Что посмотреть? Подборка сериалов о фантомах и привидениях

Не знаете, что посмотреть? За последние пару месяцев вышли сразу два сериала, связанных с призраками. Рассказываем о них, а заодно вспоминаем и другие появления призраков, привидений и фантомов на экранах.

«Сверхъестественное», 2005-2020 год

Пожалуй, главный мистический сериал XXI века. Путь семьи Винчестеров растянулся на долгие 15 сезонов, но начиналось все как раз с «простого» убийства демонов и призраков (собственно, с призраком мы встречаемся уже в первой серии). В целом, сериал рассказывает о приключениях братьев Сэма и Дина Винчестеров, которые путешествуют по Соединенным Штатам на черном автомобиле Chevrolet Impala 1967 года, расследуют паранормальные явления, многие из которых основаны на американских городских легендах и фольклоре, и сражаются с порождениями зла. Параллельно, братья пытаются понять обстоятельства гибели их матери... И это расследование приведет к совсем неожиданным поворотам.

Так как в сериале больше 300 серий, то ниже список лучших эпизодов с призраками (исключительно на субъективный взгляд редакции). ♦1.01 «Пилот»; ♦4.06 «Жёлтая лихорадка»; ♦4.13 «Снова в школу»; ♦4.17 «Эта ужасная жизнь»; ♦5.09 «Настоящие охотники за привидениями»; ♦13.16 «Скубиестественное».

«Призраки», 2021 год

Американский ситком, адаптация британского ситкома с таким же названием. По сюжету, молодая пара получает в наследство роскошный загородный дом. Однако вскоре выясняется, что дом населен призраками прошлых жильцов. Тут можно найти пещерного человека и наивную дворянку, и даже парламентера (который щеголяет в рубашке и белье). После неудачного падения главная героиня начинает их видеть и даже вести беседы. И с этого все меняется. Если изначально призраки пытались от новых хозяев избавиться, то позже все начинают находить положительные стороны такого соседства.

«Призрак дома на холме», 2018 год

Еще одна история про семью, которая въезжает в новый дом, но с абсолютно другим настроением. Действие сериала разворачивается в двух временных промежутках: в прошлом, когда главные герои еще были детьми и жили в проклятом особняке, и в настоящем, где они уже взрослые, проживают свои жизни. Однако этот особняк не отпускает героев и вновь объединяет их вокруг себя.

Критики называют сериал «умным хоррором». Несмотря на классическую историю о проклятом доме в основе, сериал рассказывает сложную, многомерную историю о жизни и смерти, о связях между людьми и кровном родстве, о преданности любимым, о том, как в детстве куется личность человека.

«Гоблин», 2016 год

Если вы давно хотели попробовать начать смотреть корейские сериалы, то можете начинать с «Гоблина». На момент выхода сериал занимает третье место в списке самых популярных сериалов, показанных на кабельном южнокорейском телевидении. По сюжету Токкэби живет уже больше девяти веков. Некогда он был прославленным полководцем по имени Ким Син, но король начал опасаться его влияния и власти, и из-за происков советника заподозрил в желании взять власть в свои руки. Ким Син и весь его отряд были расстреляны, а дух Ким Сина проклят, и он стал токкэби — бессмертным демоном. У него в груди навеки застрял меч, вытащить который (и тем самым убить токкэби) может только девушка с особым даром. И такая девушка действительно есть. Обычная школьница, которая работает в ресторане, живет в доме тети, которая ее ненавидит, и видит призраков и Жнецов смерти.

«Вне себя», 2021 год