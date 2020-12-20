Чем пахнет Новый год?

С начала пандемии Юлия Васильковая
совместно с коллегами – неврологами и психотерапевтами – занимается исследованием проблемы повреждения обоняния после COVID 19. Томичка разработала авторский протокол по работе с обонянием с помощью ароматерапевтических препаратов. Он нацелен помочь быстрее вернуть обоняние у переболевших коронавирусом.
– В «Тренировку обоняния» входят четыре эфирных масла, которые надо последовательно пронюхивать, – рассказывает ароматерапевт. – Даже если мы не чувствуем аромата, молекулы все равно попадают в мозг и кровоток. По сути, обоняние – это оголенная нервная ткань, которая выходит в нос. Молекулы масла падают на ольфакторную зону, стимулируют ее и помогают быстрее вернуть в рабочее состояние. Стимуляторы – сильные активные ароматы: мята, эвкалипт, гвоздика, розмарин. Их надо пронюхивать по определенной схеме 2-3 раза в день. На самом деле обонятельных методик несколько, нужно подбирать индивидуально. Вообще, по коронавирусному протоколу мы работаем не только с обонянием. Наносим эфирные масла на лимфоузлы, капаем в нос, делаем ингаляции, подключаем общие иммунные зоны: позвоночник, стопы – все согласно назначению. Это настраивает иммунитет работать в нашу пользу.