрал «Бо». Вспоминает первые репетиции. Они проходили «на третьем этаже в хрущевке», у будущей жены Дениса. Говорит, соседи не жаловались, потому что играли без барабанов и акустического оборудования — так было не сильно громко. Репетировали днем, во время учебы. Денис шутит, что рок-н-рольщики не учатся.

«Рок нужно исполнять именно в живую, на сцене, без фонограммы. У меня до сих пор безумный страх, когда выхожу на сцену. Часто первые три песни — такой адреналин, волнение или даже паника. И ты выплескиваешь эту энергию людям. А иначе никак. Музыка не должна быть рутиной, - уверяет Денис, - Рок для меня — образ жизни. И я от него на сцене, конечно, устаю. Отыграл концерт 40 минут или полтора часа и выжатый как лимон. Но тем не менее потом еще неделю хожу и продолжаю получать эмоциональный кайф от выступления».

Фото: Личный архив

Денис — бизнесмен. Говорит, заработать в Томске рок-музыкой почти нереально, деньги — это скорее приятный бонус. А вот кавер-группы хорошо зарабатывают. Они сейчас востребованы в барах. Со своими песнями «Бо» тоже выступала в пабах, но вперемешку с каверами, ведь публике нужно поплясать под что-то знакомое. Иначе никак. Однако «Бо» все-таки удается выделиться среди кавер-групп и запомниться своим задорным рок-н-ролльным мотивом. В прошлом году на фестивале в Екатеринбурге толпа подпевала, хотя слышала песни «Бо» впервые.

Долой эту современную музыку

Андрей Бакасов говорит, что он ранимый, его легко расстроить. Именно музыка всегда спасала. Так он ею заболел и никогда не расставался. В школе на уроках слушал в наушниках «Арию», «Короля и Шута», Scorpions, Slipknot. С 16 лет писал стихи. Потом, когда появилась группа, сбегал с уроков на репетиции, концерты.

Фото: Личный архив

Он всегда хотел петь, потому решил получить музыкальное образование. Приехал в Томск из Анжеро-Судженска и поступил в институт культуры и искусства ТГУ. Но бросил. Академический вокал преподавали слишком скучно, «по методичке». Андрею ведь хотелось петь! А не сидеть и возиться с терминами по сольфеджио. Сейчас он сам преподает вокал. Хотя, преподавателем себя называть отказывается. Скорее наставник. Мол, мало у него знаний и опыта для преподавания.

«Рок — это честная музыка, это эмоции. Самые открытые эмоции. Без фальши. То, что есть в тебе, то на сцене и выливается. Ты посмотри вокруг, тут надо орать. Задумываешься о ценностях, а их нет. Все разрушили, перемололи. У меня изнутри музыка идет. В текст хочется затолкать как можно больше смысла. Я пою о том, что меня волнует. И спустя время в одних и тех же текстах я нахожу новые смыслы. Видимо, это и есть искусство, - говорит Андрей.

Фото: Личный архив

Андрей уехал в Москву на пару лет. Работал пиццмейкером. Далеко продвинуться в музыке не сумел. Только лишь играл на укулеле для друзей, на кухне, и сочинял стихи на песни. По мнению музыканта, чтобы построить музыкальную карьеру, стать известным и хорошо зарабатывать нужно петь по-современному. Нужно залететь в волну хайпа.

«Мне скоро 30 лет. Я задумался. Кому нужен этот мой рок? Включаю телевизор или интернет, а там музыка — помои. Гладко зализанные, блестящие. Поют про бабки, тачки, наркотики. И людям это нравится. Где мир свернул не туда? Как это могло произойти? Меня это пугает. Не хочу в это лезть».

Вернулся в Томск. Играл на квартирниках, даже пробовал себя в кавер-группах. Но не понравилось. Поют в основном как раз то самое, современное, узнаваемое. Не свое.

Фото: Личный архив

Был период, когда Андрей уходил из музыки. У него были серьезные отношения, снимал квартиру, работал грузчиком. Но в итоге все это закончилось запоем и самокопанием. Без рока совсем не получается.

На свои 27 лет решил сыграть концерт. За два месяца собрал группу. Так и появились «Бесконечные потоки». В этом году они выиграли «Рок-мороз». Приз — 80 тысяч рублей хотят потратить на запись альбома и фотосессию. В планах — выступать на фестивалях по стране, покорять интернет. Андрей шутит, что если снова не выйдет, бросит музыку, уедет туда, где мало людей, и устроится дворником.

«Сейчас я занимаюсь всем этим по инерции. В 16 лет хотел стать рок-звездой. Тогда я был глупый, не знал, как это все работает. Но я не могу бросить музыку. Не хочу ничего другого также сильно, как быть музыкантом. Ничего не приносит такого же большего удовольствия. А для меня это важно».