Чего стоит дом для собак построить?

Стиль жизни

21 тысячу 900 рублей собрали томские волонтеры на строительство теплого дома для бездобных собак на благотворительной выставке-ярмарке. Прошла она в первые дни марта в Томске. Конечно, это – лишь десятая часть того, что нужно на строительство вольеров, – рассказывает хозяйка волонтерского приюта Юлия Тарасова. Но это – начало, которое доказывает, что люди хотят помогать животным.

– В моей городской квартире сейчас живут 30 кошек и 12 собак. Еще есть собаки, которые живут за городом на нашем дачном участке, но территория там пока не благоустроена, – рассказывает владелица частного волонтерского приюта Юлия Тарасова. – Животные у нас живут дружно. Но все мы понимаем, что кошкам и собакам вместе нелегко. Поэтому мы решили построить для собак отдельный теплый дом на нашем дачном участке за городом. По предварительно составленной смете потребуется около 200 тысяч рублей. Для нас это – неподъемная сумма. Поэтому мы объявили сбор средств на выставке. Будем благодарны за любую помощь: материалы, инструмент, транспорт, чтобы все это доставить. Прокормить сможем сами.

Гости выставки-ярмарки смогли заочно познакомиться с собаками, для которых строят дом – на выставке были представлены фотографии питомцев. И очно – с 15-тью кошками и котиками, которые ищут хозяина.

– У нас мальчик забрал Чуню – кошку с отрезанными ушками и хвостиком. Хозяин выбросил ее в 30-тиградусный мороз. Мы нашли, прооперировали за свой счет, – говорит организатор выставки-ярмарки Лариса Прохорова. – Мы думали, что у этой кошечки меньше всего шансов найти второй дом. Но именно на выставке у нее появился новый хозяин.

Лариса занимается волонтерством более семи лет. У нее в квартире живут 15 кошек на передержке и еще трое своих. Лариса считает, что городу нужен отдельный приют для кошек, так как они нуждаются в крове и уходе. Поддерживают идею и городские депутаты.

— В 2011-2015 годы было такое движение «Брат за сестру». Тогда мы активно помогали девчонкам в приютах снег расчищать, бревна пилить, доски таскать. У нас же приютами, в основном, занимаются женщины, им нужна физическая помощь, — рассказывает городской депутат Максим Забелин. — Недавно с группой депутатов спасали взрослую собаку, которая родила четверых щенят в -30 под балконом, недалеко от стадиона «Локомотив». Мы забрали ее в подвал, ночь пережила, а затем с помощью Ларисы нашли для нее передержку. Все щенки выжили и собака тоже.

Забелин отмечает, что в Томске много небюджетных приютов для собак, а муниципальных — нет. Для кошек — и того меньше.

«Если собаки еще как-то выживают на улицах, то кошки замерзают, часто видим, — уточняет Забелин. — Отсутствие муниципального приюта для кошек в Томске — это больная тема для города. Его появление возможно, если появятся лишние деньги в бюджете, но пока их нет. На приют потребуется примерно 50-60 миллионов рублей и участок нужно будет купить. Но надо понимать, что любой приют, насколько бы мест он ни был, рано или поздно забьется. Расширяться до бесконечности не сможет. Поэтому нужна федеральная программа по обращению с безнадзорными животными, чтобы эта проблема решалась на уровне федерации и региона. Надо менять подход в принципе: чтобы животными занимались, и чтобы делали это больше людей, специальное оборудование должно быть. Нужен комплексный подход».

Из 15-ти животных, которых принесли на ярмарку, забрали семерых. Одна из пушистых счастливиц, которая отправилась в новый дом – кошка Багира.

– Я – страшный кошатник, всю жизнь держал и кошек, и котов. Порода для меня ничего не значит, – признается новый хозяин Багиры Михаил. – Сейчас у меня дома живет серый кот. Думаю, они поладят с Багирой. Скоро лето, большую часть времени я провожу на даче, у меня там много места. Кошкам там хорошо.

А вот четверо щенков, которым недавно исполнился месяц, продолжают ждать своего хозяина. Если вдруг вы ищете верного друга, присмотритесь.

Кто-то пришел на ярмарку, чтобы обрести здесь нового друга, кто-то – просто помочь животным, которые в этом нуждаются. А для некоторых благотворительная выставка стала возможностью просто пообщаться с животными.

– Не представляю, как можно бросать животных, – признается посетительница выставки Катерина. – Мы очень любим животных, но, к сожалению, не можем взять себе, потому что у меня аллергия на шерсть. Пришли сюда, чтобы пообщаться с котиками.

Посетители смогли «пообщаться» не только с пушистыми участниками выставки, но и с экзотическими гостями – императорскими удавами.

— Я очень люблю змей, но не могу их держать дома, поэтому выставка для меня это уникальная возможность прикоснуться к экзотическому животному, — рассказывает посетительница ярмарки Антонина. — Я получаю такое удовольствие, когда змея на моей шее, она такая милая и теплая

По словам Ольги Голубевой, заместителя региональной общественной зоозащитной организации «БиМ», всех питомцев волонтеры отдают по договору и следят за их дальнейшей судьбой. Это – необходимое условие, потому что было много прецедентов жестокого обращения с животными. Волонтеры рассказывают, что нередко воспитанников приюта потом находили на улице покалеченными.

– Конечно, радует, что сегодня пришло много томичей. Но хочется, чтобы как можно больше людей участвовали в таких мероприятиях. Потому что каждая кошка и собака мечтает жить дома с любящими хозяевами, – считает Ольга Голубева.