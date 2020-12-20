Чем пахнет Новый год?

Натуральное эфирное масло несет в себе все свойства растения, из которого сделано.



– То, что создано природой, может быть неправильно отжато человеком. Поэтому имеет значение и технология производства, и даже то, чем моют дистиллятор. Если в средстве содержится щелочь, то молекулы щелочи перейдут в масло и это изменит его состав. Важно соблюдать технологию и опираться на знания мировой науки. А она говорит о том, что каждую партию эфирного масла надо проверять. Исследование, в ходе которого состав раскладывается на молекулы, называется хроматография. Мне как врачу важно знать, с чем я работаю.



Самое обидное, что у нас в аптеках не продают эфирные масла терапевтического качества. Там, в основном, синтетические препараты. Никогда эфирное масло розы, очень дорогой в производстве, или пачули, которое добывается с большим трудом в Индии, не будут стоить столько же, сколько масло апельсина. А к нам в аптеку заходишь – там все по 70 рублей. Натуральные эфирные масла терапевтического качества покупаются у крупных производителей, которых в мире не так много. Россиян среди них, увы, нет. Хотя спрос сейчас большой. Заказываем все через интернет у зарубежных производителей.

