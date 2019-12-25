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25 декабря,
2019
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Что посмотреть в праздники? Подборка фильмов культового режиссера Стивена Спилберга

ТВ2
ТВ2
16 минут назад

Впереди новогодние каникулы. Не знаете, что посмотреть? Начните, с классики. Стивен Спилберг – известный американский сценарист, режиссер, монтажер и продюсер. Он является одним из самых успешных в истории США и всего мира. 20 кассовых картин Спилберга собрали в прокате не меньше 10 млрд. долларов.

Список Шиндлера

Скандальная кинолента, запрещенная для показа в Индонезии. Главная или официальная причина – обилие обнаженных тел, реальная (скорее всего) – антисемитизм против действующей государственной власти. Сценарий кинофильма долго кочевал по режиссерам, пока не дошел до Спилберга. Картина удалась, о чем свидетельствуют многочисленные награды. В центре сюжета – крупный немецкий фабрикант, приехавший в Польшу для производства эмалированных изделий. Всю войну он спасал евреев целыми семьями, построил завод, где они могли бы работать.

Что посмотреть в праздники? Подборка фильмов культового режиссера Стивена Спилберга

Челюсти

Действие кинофильма разворачивается на Эмити – небольшом острове с курортным городком. Крисси зовет своего парня Кросси поплавать без одежды, но тот не хочет рисковать в пьяном виде. Крисси подвергается атаку белой акулы, спастись ей не удается. О ситуации узнает шериф, который и начинает расследование. 

Достаточно быстро обнаруживается обглоданный зубами хищника труп, пляж решают закрыть, но мэр отменяет запрет. В скором времени акула съедает на глазах родителей их маленького сына, рыбаки отправляются на охоту, но того ли хищника им удалось поймать…

Поймай меня, если сможешь

Ловкач Фрэнк Эбегнейл постоянно и, что главное, вполне успешно, скрывается от сыщиков. Ему удается просчитать их действия на шаги вперед. Главный герой присваивает себе разные личности, прикидывается то пилотом, то прокурором, то врачом, получает неплохие деньги за работу, которую даже не знает, как выполнять. Карл Хэнрэтти – агент ФБР – ведет охоту не первый год, но поймать неуловимого у него не выходит. Очень интересная лента с закрученным сюжетом подойдет для семейного просмотра.

Что посмотреть в праздники? Подборка фильмов культового режиссера Стивена Спилберга

Терминал

Виктор Наворски совершал перелет из восточно-европейского государства в штаты, чтобы заполучить ценный автограф одного джазмена для коллекции покойного отца. Пока шел перешел, в стране Наворски случился переворот, виза оказалась недействительной. Теперь герой вынужден жить в терминале под номером 67, не имея возможности вернуться на родину или покинуть аэропорт.

Что посмотреть в праздники? Подборка фильмов культового режиссера Стивена Спилберга

Материал подготовлен при помощи онлайн-кинотеатра ivi

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