Чем заняться в самоизоляции

Стиль жизни

Третья неделя в режиме самоизоляции подходит к концу. Заканчиваются и идеи, чем еще заняться дома. Читайте наш обзор, вдохновляйтесь и выбирайте для себя новые увлечения.

Путешествуй с закрытыми глазами

Разные страны нашей планеты можно узнавать не только по видам, но и по звукам. Послушать Мексику, США, Аргентину, Марокко и еще больше 20 стран мира предлагают всем желающим Настя и Никита, которые совершили кругосветное путешествие. Итогом их поездки стала коллекция клипов.

Не выходя из дома можно послушать, как поют киты и хрустит ледник Перито-Морено, как шумят бразильские улицы и взрывается вулкан. Перед тем как погрузиться в звуковое путешествие, не забудьте надеть наушники. Это бинауральная запись. Слушать ее лучше с закрытыми глазами в темноте.

Изучай космос

Если вы интересуетесь космосом и планетами солнечной системы, добро пожаловать на международную космическую станцию. 24 часа в сутки можете созерцать Землю: океаны и континенты, закаты и восходы. А в часы работы экипажа – космическую станцию изнутри. Веб-камеры работают в режиме онлайн. Видео coпpoвoждaeтcя звуками пepeгoвopов мeжду космонавтами и цeнтpoм упpaвлeния. Важно знать! МКС coвepшaeт oдин oбopoт вoкpуг Зeмли зa 90 минут. Примepнo 45 из них oнa пpoвoдит в тeни Зeмли, гдe coлнeчныe бaтapeи нe paбoтaют. Поэтому в это время вы можете видеть тeмный экpaн или тpaнcляцию зaпиcи (OFFAIR). Сигнал также пропадает, когда станция проходит участки с большим расстоянием до приемников сигнала. Например, над океаном.

Еще один ресурс, где можно посмотреть ролики о Луне, Марсе и других планетах в высоком качестве — галерея NASA.

Наблюдай за дикими животными

Проект Africam приглашает всех любителей животных понаблюдать за ними в естественной среде. Камеры, установленные в разных районах Африки, дают не только видео, но и звук. Вы увидите, как бродят по саванне львы, когда рядом никого нет, как слоны приходят на водопой и что происходит в гнезде черного орла.

Еще один вариант увидеть уникальные кадры диких животных в природе – заглянуть на канал британского фотографа Уилла Беррарда-Лукаса. Он снимает животных с помощью дронов, квадрокоптеров и камер на радиоуправляемых машинах. Как показала практика, техника не смущает зверей запахом, и фотограф подбирается к ним на расстояние вытянутой руки.

Следи за модой

Если вы интересуетесь темой стиля и не хотите выпадать из модной жизни, обратите внимание на следующие ресурсы.

Компания «Levi’s», чтобы поддержать друзей бренда по всему миру и мотивировать их оставаться дома, запустила инициативу «5:01 Live». Это развлекательные материалы, которые транслируются в Instagram в 5:01 вечера. В аккаунте можно увидеть музыкальные выступления, мастер-классы, лекции по стилю и истории денима. В проекте участвуют Snoop Dog, Black Eyed Peas, Dani Leigh и другие российские и зарубежные знаменитости.

«Vogue Italia» дает доступ ко всем номерам журнала. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте архива, выбрать Full Archive Subscription и применить промокод VARCHIVE4YOU.

Ближе познакомиться с представителями отечественной моды и их проектами можно в авторских подкастах дизайнера Ксении Шнайдер «Нелегкая промышленность». У нее в гостях уже побывали основатель бренда нижнего белья Zhilyova Lingerie Лера Жильева, одна из создателей марки пижам The Sleeper Катя Зубарева и другие интересные собеседники.

Расширить свои взгляды на моду можно благодаря виртуальным походам по музеям мира. Богатая история моды Англии раскроется в онлайн-экспозициях Британского модного совета. В выставках шведского музея моды, дизайна и декоративного искусства Röhsska Museum вы найдете подборку уникальных изделий дизайнеров Швеции. С бельгийской фэшн-историей можно познакомиться в MoMu в Антверпене.

Если ваш фетиш – это туфли, вам непременно стоит посетить музей дизайнера обуви Salvatore Ferragamo во Флоренции. Его богатые архивы, кроме всего прочего, включают в себя эксклюзивные модели обуви, выполненные специально для Одри Хепберн и Мэрилин Монро.

Гуляй по музеям мира

Самоизоляция продлевается, и все больше музеев мира открывают свои двери виртуальным посетителям. Руководство учреждений культуры отмечает, что такого количества гостей, как сейчас, у них не было никогда. Если вы еще не успели побывать в европейских музеях, начинайте.

Станцы, расписанные молодым Рафаэлем, ждут вас в любое время во дворцах Ватикана. Чтобы отправиться на виртуальную прогулку по музеям самого маленького государства в мире, жмите сюда. Один из самых известных и популярных памятников культуры — Сикстинскую капеллу — сейчас тоже можно посмотреть без толп туристов.

Галереи оружия и декоративного искусства Польши открыл для всех Национальный музей в Кракове.

С собранием князей Эстерхази можно познакомиться в Музее изобразительных искусств в Будапеште. А в театре-музее Сальвадора Дали в Каталонии увидеть самую полную коллекцию произведений сюрреалиста.

О виртуальных экскурсиях в другие музеи и театры мира читайте здесь.

Учись у звезд

В связи с тем, что большинство людей перешли в режим самоизоляции, многие звезды и известные спортсмены стали ближе. Когда еще у вас была возможность делать утреннюю зарядку с Джейн Фондой? Теперь она есть.

82-летняя королева аэробики 80-х возродила свои культовые домашние тренировки. Воркаут от Джейн Фонды можно найти в Тик-Ток.

Полузащитник сборной Германии по футболу Тони Кроос в своем аккаунте в Instagram, на который подписано больше 20 миллионов человек, объявил челлендж: каждый день он показывает упражнения c футбольным мячом, а все желающие могут их повторять и присылать футболисту свои видео с хештегом #TonisHomeChallenge. Самые интересные Тони обещал репостить.

Секретами ежедневных тренировок дома со своими фанатами делится в своем профиле в Instagram и известный немецкий гимнаст, олимпийский чемпион Фабиан Хамбюхен.

Музыкант из «Foo Fighters» Тейлор Хокинс решил поддержать своих фанатов во время карантина и выложил у себя в аккаунте мастер-класс по игре на барабанной установке. Ритму 4/4 c ударным наполнением обучает барабанщик группы «Queen» Роджер Тейлор.

Итальянский шеф-повар c тремя звездами Michelin Массимо Боттура во время карантина запустил кулинарное онлайн-шоу «Кухня на карантине». В 20:00 по центрально-европейскому времени в IGTV в своем аккаунте Массимо Боттура готовит полноценный ужин, используя продукты, которые найдет в холодильнике.

А вот российская олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева в Инстаграме делится рецептами для поддержания фигуры.

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