Добрые новости
08 октября,
2020
«Дачное консервирование».
Как сохранить свои активы
Дачный сезон закончился. Как уберечь летнюю резиденцию от ущерба из-за непрошеных гостей, пожаров и прочих ЧС
Когда, по-есенински, нивы сжаты, рощи голы, от воды туман и сырость, даже самые увлеченные дачники покидают свои летние резиденции и возвращаются в город. Негабаритное движимое имущество, как правило, забирают с собой. А вот недвижимое остается без присмотра и без охраны минимум на полгода. Вместе со специалистами в области страхования мы подготовили карточки — как обезопасить свои активы от ненужных рисков.
У меня есть дача и баня. Какие у меня риски?
1. Пожар
Это, пожалуй, самая большая боль дачников в межсезонье. Может заискрить проводка из-за перепадов напряжения — во время отключения/подключения садового товарищества от/к электричеству. До дачи может докатиться пал, пущенный соседями. Не затушенный мангал или печь в бане на закрытии дачного сезона могут стать причиной того, что нового сезона не будет.

Зажигательным эффектом обладает и пиротехника, которую используют во время загородных пикников: попадание снаряда на легковоспламеняющуюся поверхность почти гарантировано вызовет возгорание. Которое вовремя могут и не заметить — особенно если привет в виде салюта прилетит соседскому дому.

Впрочем, даже срочный вызов пожарной команды к дачному участку — не гарантия спасения своего и чужого имущества: садовые товарищества, как правило, от города находятся на удалении и подъездные пути к ним сложные.
2. Люди
Точнее, противоправные действия третьих лиц. Опустевшие фазенды и в благополучные времена манят любителей поживиться за чужой счет садовой техникой, инструментами, цвет- и черметом в виде проводов и сковородок. А в кризисные — тем более. Первыми от дачных кладоискателей страдают двери и окна — их выносят, чтобы проникнуть внутрь. Впрочем, вариант оставлять дачу незапертой от вандализма тоже не спасает. Непрошеные гости могут заняться оплавкой проводов прямо в доме и прожечь пол, или просто на прощание кинуть окурок. И тогда дача сгорит.
3. Затопление
Случаются нечасто. Но так как заранее спрогнозировать их сложно, проблем приносят массу. Представьте ситуацию: приезжаете на свой участок, а вашего дома там нет. Зато стоят три чужие бани. Приплыли вместе со льдинами по разлившейся речке. Где искать свой дом, неясно. Да и бесполезно — раз уплыл с фундамента, восстановлению, скорее всего не подлежит. Ситуация реальная — в 2010 году Томь унесла со своих мест множество домов и строений в разных населённых пунктах, расположенных на берегу Томи.
Ок. Строить дом заново – дорого. Что делать?
Поберечь семейный бюджет от форсмажорных трат и застраховать свою недвижимость.
Ирина Айрапетян, руководитель отдела имущественного страхования СК "Коместра"
«Мы не сохраняем имущество людей, мы сохраняем их финансовое положение, — говорит руководитель отдела имущественного страхования Ирина Айрапетян. — У вас есть актив — загородный дом, баня. Если он сгорит, пострадает, вам не надо будет его восстанавливать с нуля, тратить деньги. Мы готовы законсервировать ваш актив. Предлагаем защиту — реальные выплаты. Разрабатывая новые программы страхования, всегда опираемся на опыт уже совершенных выплат и тех страховых событий, которые случились у наших клиентов. Включаем новые условия, чтобы быть максимально полезными нашим клиентам в случае наступления страхового события».
Варианты страхования могут быть разные — под разные варианты имущества
Что такое «коробочное» страхование?
Это покупка полиса с ограниченной страховой суммой. Рекомендуется владельцам недорогих типовых садовых домиков: коробка — фундамент, стены, крыша, перекрытия — и никаких «изысков» в виде веранд, крылечек и мансард. Страховая сумма, которую называет сам владелец дома (до 1 млн рублей), делится в процентном отношении между основными элементами дома.

Минус — если во время пожара, пострадали крыльцо с верандой, на которые процент не заложен, выплат не будет. Если пострадал какой-то один конструктивный элемент — выплаты может и не хватить. Однако, если дом сгорел целиком, страховая сумма выплачивается полностью и расходы на восстановление, как правило, покрывает.

Плюс — полис оформляется быстро и без осмотра. Нужны паспорт собственника, документ на землю и справка от председателя садового товарищества, что на этой земле находятся такие-то постройки.
Классическое страхование чем интереснее?
Недвижимость страхуется на полную страховую сумму — то есть, реальную стоимость имущества. Рекомендуется владельцам строений подороже — от миллиона и выше. Здесь уже без осмотра объекта не обойтись — хотя бы по фотографиям. Страховая компания должна понимать, за что берет на себя ответственность. Поэтому внимание уделяется и тому, кто и как прокладывал проводку, и когда менялась крыша, в каком состоянии коммуникации. А также — какие факторы риска соседствуют с постройкой: река (потенциальное наводнение), лес или, может, дача, которую сдают на часы и сутки (возможность пожара), наличие деревьев на участке. Оценка рисков влияет на стоимость полиса. Зато можно быть уверенным, что при наступлении страхового события ущерб будет покрыт полностью.

«Для клиента главное — сохранить то, что вложено, — говорит Ирина Айрапетян — Иногда новая крыша может стоить как половина постройки 20-летней давности. И людям важно указывать такие вещи отдельно. Поставили, к примеру, дверь прошлым летом — ориентируемся на рыночные цены, когда страхуем: Вам 5 тысяч хватит ее восстановить? А 20? И человек понимает, сколько он получит в результате страхового случая».

Выплаты производятся по двум документам — паспорту страхователя и справки из компетентных органов о наступлении страхового случая.
А в цифрах, сколько стоит «законсервировать» дачу?
При «коробочном» страховании годовой полис на дом стоимостью 500 тысяч рублей обойдется в 4 тысячи рублей (0,8% от страховой суммы). Для бани процент будет выше — полис на страховую сумму в 200 тысяч рублей будет стоить 2 тысячи (1%). Что касается полноценного страхования, то здесь процент плавающий, зависит от коэффициента риска. Варьируется от 0,8 до 1,2% от реальной стоимости имущества. Иными словами, застраховать дом стоимостью в миллион будет стоить от 8 до 12 тысяч рублей. Причем, постоянные клиенты могут рассчитывать на скидки и бонусы от страховой компании. Например, при страховании имущества от 1 млн рублей ущерб до 15 тысяч рублей возмещается без справки из компетентных органов.

«При выборе договора и страховой компании обращайте внимание на условия договора —читайте, что написано мелким шрифтом, — говорит Ирина Айрапетян — Чтобы понимать, что вы покупаете. И чтобы не получилось, что страховой полис по привлекательной цене покрывал только какой-нибудь один маловероятный риск. У нас мелкого шрифта нет. И есть твердое правило — за старое платим как за новое, без учета износа — по восстановительной стоимости».
Пример со случайным поджогом соседской дачи заставил задуматься. От этого как-то тоже страхуют?
«Да, есть отдельный вид страхования, который мы для удобства называем «Дачное ОСАГО», — говорит Ирина Айрапетян. — Например, если дерево с вашего участка упало на соседский дом или из-за пожара в вашей бане сгорели постройки на чужом участке, то их собственники вправе требовать с вас возмещения ущерба. Поэтому, если такие риски есть, имеет смысл застраховать свою ответственность и жить с уверенностью, что вашим финансовым и имущественным активам ничего не угрожает. И добрососедским отношениям — тоже».
«Законсервировать» на зиму свою дачу или загородный дом, а также застраховать другое имущество можно в любом офисе страховой компании «Коместра». Телефон: (3822) 26-32-07
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