Недвижимость страхуется на полную страховую сумму — то есть, реальную стоимость имущества. Рекомендуется владельцам строений подороже — от миллиона и выше. Здесь уже без осмотра объекта не обойтись — хотя бы по фотографиям. Страховая компания должна понимать, за что берет на себя ответственность. Поэтому внимание уделяется и тому, кто и как прокладывал проводку, и когда менялась крыша, в каком состоянии коммуникации. А также — какие факторы риска соседствуют с постройкой: река (потенциальное наводнение), лес или, может, дача, которую сдают на часы и сутки (возможность пожара), наличие деревьев на участке. Оценка рисков влияет на стоимость полиса. Зато можно быть уверенным, что при наступлении страхового события ущерб будет покрыт полностью.



«Для клиента главное — сохранить то, что вложено, — говорит Ирина Айрапетян — Иногда новая крыша может стоить как половина постройки 20-летней давности. И людям важно указывать такие вещи отдельно. Поставили, к примеру, дверь прошлым летом — ориентируемся на рыночные цены, когда страхуем: Вам 5 тысяч хватит ее восстановить? А 20? И человек понимает, сколько он получит в результате страхового случая».



Выплаты производятся по двум документам — паспорту страхователя и справки из компетентных органов о наступлении страхового случая.

