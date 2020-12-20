Добрые новости
20 декабря,
2020
Чем пахнет Новый год?
Томский ароматерапевт о подготовке дома к празднику,
«вкусном» укреплении иммунитета и натуральных эфирных маслах.
Ароматы могут переносить нас во времени, расслаблять и заставлять волноваться. А еще они способны укреплять иммунитет и даже избавлять от боли, если знать секреты их природных источников - эфирных масел. Этим занимается клиническая ароматерапия. В некоторые ее тонкости нас посвятила Юлия Васильковая – томский ароматерапевт, врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук: в чем секрет эфирных масел,
как заставить их «работать» на себя
и, конечно, какие ароматы принесут в дом Новый год.
Представьте: идете вы темным зимним вечером домой. Открываете дверь, а там тепло и по квартире разносится пряный запах корицы. Даже если яблочного пирога на столе нет, при вдыхании этого «домашнего» аромата в мозг за считанные секунды поступает сигнал о том, что вы на своей территории, бороться со стрессом здесь не нужно и можно расслабиться. Это состояние все равно пришло бы. Но с помощью приятного аромата организм настроился на волну отдыха гораздо быстрее. Так работает ароматерапия.
Про «ароматный» Новый год
Юлия Васильковая, ароматерапевт, врач-эндокринолог, к.м.н.
– Цель новогодних ароматов – гармонизировать пространство и состояние тех, кто в нем находится. Для этого они должны быть правильно подобраны и поданы в верной концентрации. Классика новогодних ароматов – цитрусовые. Это запах праздника и аккумулятор солнечной энергии, которой нам в Сибири не хватает. Хорошее настроение дарят и хвойные: сибирская пихта, ель, можжевельник. Надо только обращать внимание на то, из чего сделаны масла – из хвои или древесины. Первые будут пахнуть лесом, вторые – свежеспиленным деревом. И по эффекту они отличаются. Хвойники, добытые из древесины, мощнее, чем те, что из хвои. Они способствуют обретению точки опоры и устойчивости. Не зря древесные нотки часто добавляют в мужские ароматы.
Одна из любимых «зимних» специй – имбирь – делается из корней. Как и древесные ароматы, он помогает достичь баланса и придает энергию. Новогоднее настроение в дом привнесут и корица, кассия, гвоздика. Считается, что запахи специй разжигают аппетит, чувства и тягу к познанию.
– Гвоздика – это мощное противовирусное средство. Ее присутствие в вашем доме зимой – не только для удовольствия, но и для здоровья, – рассказывает Юлия. – Если нет под рукой гвоздичного масла, пряный аромат можно получить, сделав помандер. Это ароматерапевтическое средство и украшение интерьера, которое любят мастерить и дети, и взрослые. Берете апельсин и втыкаете в него соцветия гвоздики: хаотично или разными рисунками. Помандер можно повесить на елку или сделать частью яркой настольной композиции. Гвоздика в сочетании с цитрусом дает хороший профилактический эффект на состояние верхних дыхательных путей и стимулирует иммунитет. Вообще, специи усиливают цитрусовые ароматы. Такую смесь я обычно назначаю, когда человеку не хватает энергии. Она как бы «разжигает» изнутри.

Специалисты рекомендуют смешивать разные ароматы. Это называется синергия – когда несколько эфирных масел работают вместе.
– Несмотря на то что в природе растения могут рядом не расти, в смеси их эфирные масла работают сильнее. В каждом аромате есть быстрые молекулы, которые проявляются сразу, и те, которые не бросаются в нос, а раскрываются постепенно. Поэтому важно использовать для домашней ароматерапии качественное полносоставное масло.

Ароматизировать дом можно разными способами. Например, нанести масло на натуральные источники аромата: елка, букеты из живых хвойных веток, шишки, деревянные игрушки или неполированные спилы.
Дерево долго держит аромат и равномерно распределяет его в пространстве. Можно капнуть эфирное масло на свечу из натурального воска, только не на фитиль, а сбоку. Еще варианты внести праздничный аромат в ваш дом – через аромадиффузор или «правильную» аромалампу, в которой масло не будет подгорать. Включать их надо 2-3 раза в день по 20-30 минут. Главное, не переборщить.

– Аромат не должен «висеть» в воздухе постоянно, – поясняет Юлия. – После того как вы выключили диффузор, он не исчезает из помещения, а остается легким флером. Молекулы витают еще минимум два часа. Если делать это регулярно, то это поможет организму активней работать.

Интересная идея новогоднего подарка – «ароматная» открытка. Можно нанести каплю масла на бумагу, но лучше открытку поместить в пакет вместе с ватным диском, на который нанесли пару капель масла, и плотно закрыть на сутки. Аромат будет держаться даже тогда, когда праздники закончатся.
– Новогоднее настроение создают и ароматы, которые идут из кухни, – считает Юлия. – Я почти каждый день варю сыновьям «детский глинтвейн» – компот из замороженных ягод со специями. Во-первых, настроение, во-вторых, антивирусная защита. Мальчишки заходят после прогулки с мороза, а дома пахнет апельсинами, мандаринами, ягодами и гвоздикой. Этот напиток можно делать и с эфирным маслом. Только такой вариант подойдет для ребятишек от 12 лет. Надо помнить, что нельзя капать масло в кастрюлю, в воде оно не «раскроется». Добавляйте в чайную ложку меда. И еще важно, чтобы у масел для приготовления блюд обязательно были пищевые сертификаты.

Новогодние ароматы призваны не только расслабить и настроить на праздничный лад, – считает Юлия Васильковая. Ароматерапия делает гармоничным переход из старого года в новый и помогает человеку легче пережить напряженный декабрь, когда все и везде нужно успеть.
– Идеальная ситуация, когда весь год наша жизнь сопровождается эфирными маслами в зависимости от сезона. Мы живем в девяти месяцах зимы практически в отсутствие ароматов. Поэтому для нас это закрытие дефицита, так же, как витамина Д, йода, цинка и других. Только надо понимать: ароматерапия – хороший раствор, но лишь на нем дом не построишь, без кирпичей. А кирпичи – это витамины, минералы, микроэлементы.
Все, о чем вы прочитали выше,
относится только к использованию
100%-ного натурального эфирного масла.
Что такое натуральное эфирное масло
Натуральное эфирное масло несет в себе все свойства растения, из которого сделано.

– То, что создано природой, может быть неправильно отжато человеком. Поэтому имеет значение и технология производства, и даже то, чем моют дистиллятор. Если в средстве содержится щелочь, то молекулы щелочи перейдут в масло и это изменит его состав. Важно соблюдать технологию и опираться на знания мировой науки. А она говорит о том, что каждую партию эфирного масла надо проверять. Исследование, в ходе которого состав раскладывается на молекулы, называется хроматография. Мне как врачу важно знать, с чем я работаю.

Самое обидное, что у нас в аптеках не продают эфирные масла терапевтического качества. Там, в основном, синтетические препараты. Никогда эфирное масло розы, очень дорогой в производстве, или пачули, которое добывается с большим трудом в Индии, не будут стоить столько же, сколько масло апельсина. А к нам в аптеку заходишь – там все по 70 рублей. Натуральные эфирные масла терапевтического качества покупаются у крупных производителей, которых в мире не так много. Россиян среди них, увы, нет. Хотя спрос сейчас большой. Заказываем все через интернет у зарубежных производителей.
Коронавирусный протокол
С начала пандемии Юлия Васильковая совместно с коллегами – неврологами и психотерапевтами – занимается исследованием проблемы повреждения обоняния после COVID 19. Томичка разработала авторский протокол по работе с обонянием с помощью ароматерапевтических препаратов. Он нацелен помочь быстрее вернуть обоняние у переболевших коронавирусом.

– В «Тренировку обоняния» входят четыре эфирных масла, которые надо последовательно пронюхивать, – рассказывает ароматерапевт. – Даже если мы не чувствуем аромата, молекулы все равно попадают в мозг и кровоток. По сути, обоняние – это оголенная нервная ткань, которая выходит в нос. Молекулы масла падают на ольфакторную зону, стимулируют ее и помогают быстрее вернуть в рабочее состояние. Стимуляторы – сильные активные ароматы: мята, эвкалипт, гвоздика, розмарин. Их надо пронюхивать по определенной схеме 2-3 раза в день. На самом деле обонятельных методик несколько, нужно подбирать индивидуально. Вообще, по коронавирусному протоколу мы работаем не только с обонянием. Наносим эфирные масла на лимфоузлы, капаем в нос, делаем ингаляции, подключаем общие иммунные зоны: позвоночник, стопы – все согласно назначению. Это настраивает иммунитет работать в нашу пользу.
В последнее время клиническую ароматерапию все чаще используют как вспомогательную при лечении различных заболеваний. Например, в онкологической практике. Доказано, что эфирное масло имбиря хорошо борется с тошнотой. Это помогает онкобольным легче пережить последствия химиотерапии. В странах Европы ароматерапевтическими методиками в больницах пользуются давно. У нас все только начинается.
Домашняя ароматерапия
Любой человек может научиться применять эфирные масла в быту, считает Юлия. Для этого не обязательно знать все про хемотипы и молекулы. В «домашней ароматерапии» важно понимать, что в руках качественный продукт, как его применять и какой эффект это даст.

– Научиться этому сегодня очень просто: компании-производители создают образовательные программы и вебинары. Они заинтересованы, чтобы их продукт правильно применяли. Много актуальных вопросов мы обсуждаем в аромаклубе. Там собираются те, кто настроен на ЗОЖ и хочет по минимуму использовать лекарственные препараты. Мы дегустируем масла, учимся отличать натуральные от тех, в которые добавлена химия. Это тоже нужно уметь делать. Иногда люди ошибочно считают, что у них аллергия на эфирное масло, потому что когда-то «после массажа имели печальный опыт». Но в 99% случаев это было не натуральное масло. Аллергия на эфирные масла встречается очень редко – они не содержат в своем составе белковых молекул, которые ее вызывают. Может встретиться индивидуальная непереносимость эфирного масла, но редко.
Чтобы избежать неприятных последствий, перед применением масла необходимо провести кожный тест. Также берутся во внимание индивидуальные особенности организма. А еще очень важно, чтобы аромат был приятен человеку. Если не нравится – тоже будет работать, говорит Юлия, но все же ароматерапия – это в первую очередь про удовольствие и про кайф.


Текст, оформление – Татьяна Бемлер.
Фото – Татьяна Бемлер, аккаунт Юлии Васильковой в Инстаграм, pxhere.com, pixabay.com.

Декабрь 2020.

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