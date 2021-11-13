Я выбрал эту тему для участия с точки зрения именно мужской психологии и мужской социализации. У меня не было клинической депрессии, и я не страдаю алкоголизмом как чем-то диагностированным, но я как минимум два раза был в глубокой депрессии, которая была обоснована некоторыми жизненными событиями. И в период второй депрессии я был уже взрослым человеком, мог себе позволить алкоголь, и с удовольствием это делал, даже не связывая это напрямую, хотя сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что конечно же эти вещи связаны.



Как человек, который интересуется разными социальными, психологическими и гендерными темами, я, убедившись на личном опыте, могу сказать, что алкоголизм не просто так в нашей стране особенно распространен среди мужчин. Если мы говорим о просто зависимости и о проблеме, то, конечно, женский алкоголизм ничем не лучше и не приятнее, а говорят, хуже гораздо и опаснее мужского. Но, насколько я понимаю, распространен больше мужской алкоголизм, и мужчины в большей степени потребляют алкоголь.



У меня лично есть для этого несколько объяснений. Моя первая депрессия была связана просто с несчастной любовью, и я тогда не сильно пил, но я думаю, что девушки, которые страдают от несчастной любви в юности, наверное, тоже не очень прямо жестко употребляют алкоголь. Но второй тип депрессии и более близкая встреча с алкоголем связана именно с вопросами устройства нашего общества и даже в какой-то степени с политикой. И хотя мы как бы договаривались несильно в эту тему уходить, я скажу в общих чертах.



Почему такой был повальный алкоголизм в Советском Союзе в 70-е и 80-е годы? То есть он был настолько повальный, что вокруг этого возникло невероятное количество культурных вещей, как бы ритуалов, искусства, творчества, юмора, который объединял все слои, интеллигенцию, рабочих и вообще всех на свете. Всем было понятно, что такое «на троих» и сколько стоит бутылка, то есть это было универсальным средством всего. Почему Горбачев, когда пришел к власти — «сухой закон», «вырубим виноградники» — это же не блажь была, действительно была проблема объективная.



Потому что и на уровне психологическом, и, наверное, биологическом и социальном мужчина устроен так, что хочет чего-то добиваться, реализовывать себя, двигаться по социальной лестнице, приобретать статус. А в 70-е и 80-е годы, время застоя, это было абсолютно невозможно ни для кого, особенно для мужчин. То есть ты находишься в ситуации, когда ты чего-то хочешь, тебе, в принципе, внушают, что ты что-то можешь и чего-то должен достигать, но ты абсолютно прекрасно понимаешь, что это невозможно. Ничего не изменится, никуда ты не двинешься, никак ты не реализуешься, все места заняты. И попасть туда невозможно. А если ты туда даже попадешь, ты пострадаешь еще больше, потому что будешь понимать, что ты часть этой системы, в которой ни ты, ни другие не реализуются в полной мере. Это в значительной степени мужская проблема, потому что, как это ни странно говорить на нашем гендерном фестивале, на каком-то очень базовом уровне женщины имеют какой-то выход из этого...



Невозможность реализовать себя в социальных структурах, в делах, в доминировании и в политике, оказывается бОльшей проблемой для мужчин. В советское время была одна ситуация. Насколько я знаю, статистика показывает, что в нулевые годы потребление алкоголя у нас в стране стало падать. Крепкий алкоголь стал меньше употребляться, а больше стало употребляться пива и вина — не в плане того, чтобы убежать от реальности и залить свое горе, а как досуг, как некоторое разнообразие вкусов и такое как бы разумное потребление.



Мне кажется, что сейчас эта ситуация может начать меняться и начала меняться в 2010-е годы. У меня нет цифр, но у меня есть такое предположение и я сужу по своему опыту, потому что мое представление о моих личных перспективах, возможностях и того, чего я могу сделать, добиться, реализовать для себя, для общества, для близких людей — заниматься общественной деятельностью, творчеством, реализовать свободу слова — было сильно подорвано некоторыми событиями середины нулевых годов. Я понял, что существует потолок, и я в него упираюсь по независящим от меня причинам.



Это вогнало меня в депрессию и познакомило меня близко с алкоголем. И этот алкоголь очень хорошо представлен — много вкусов, целая культура, привлекательная упаковка. И довольно непросто было оттуда вынырнуть. Поэтому я считаю, что облом, который предоставляет общество мужчинам, то есть двойной сигнал: развивайся, делай, реализуй то, что в тебе заложено, а может быть, не заложено, но так требует общество, и при этом абсолютное понимание того, что нет, это невозможно, социальные лифты не работают, никуда ты не выстрелишь — приводит к алкоголизму. И в большей степени — мужчин.

