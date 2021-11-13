Итоги Moscow MaleFest-2021 в лицах, диалогах и цитатах
Чего хотят мужчины?
Разговор о силе и насилии, алкоголе и депрессии, гендерных ролях и современном отцовстве
Задумывались ли вы о том, почему мужчины в России живут в среднем на 10 лет меньше женщин, а заканчивают жизнь самоубийством в 6 раз чаще? О здоровье мужчин — физическом и психологическом, о том, как влияют на него стереотипы в отношении гендерных ролей, чем вызваны мужские депрессия и алкоголизм, как связаны насилие и маскулинность и в каком направлении эволюционирует институт отцовства — об этом и многом другом дискутировали участники московского МэйлФеста. Предлагаем вашему вниманию фрагменты некоторых сессий.
«Патриархат наносит вред мужчинам»
Фрагменты монолога:
«Гендерные роли. Как перестать играть и начать жить»
«Гендерные роли. Как перестать играть и начать жить»
Спикер — Флориан Фишер, тренер и консультант по вопросам социальной справедливости и гендера (Германия)
Я думаю, что многие, кто пришел на конференцию про маскулинность и гендерную идентичность, понимают, что мы живем в патриархальном обществе. Женщины почти не представлены во властных структурах. И чем выше мы поднимаемся по карьерной лестнице, тем меньше женщин. Наверху их совсем мало — 6,5 %. Это то, что мы называем «стеклянным потолком», когда женщины не могут преодолеть некоторые барьеры и подняться выше.
Женщины в среднем зарабатывают меньше, чем мужчины, по всему миру. Это то, что мы называем разрывом зарплат (gender paying gap) — в России женщины получают в среднем на 30% меньше денег, чем мужчины. При этом они делают очень большую часть домашней работы. В 2015 году Высшая школа экономики провела исследование, которое показало, что в гетеросексуальных отношениях женщины тратят на домашнюю работу практически вдвое больше времени, чем мужчины.
Женщины в среднем зарабатывают меньше, чем мужчины, по всему миру. Это то, что мы называем разрывом зарплат (gender paying gap) — в России женщины получают в среднем на 30% меньше денег, чем мужчины. При этом они делают очень большую часть домашней работы. В 2015 году Высшая школа экономики провела исследование, которое показало, что в гетеросексуальных отношениях женщины тратят на домашнюю работу практически вдвое больше времени, чем мужчины.
Мы можем также взглянуть на статистику преступлений: женщины испытывают очень много насилия (физического, психологического, сексуального) — в основном, от мужчин. ВОЗ сообщает, что примерно каждая третья женщина в мире подвергалась тому или иному виду насилия. И чаще всего агрессором был близкий партнер.
Мы можем взглянуть на изображения в культуре. Это изображение сексистской рекламы и тд. Все эти данные говорят о том, что мы живем в обществах — немецком, российском — где женщинам наносит вред патриархальная структура.
Мы можем взглянуть на изображения в культуре. Это изображение сексистской рекламы и тд. Все эти данные говорят о том, что мы живем в обществах — немецком, российском — где женщинам наносит вред патриархальная структура.
Что же насчет мужчин? Мы редко думаем о том, как патриархат влияет на мужчин — «мужественность», «маскулинность». На ворк-шопах я иногда спрашиваю участников, как бы они определили маскулинность? И чаще всего мужчины-участники затрудняются ответить на этот вопрос. При том, что они определяют себя как мужчин, конечно.
Давайте посмотрим на цифры. По всему миру женщины в среднем живут дольше, чем мужчины. В России разница — примерно 10 лет. Причин тому может быть несколько. Заболевания, например — рак, инсульт, инфаркты и тд. ВОЗ говорит, что мужчины меньше ухаживают за своим здоровьем, обращаются за помощью позже.
Мужчины совершают самоубийства чаще, чем женщины. В России — в 6 раз. Мужчины гораздо чаще совершают преступления и также чаще становятся жертвами преступлений за пределами дома (женщины чаще погибают дома).
Мужчины совершают самоубийства чаще, чем женщины. В России — в 6 раз. Мужчины гораздо чаще совершают преступления и также чаще становятся жертвами преступлений за пределами дома (женщины чаще погибают дома).
Глядя на все эти факты и цифры, мы понимаем, что патриархат наносит вред женщинам, трансперсонам, небинарным персонам. Очевидно, что патриархат наносит вред и мужчинам. И все это связано с тем, как мы понимаем маскулинность, как мужчины воспитываются в определенных формах маскулинности. Что включает в себя такая маскулинность при патриархате?
Первая норма: Избегать феминности и всего гомосексуального. Это означает, что самый большой страх, который испытывают мужчины — это утрата своей маскулинности. Утрата того, что они воспринимают как качества мужчин.
Я, например, слышал такой пример на одном из своих ворк-шопов в Германии. У молодой девушки был ребенок — мальчик 4-х лет. Он пошел в садик. И спросил, может ли он надеть платье в детский сад, потому что его подруги носят платья. И его мама — такая достаточно либеральная — сказала: нет проблем, надевай. Мальчик пошел в детский сад в платье. Я думаю, что все могут представить, что случилось. Когда мама забирала мальчика из садика, он был очень расстроен, потому что над ним издевались дети в садике, издевались его воспитатели. Понятно, что этот мальчик больше никогда-никогда не наденет платье. Потому что, если он сделает что-то такое, его обязательно накажут.
По мере взросления мальчики часто сталкиваются с ситуациями, когда через какие-то формы насилия, они приобретают такую распространенную форму маскулинности, которая является достаточно одномерной и уязвимой. Мужчины научаются переставать испытывать какие-то желания, которые у них иногда могут возникать. Они отчуждаются от своих эмоций. То есть они должны носить своего рода мужскую маску.
Я, например, слышал такой пример на одном из своих ворк-шопов в Германии. У молодой девушки был ребенок — мальчик 4-х лет. Он пошел в садик. И спросил, может ли он надеть платье в детский сад, потому что его подруги носят платья. И его мама — такая достаточно либеральная — сказала: нет проблем, надевай. Мальчик пошел в детский сад в платье. Я думаю, что все могут представить, что случилось. Когда мама забирала мальчика из садика, он был очень расстроен, потому что над ним издевались дети в садике, издевались его воспитатели. Понятно, что этот мальчик больше никогда-никогда не наденет платье. Потому что, если он сделает что-то такое, его обязательно накажут.
По мере взросления мальчики часто сталкиваются с ситуациями, когда через какие-то формы насилия, они приобретают такую распространенную форму маскулинности, которая является достаточно одномерной и уязвимой. Мужчины научаются переставать испытывать какие-то желания, которые у них иногда могут возникать. Они отчуждаются от своих эмоций. То есть они должны носить своего рода мужскую маску.
Вторая норма маскулинности — это ограниченная эмоциональность. То есть мужчины стремятся не проявлять свои чувства. И это ведет к своего рода эмоциональному оскудению.
Третья норма — подчеркнутая сила и агрессия, стремление к контролю над другими. И это приводит к тому, что мужчины постоянно испытывают страх перед суждением других мужчин. Боятся критиковать что-то, что кажется им неправильным.
Четвертая норма — это идея одинокого волка, который все может делать самостоятельно. И это связано с тем, что я говорил раньше: мужчины гораздо реже обращаются к врачам и вообще за помощью.
Третья норма — подчеркнутая сила и агрессия, стремление к контролю над другими. И это приводит к тому, что мужчины постоянно испытывают страх перед суждением других мужчин. Боятся критиковать что-то, что кажется им неправильным.
Четвертая норма — это идея одинокого волка, который все может делать самостоятельно. И это связано с тем, что я говорил раньше: мужчины гораздо реже обращаются к врачам и вообще за помощью.
Пятая норма маскулинности — это то, что мужчины определяют себя через статус, достижения и успех. Это означает, что мужчины должны все время стремиться проявить себя. Они все время должны соревноваться с другими мужчинами, и поэтому должны быть готовы идти на риск. И это также приводит к тому, что они мало заботятся о себе. Почему? Потому что они постоянно должны показывать себя сильным и не могут просить о помощи.
И последняя — это объективирующее отношение к сексуальности. То есть мужчина должен все время проявлять свою телесность каким-то образом. А женщина — это тоже что-то телесное, и мужчина должен контролировать тело женщины.
И последняя — это объективирующее отношение к сексуальности. То есть мужчина должен все время проявлять свою телесность каким-то образом. А женщина — это тоже что-то телесное, и мужчина должен контролировать тело женщины.
Это аспекты некой одномерной маскулинности, к которым мы привыкаем по мере взросления. И все, что ставит ее под вопрос — вроде платья, которое маленький мальчик надел в школу — сразу наказывается насилием. Я — не психолог. Я, скорее, занимаюсь вопросами социальной справедливости. Но то, как мальчики проходят социализацию, всегда связано с травмой. И это оказывает воздействие и на соматическом уровне — это связано с телесностью, потому что тело наше становится своего рода сосудом, которое впитывает эти нормы маскулинности.
В книге «Воля к изменениям» Бел Хукс говорит о том, что патриархат приводит к тому, что мужчины чувствуют себя неудовлетворенными, и поэтому важно, чтобы они также изучали феминизм. Если мужчины хотят вернуть себе то хорошее, что связано с маскулинностью, хотят отвоевать пространство открытости и эмоциональной экспрессивности, то есть основу благополучия, мы должны найти альтернативы патриархальной маскулинности. Мы все должны измениться.
В книге «Воля к изменениям» Бел Хукс говорит о том, что патриархат приводит к тому, что мужчины чувствуют себя неудовлетворенными, и поэтому важно, чтобы они также изучали феминизм. Если мужчины хотят вернуть себе то хорошее, что связано с маскулинностью, хотят отвоевать пространство открытости и эмоциональной экспрессивности, то есть основу благополучия, мы должны найти альтернативы патриархальной маскулинности. Мы все должны измениться.
Как перестать играть гендерные роли и как стать просто собой? Честно говоря, у меня на это нет конкретного ответа. Но я могу сказать, что мы, мужчины, начинаем осознавать, что ограничены патриархатом и традиционными ролями. И что все это вредит нам. Мы понимаем, что поставить маскулинность под вопрос означает, что так мы все сможем освободиться: и мужчины, и женщины. Стать чуть более свободными. Я согласен, что здесь требуется большая храбрость, но это позволит нам сделать мир лучше. Потому что мы сможем сами стать более целостными полноценными существами. Важно, чтобы нас не определяла маскулинность, чтобы мы ее определяли сами.
«Избегать феминности и признавать абсолютную важность секса»
Выдержки из лекции: «Мужчины, насилие и маскулинность»
Спикер — Рональд Левант, психолог, автор книги «Трудная правда о насилии и маскулинности»
Тема моего выступления — «Маскулинность и жестокость». И оно будет основано на книге, которую я недавно выпустил — «Суровая правда о маскулинности и жестокости».
...В США термин «маскулинность» понимают двояко. С одной стороны маскулинность является синонимом мужчин, как будто бы это синоним Y-хромосомы. Но мы, психологи, говорим, что маскулинность — это социальный психологический конструкт. Маскулинность существует в культуре и меняется в соответствии с культурными изменениями — в зависимости от эпохи, хода истории и т.д.
...В США термин «маскулинность» понимают двояко. С одной стороны маскулинность является синонимом мужчин, как будто бы это синоним Y-хромосомы. Но мы, психологи, говорим, что маскулинность — это социальный психологический конструкт. Маскулинность существует в культуре и меняется в соответствии с культурными изменениями — в зависимости от эпохи, хода истории и т.д.
За последние годы мы стали много слышать о токсичной маскулинности. Это не научный термин. Я в своей книге рассматриваю несколько определений того, что это такое. Но я не согласен с определением «токсичная маскулинность». Потому что предполагается, что есть и «хорошая» маскулинность. А я считаю, что маскулинность — это проблемное понятие.
Традиционная маскулинная идеология существует внутри культуры. Соответственно, она основана на убеждениях, на вере. То есть на том, как мужчины должны или не должны себя вести, чувствовать и думать. Маскулинность определяется нормами того, что мужчины должны и не должны делать. Например, существует шкала, которую я разработал в 80-е годы, нормативности мужского поведения:
1. Это избегание феминности.
2. Мужчина должен опираться только на себя.
3. Он должен быть грубым.
4. Он должен пренебрегать сексуальными меньшинствами.
5. Он должен признавать абсолютную важность секса.
6. Не очень умеет и не должен выражать свои чувства.
1. Это избегание феминности.
2. Мужчина должен опираться только на себя.
3. Он должен быть грубым.
4. Он должен пренебрегать сексуальными меньшинствами.
5. Он должен признавать абсолютную важность секса.
6. Не очень умеет и не должен выражать свои чувства.
...Исследования показывают, что очень многие мужчины не умеют выражать свои чувства. Я в 80-х годах проводил исследования в Бостонском университете и там я обнаружил, что мужчины очень часто не могут говорить о своих чувствах, о своей эмоциональной жизни. И я предположил, что у этих мужчин наблюдается слабая форма алекситимии. Это заболевание, когда человек не может назвать чувства, которые он испытывает.
Я на лекциях спрашиваю, например: сколько мужчин вы знаете, которые не умеют говорить о своих чувствах? Это часто видно в отношениях — они всё-таки требуют открытости. Когда человек не может открываться, ему тяжело вступать в доверительные отношения. Я наблюдал, что часто мужчины очень тяжело переживают стресс именно потому, что они не могут вербализировать свои эмоции. И им приходится справляться со стрессом какими-то вредными способами. Очень часто они напиваются или употребляют наркотики.
Как это связано с жестокостью? Представьте себе мальчика начальной школы, которого толкнули и он упал. Он знает, что мальчик не может вернуться домой в слезах. Может быть, его толкнул друг, и ему обидно. Мальчику внушили, что единственный способ справиться со стрессом — это преобразить свою агрессию в ответный удар. Наверное, многие мужчины замечают за собой, что они выступают агрессивно, когда они не могут выразить свои чувства иначе.
Вопрос из зала:
Правильно ли я понял, что депрессия в основном возникает из-за того что человек ощущает внутренний конфликт из-за собственного понимания себя и представлений общества о маскулинности? И если между этими частями возникает внутренний конфликт, то это может приводить к депрессии? Какой из этого выход в принципе?
Рональд Левант:
Вы описали сейчас комплекс несоответствия. То есть, если у вас, например, есть чёткое представление о том, как мужчина должен себя вести и вдруг вы понимаете, что вы ведете себя не так, вы испытываете этот комплекс несоответствия. Может ли это привести к депрессии? Возможно. Но факторов вообще-то много.
Я когда-то раньше вел семинары для мужчин — не для тех, кто страдает от депрессии, но просто для мужчин, которые хотели исследовать свою маскулинность. У меня был такой секретный тест. Я раздавал бумажки, карандаши. Это были мужчины от 30-40 до 60 лет. Я просил записать самый главный секрет — что-то про себя, о чём они никогда не рассказывали никому. Я собирал эти карточки, перемешивал, переворачивал и зачитывал. Что я обнаружил? Что очень многие секреты, которые хранят взрослые мужчины — про нарушение маскулинности. То есть: я слишком зависел от мамы, или мне нравился мужчина, или я не вступил в драку, когда надо было, или я закрывался в ванной и плакал.
Это всё были состоявшиеся мужчины среднего возраста, которые стыдились себя. Они хранили в себе какой-то секрет из прошлого, когда им казалось, что они повели себя не мужественно. Мне кажется, что эта ситуация очень хорошо иллюстрирует силу этого комплекса несоответствия. И я понимал, что мужчины испытывали большое облегчение. Потому что до этого им часто казалось, что они были единственными, кто не соответствовал маскулинности. Они понимали, что многие мужчины не соответствуют нормам маскулинности и они чувствовали себя лучше.
Но что касается депрессии, о которой вы говорили. Конечно, этот комплекс может порождать депрессию, но у нас нет каких-то точных данных о том, почему появляется депрессия. Генерализованное депрессивное расстройство исследовано хорошо, это самое частое психиатрическое заболевание, как простуда, мы знаем, как его лечить. Но мы не можем перечислить все факторы, которые могут его спровоцировать.
Я когда-то раньше вел семинары для мужчин — не для тех, кто страдает от депрессии, но просто для мужчин, которые хотели исследовать свою маскулинность. У меня был такой секретный тест. Я раздавал бумажки, карандаши. Это были мужчины от 30-40 до 60 лет. Я просил записать самый главный секрет — что-то про себя, о чём они никогда не рассказывали никому. Я собирал эти карточки, перемешивал, переворачивал и зачитывал. Что я обнаружил? Что очень многие секреты, которые хранят взрослые мужчины — про нарушение маскулинности. То есть: я слишком зависел от мамы, или мне нравился мужчина, или я не вступил в драку, когда надо было, или я закрывался в ванной и плакал.
Это всё были состоявшиеся мужчины среднего возраста, которые стыдились себя. Они хранили в себе какой-то секрет из прошлого, когда им казалось, что они повели себя не мужественно. Мне кажется, что эта ситуация очень хорошо иллюстрирует силу этого комплекса несоответствия. И я понимал, что мужчины испытывали большое облегчение. Потому что до этого им часто казалось, что они были единственными, кто не соответствовал маскулинности. Они понимали, что многие мужчины не соответствуют нормам маскулинности и они чувствовали себя лучше.
Но что касается депрессии, о которой вы говорили. Конечно, этот комплекс может порождать депрессию, но у нас нет каких-то точных данных о том, почему появляется депрессия. Генерализованное депрессивное расстройство исследовано хорошо, это самое частое психиатрическое заболевание, как простуда, мы знаем, как его лечить. Но мы не можем перечислить все факторы, которые могут его спровоцировать.
«Повальный алкоголизм связан с устройством общества»
Фрагменты дискуссии: «Мужчины, алкоголь и депрессия»
Виктор Богомолов, клинический психолог, специалист по работе с депрессией
Founder & Art Director
Александр Степаненко, психолог сервиса YouTalk, специалист по преодолению зависимого поведения
Customer Support
Евгений Казачков, драматург, сценарист
Design Director
Антон Данилов, журналист Wonderzine — модератор
Marketing Director
Антон Данилов:
Начну с личной истории. Примерно год назад у меня диагностировали депрессию. Это было довольно неприятное время. Я помню, что в конце рабочего дня я шел в магазин и покупал алкоголь — это был такой очень легкий способ забыться, выключиться из реальности. И хотя бы 2-3 часа не переживать о том, что происходит в жизни. Но моя великая удача была в том, что я понимал, что так не может быть долго. И я обратился к психотерапевту. Психотерапевт заподозрил у меня депрессию и отправил к психиатру. Психиатр подтвердил диагноз.
Это было, конечно, довольно непростое переживание. Потому что кажется, что ментальные расстройства — это где-то очень далеко, нас вообще очень мало касается, и я просто устал или мне нужно просто отдохнуть побольше, брать поменьше работы и все в таком духе. Но нет, друзья, пожалуйста, если вы понимаете, что ваше психическое состояние ухудшается, если вам тяжело вставать с кровати, если вы не видите смысла жизни или не дай бог к вам приходят суицидальные мысли, пожалуйста, не забивайте на это. Обращайтесь к психиатрам, психотерапевтам, они помогут вам. Психиатр прописал мне курс медикаментов, который я пропил, курс продолжался месяцев 9, вот прошлой весной как раз я закончил принимать лекарства. На психотерапию я хожу и сегодня. Поэтому сегодня мое состояние гораздо лучше...
И мой первый вопрос — Евгению Казачкову. Как думаете, почему вообще гендерный аспект важен в разговоре про депрессию, про ментальные расстройства и алкоголь?
Это было, конечно, довольно непростое переживание. Потому что кажется, что ментальные расстройства — это где-то очень далеко, нас вообще очень мало касается, и я просто устал или мне нужно просто отдохнуть побольше, брать поменьше работы и все в таком духе. Но нет, друзья, пожалуйста, если вы понимаете, что ваше психическое состояние ухудшается, если вам тяжело вставать с кровати, если вы не видите смысла жизни или не дай бог к вам приходят суицидальные мысли, пожалуйста, не забивайте на это. Обращайтесь к психиатрам, психотерапевтам, они помогут вам. Психиатр прописал мне курс медикаментов, который я пропил, курс продолжался месяцев 9, вот прошлой весной как раз я закончил принимать лекарства. На психотерапию я хожу и сегодня. Поэтому сегодня мое состояние гораздо лучше...
И мой первый вопрос — Евгению Казачкову. Как думаете, почему вообще гендерный аспект важен в разговоре про депрессию, про ментальные расстройства и алкоголь?
Евгений Казачков:
Я выбрал эту тему для участия с точки зрения именно мужской психологии и мужской социализации. У меня не было клинической депрессии, и я не страдаю алкоголизмом как чем-то диагностированным, но я как минимум два раза был в глубокой депрессии, которая была обоснована некоторыми жизненными событиями. И в период второй депрессии я был уже взрослым человеком, мог себе позволить алкоголь, и с удовольствием это делал, даже не связывая это напрямую, хотя сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что конечно же эти вещи связаны.
Как человек, который интересуется разными социальными, психологическими и гендерными темами, я, убедившись на личном опыте, могу сказать, что алкоголизм не просто так в нашей стране особенно распространен среди мужчин. Если мы говорим о просто зависимости и о проблеме, то, конечно, женский алкоголизм ничем не лучше и не приятнее, а говорят, хуже гораздо и опаснее мужского. Но, насколько я понимаю, распространен больше мужской алкоголизм, и мужчины в большей степени потребляют алкоголь.
У меня лично есть для этого несколько объяснений. Моя первая депрессия была связана просто с несчастной любовью, и я тогда не сильно пил, но я думаю, что девушки, которые страдают от несчастной любви в юности, наверное, тоже не очень прямо жестко употребляют алкоголь. Но второй тип депрессии и более близкая встреча с алкоголем связана именно с вопросами устройства нашего общества и даже в какой-то степени с политикой. И хотя мы как бы договаривались несильно в эту тему уходить, я скажу в общих чертах.
Почему такой был повальный алкоголизм в Советском Союзе в 70-е и 80-е годы? То есть он был настолько повальный, что вокруг этого возникло невероятное количество культурных вещей, как бы ритуалов, искусства, творчества, юмора, который объединял все слои, интеллигенцию, рабочих и вообще всех на свете. Всем было понятно, что такое «на троих» и сколько стоит бутылка, то есть это было универсальным средством всего. Почему Горбачев, когда пришел к власти — «сухой закон», «вырубим виноградники» — это же не блажь была, действительно была проблема объективная.
Потому что и на уровне психологическом, и, наверное, биологическом и социальном мужчина устроен так, что хочет чего-то добиваться, реализовывать себя, двигаться по социальной лестнице, приобретать статус. А в 70-е и 80-е годы, время застоя, это было абсолютно невозможно ни для кого, особенно для мужчин. То есть ты находишься в ситуации, когда ты чего-то хочешь, тебе, в принципе, внушают, что ты что-то можешь и чего-то должен достигать, но ты абсолютно прекрасно понимаешь, что это невозможно. Ничего не изменится, никуда ты не двинешься, никак ты не реализуешься, все места заняты. И попасть туда невозможно. А если ты туда даже попадешь, ты пострадаешь еще больше, потому что будешь понимать, что ты часть этой системы, в которой ни ты, ни другие не реализуются в полной мере. Это в значительной степени мужская проблема, потому что, как это ни странно говорить на нашем гендерном фестивале, на каком-то очень базовом уровне женщины имеют какой-то выход из этого...
Невозможность реализовать себя в социальных структурах, в делах, в доминировании и в политике, оказывается бОльшей проблемой для мужчин. В советское время была одна ситуация. Насколько я знаю, статистика показывает, что в нулевые годы потребление алкоголя у нас в стране стало падать. Крепкий алкоголь стал меньше употребляться, а больше стало употребляться пива и вина — не в плане того, чтобы убежать от реальности и залить свое горе, а как досуг, как некоторое разнообразие вкусов и такое как бы разумное потребление.
Мне кажется, что сейчас эта ситуация может начать меняться и начала меняться в 2010-е годы. У меня нет цифр, но у меня есть такое предположение и я сужу по своему опыту, потому что мое представление о моих личных перспективах, возможностях и того, чего я могу сделать, добиться, реализовать для себя, для общества, для близких людей — заниматься общественной деятельностью, творчеством, реализовать свободу слова — было сильно подорвано некоторыми событиями середины нулевых годов. Я понял, что существует потолок, и я в него упираюсь по независящим от меня причинам.
Это вогнало меня в депрессию и познакомило меня близко с алкоголем. И этот алкоголь очень хорошо представлен — много вкусов, целая культура, привлекательная упаковка. И довольно непросто было оттуда вынырнуть. Поэтому я считаю, что облом, который предоставляет общество мужчинам, то есть двойной сигнал: развивайся, делай, реализуй то, что в тебе заложено, а может быть, не заложено, но так требует общество, и при этом абсолютное понимание того, что нет, это невозможно, социальные лифты не работают, никуда ты не выстрелишь — приводит к алкоголизму. И в большей степени — мужчин.
Как человек, который интересуется разными социальными, психологическими и гендерными темами, я, убедившись на личном опыте, могу сказать, что алкоголизм не просто так в нашей стране особенно распространен среди мужчин. Если мы говорим о просто зависимости и о проблеме, то, конечно, женский алкоголизм ничем не лучше и не приятнее, а говорят, хуже гораздо и опаснее мужского. Но, насколько я понимаю, распространен больше мужской алкоголизм, и мужчины в большей степени потребляют алкоголь.
У меня лично есть для этого несколько объяснений. Моя первая депрессия была связана просто с несчастной любовью, и я тогда не сильно пил, но я думаю, что девушки, которые страдают от несчастной любви в юности, наверное, тоже не очень прямо жестко употребляют алкоголь. Но второй тип депрессии и более близкая встреча с алкоголем связана именно с вопросами устройства нашего общества и даже в какой-то степени с политикой. И хотя мы как бы договаривались несильно в эту тему уходить, я скажу в общих чертах.
Почему такой был повальный алкоголизм в Советском Союзе в 70-е и 80-е годы? То есть он был настолько повальный, что вокруг этого возникло невероятное количество культурных вещей, как бы ритуалов, искусства, творчества, юмора, который объединял все слои, интеллигенцию, рабочих и вообще всех на свете. Всем было понятно, что такое «на троих» и сколько стоит бутылка, то есть это было универсальным средством всего. Почему Горбачев, когда пришел к власти — «сухой закон», «вырубим виноградники» — это же не блажь была, действительно была проблема объективная.
Потому что и на уровне психологическом, и, наверное, биологическом и социальном мужчина устроен так, что хочет чего-то добиваться, реализовывать себя, двигаться по социальной лестнице, приобретать статус. А в 70-е и 80-е годы, время застоя, это было абсолютно невозможно ни для кого, особенно для мужчин. То есть ты находишься в ситуации, когда ты чего-то хочешь, тебе, в принципе, внушают, что ты что-то можешь и чего-то должен достигать, но ты абсолютно прекрасно понимаешь, что это невозможно. Ничего не изменится, никуда ты не двинешься, никак ты не реализуешься, все места заняты. И попасть туда невозможно. А если ты туда даже попадешь, ты пострадаешь еще больше, потому что будешь понимать, что ты часть этой системы, в которой ни ты, ни другие не реализуются в полной мере. Это в значительной степени мужская проблема, потому что, как это ни странно говорить на нашем гендерном фестивале, на каком-то очень базовом уровне женщины имеют какой-то выход из этого...
Невозможность реализовать себя в социальных структурах, в делах, в доминировании и в политике, оказывается бОльшей проблемой для мужчин. В советское время была одна ситуация. Насколько я знаю, статистика показывает, что в нулевые годы потребление алкоголя у нас в стране стало падать. Крепкий алкоголь стал меньше употребляться, а больше стало употребляться пива и вина — не в плане того, чтобы убежать от реальности и залить свое горе, а как досуг, как некоторое разнообразие вкусов и такое как бы разумное потребление.
Мне кажется, что сейчас эта ситуация может начать меняться и начала меняться в 2010-е годы. У меня нет цифр, но у меня есть такое предположение и я сужу по своему опыту, потому что мое представление о моих личных перспективах, возможностях и того, чего я могу сделать, добиться, реализовать для себя, для общества, для близких людей — заниматься общественной деятельностью, творчеством, реализовать свободу слова — было сильно подорвано некоторыми событиями середины нулевых годов. Я понял, что существует потолок, и я в него упираюсь по независящим от меня причинам.
Это вогнало меня в депрессию и познакомило меня близко с алкоголем. И этот алкоголь очень хорошо представлен — много вкусов, целая культура, привлекательная упаковка. И довольно непросто было оттуда вынырнуть. Поэтому я считаю, что облом, который предоставляет общество мужчинам, то есть двойной сигнал: развивайся, делай, реализуй то, что в тебе заложено, а может быть, не заложено, но так требует общество, и при этом абсолютное понимание того, что нет, это невозможно, социальные лифты не работают, никуда ты не выстрелишь — приводит к алкоголизму. И в большей степени — мужчин.
Антон Данилов:
Депрессия в пандемию стала гораздо более распространенным явлением, а вот по данным РАН, я прочитаю сейчас, в прошлом году каждый третий россиянин жаловался на симптомы депрессивного расстройства. Скажите, а как в целом пандемия влияет на психологическое состояние, что происходит и что можно в этом ключе отдельно сказать про мужчин? Виктор, пожалуйста.
Виктор Богомолов:
Абсолютно точно, что количество аффективных расстройств растет. Но я хотел немножко все-таки назад отмотать к разговору о гендере. Вы, на самом деле, сделали очень важную вещь, и я вам благодарен за это — вы поделились личным опытом. Потому что есть исследования, которые показывают, что мужчины, зная, что другие мужчины обращаются за помощью по поводу ментального здоровья или физического, делают это чаще.
Возвращаясь к вашему вопросу про эпидемию, мне кажется, что основной фактор — это социальная изоляция и нарушение связей. Так или иначе за эти два года мы все, вероятно, стали более одинокими. Возможно, это неочевидно для каждого из нас, но тем не менее, контактов стало меньше, живого общения стало меньше, и я думаю, что это для мужчин один из основных факторов риска — то, что они более одиноки. Это факт, что у мужчин меньше дружеских связей. Я думаю, что это (связи) — важнейший защитный фактор при депрессии.
...Давайте представим, что у мужчин нет проблем, они легко могут обратиться к психиатру, психотерапевту, психологу, если чувствуют, что с ними что-то не так. Но поменяет ли это ситуацию, где в шесть раз чаще мужчины заканчивают жизнь самоубийством, чем женщины, но при этом в два раза реже диагностируют у себя депрессию? На мой взгляд, нет. Потому что есть история про одиночество и есть воспитание мужчин, которое подразумевает очень мало свободы. Свободы отношенческой — то есть то, как я могу строить отношения, что мне позволено как мужчине в отношениях, как я могу выражать свои эмоции, как я могу сближаться, раскрываться и так далее. И для меня как психолога это одна из основных проблем. Потому что мужчине позволено очень мало — с подросткового возраста начинаются очень большие ограничения. Там и гомофобия — если ты слишком близок с мужчинами, то это странновато, это недостаточно мужественно, может быть, с тобой что-то не так.
Возвращаясь к вашему вопросу про эпидемию, мне кажется, что основной фактор — это социальная изоляция и нарушение связей. Так или иначе за эти два года мы все, вероятно, стали более одинокими. Возможно, это неочевидно для каждого из нас, но тем не менее, контактов стало меньше, живого общения стало меньше, и я думаю, что это для мужчин один из основных факторов риска — то, что они более одиноки. Это факт, что у мужчин меньше дружеских связей. Я думаю, что это (связи) — важнейший защитный фактор при депрессии.
...Давайте представим, что у мужчин нет проблем, они легко могут обратиться к психиатру, психотерапевту, психологу, если чувствуют, что с ними что-то не так. Но поменяет ли это ситуацию, где в шесть раз чаще мужчины заканчивают жизнь самоубийством, чем женщины, но при этом в два раза реже диагностируют у себя депрессию? На мой взгляд, нет. Потому что есть история про одиночество и есть воспитание мужчин, которое подразумевает очень мало свободы. Свободы отношенческой — то есть то, как я могу строить отношения, что мне позволено как мужчине в отношениях, как я могу выражать свои эмоции, как я могу сближаться, раскрываться и так далее. И для меня как психолога это одна из основных проблем. Потому что мужчине позволено очень мало — с подросткового возраста начинаются очень большие ограничения. Там и гомофобия — если ты слишком близок с мужчинами, то это странновато, это недостаточно мужественно, может быть, с тобой что-то не так.
Антон Данилов:
Но если слишком далеко, то тоже гомофобия, потому что если ты общаешься только с девочками, то, в общем-то, есть вопросы.
Виктор Богомолов:
Да, и есть много ужасных мифов, что дружба между мужчиной и женщиной невозможна… По факту, мужчина с точки зрения отношений в таком загончике находится. Это очень сильно вредит и влияет на возможность обращения за помощью. И отношения теплые хорошие – это важнейший защитный фактор, если мы говорим про депрессию. Потому что никто не застрахован от депрессии.
Антон Данилов:
Александр, замечаете ли вы в своей практике, что в целом мужчины чаще обращаются за психологической помощью и повлияла ли на это пандемия?
Александр Степаненко:
По итогам последних полутора лет, когда начались локдауны, закрытия, был бум обращений. Я думаю, что мы еще долгое время будем наблюдать отголоски этих полутора-двух лет эпидемии в нашей работе. И то, что сейчас появляются онлайн-площадки, такие, как YouTalk, это очень хорошо и полезно. Потому что людям это иногда проще, чем пойти ногами на консультацию к врачу. Включить компьютер, поговорить — иногда выходят на связь из машины или в парк выходят, как раз мужчины, потому что дома неудобно, или не хочется, чтобы на работе кто-то знал про это. И примерно поровну таких обращений — от мужчин и женщин.
Антон Данилов:
А с какими проблемами мужчины обращаются? О чем чаще всего они говорят на сеансах?
Александр Степаненко:
Чаще всего — «У меня плохое настроение». Что-то не так, конфликт на работе, проблемы с девушкой, с женой, с семьей — то есть, запрос человека, пришедшего в сервис, достаточно туманный иногда. И здесь уже дальше зависит от специалиста, которому достался этот клиент, начать распутывать этот клубок — что же человек имел в виду. Очень редко приходят с запросом «Да, у меня проблема с алкоголем». В основном, начинают издалека, дальше уже как лук — один слой за другим надо снимать, понимать, что стало причиной этого состояния. Если есть подозрение на депрессию, мы ставим работу на паузу и я прошу обратиться к психиатру, потому что здесь нужно медицинское вмешательство, этого не делает психолог. И дальше уже выясняем, что, где корень проблемы.
Антон Данилов:
Евгений, вы сказали, что вы дважды переживали депрессивный эпизод. А вы обращались за помощью?
Евгений Казачков:
Первый раз не обращался. Был юным студентом, но понимал, что несчастная любовь проходит. Второй раз обращался. У меня был хороший знакомый психолог. И у нас был замечательный разговор. Я сказал, что мне не очень хорошо, я стал много пить, и я чувствую, что это неправильно. В смысле — я функционален, но это может привести, мне кажется, к проблемам. Он меня спросил: что ты пьешь? Я говорю: ну я пью много пива, сейчас так много хорошего пива, и виски, я вдруг стал разбираться в виски. И он сказал: пей больше виски и меньше пива. Я говорю: какой неожиданный совет от психолога. Он говорит: это будет менее вредно, ты достигнешь того же эффекта быстрее, продукт, скорее всего, более качественный, ты не будешь лишних дрожжей принимать, поскольку у тебя не клиническая депрессия, она и так пройдет. Вторая вещь — он довольно эффективно снял с меня груз депрессии. Повторюсь, речь шла о 2014-15 годах. Он сказал: то, что ты переживаешь, это не твоя личная проблема, это объективная проблема в нашем обществе, в нашей стране, и…
Антон Данилов:
2014-15 год, это события после того, что называется «Крымский консенсус»?
Евгений Казачков:
Да. Это сильно повлияло на обстановку, на возможность заниматься общественной деятельностью, на вопрос свободы слова и международных коммуникаций, которыми я занимался, то есть это очень сильно ударило по всем странам, и я очень загрустил, скажем так. И он сказал: это не твоя проблема, это объективная проблема. И то, что ты переживаешь, переживает много людей сейчас. И то, что сейчас происходит с нашим обществом, со страной — не есть здоровое, нормальное состояние. Это немножечко как-то сняло с меня груз. И третья вещь, которой он мне помог. Я говорю: я переживаю мучительное одиночество, и оно, возможно, связано не только с обстановкой, а не знаю, с чем-то еще более глубоким и экзистенциальным. Он сказал: ну это нормально, ты должен это переживать. Я говорю: а как из этого выйти, что дальше? Он говорит: оно никуда не денется, это перекуется в ощущение самодостаточности, подлинной самодостаточности, и ты не будешь искать, на кого облокотиться, к кому прислониться и с кем разделить свое одиночество. — ты станешь тем человеком, на которого люди будут хотеть облокотиться, прислониться, потому что в предельном смысле эту изоляцию и одиночество преодолеть нельзя, но можно превратить во что-то другое.
И я стал смотреть по сторонам и понял, что многие люди, на которых я ориентируюсь и которые, мне кажется, какие-то молодцы и делают какие-то важные дела — они это делают, находясь в том же состоянии. И все, на кого я ориентируюсь, чего-то добились и что-то создали, идя против ветра и не имея никакой опоры под ногами. Я подумал: а, так это тест! Тест, смогу ли я делать то, что я хочу делать, если мир против и если обстоятельства не позволяют. А, я понял, что по-другому, наверное, и не бывает. И, в частности книга Ирвина Ялома «Экзистенциальная психотерапия» мне тоже помогла, где он разбирает экзистенциальные данности — одиночество, свобода, смерть и поиск смысла. Вообще разговоры об этих вещах сильно помогли мне переосмыслить ситуацию, как-то найти опору в себе и вырваться из этого состояния.
И я стал смотреть по сторонам и понял, что многие люди, на которых я ориентируюсь и которые, мне кажется, какие-то молодцы и делают какие-то важные дела — они это делают, находясь в том же состоянии. И все, на кого я ориентируюсь, чего-то добились и что-то создали, идя против ветра и не имея никакой опоры под ногами. Я подумал: а, так это тест! Тест, смогу ли я делать то, что я хочу делать, если мир против и если обстоятельства не позволяют. А, я понял, что по-другому, наверное, и не бывает. И, в частности книга Ирвина Ялома «Экзистенциальная психотерапия» мне тоже помогла, где он разбирает экзистенциальные данности — одиночество, свобода, смерть и поиск смысла. Вообще разговоры об этих вещах сильно помогли мне переосмыслить ситуацию, как-то найти опору в себе и вырваться из этого состояния.
Антон Данилов:
Почему в принципе так происходит, что мужчина для того, чтобы решить свои психологические проблемы, обращается к алкоголю?
Виктор Богомолов:
Потому что это легкий, доступный, легальный, легитимный в нашем обществе способ избежать сложных переживаний... Депрессия по-особому проявляется у некоторых мужчин — есть так называемые «маски депрессии», есть гендерная специфика, и это, безусловно, раздражительность, агрессия, меньше жалоб на, собственно, настроение, больше на мотивацию, большой класс — это злоупотребление алкоголем и наркотиками, и еще это могут быть соматические симптомы, когда что-то болит. То есть «у меня все нормально, просто что-то болит». И человек начинает ходить по врачам, и потом может выясниться, не сразу, что на самом деле за этой физической болью стоит психическое страдание. Но алкоголь там точно в топе.
Полностью посмотреть дискуссию можно здесь.
Полностью посмотреть дискуссию можно здесь.
«По лицу ребенка за 3 секунды можно определить, хороший вы отец или нет»
Фрагменты монолога:
«Как живут современные отцы»
«Как живут современные отцы»
Спикер — Гэри Баркер, доктор философии, специалист по маскулинностям, основатель Promundo, MenCare and MenEngage
Я очень рад, что в этом году могу поговорить с вами о заботе и отцовстве. Кризис связанный с ковидом еще не закончился и он продемонстрировал, что сегодня существует настоящий кризис заботы. Кто берет на себя роль того, кто предоставляет заботу? Готово ли наше правительство заботиться о нас? Готовы ли наши больницы заботиться о нас? Готовы ли мы заботиться о пожилых людях? Готовы ли мы заботиться о тех, кто потерял работу? Об окружающих? О планете?
...Давайте посмотрим на некоторые цифры. Несмотря на все, что было сделано для женщин, они все равно в 3 раза больше занимаются домашним трудом, чем мужчины. Это начинается с самого детства. Девочки в 3,5 раза больше времени проводят дома, занимаясь домашним трудом, чем мальчики. Нет такой страны в мире, где было бы достигнуто равенство в плане домашнего труда.
Если подумать об этом на повседневной основе, то можно себе представить, что мужчины в среднем делают на 30 минут или даже час меньше домашней работы каждый день. Мы, как мужчины, в целом получаем где-то 2 недели отпуска в год, благодаря работе женщин.
Важно понимать, что нет стран в мире, где есть четкая политика, которая объясняет, как мы будем достигать равенства в плане домашнего труда. То есть, у нас есть цели относительно климата или вакцинации. А тот факт, что у нас нету целей по равенству в сфере заботы, это значит, что пока что участие мужчин в заботе не считается важной задачей. Да, во время эпидемии мужчины больше стали заниматься домашним трудом, однако при такой скорости изменений нам понадобится еще 92 года, чтобы равно распределить заботу между мужчинами и женщинами.
Важно понимать, что нет стран в мире, где есть четкая политика, которая объясняет, как мы будем достигать равенства в плане домашнего труда. То есть, у нас есть цели относительно климата или вакцинации. А тот факт, что у нас нету целей по равенству в сфере заботы, это значит, что пока что участие мужчин в заботе не считается важной задачей. Да, во время эпидемии мужчины больше стали заниматься домашним трудом, однако при такой скорости изменений нам понадобится еще 92 года, чтобы равно распределить заботу между мужчинами и женщинами.
Мы посмотрели данные из разных стран. 56% женщин сказали, что за время ковида у них стало больше домашнего труда. То же самое касается 51% мужчин. Потому что более 9% детей сидели дома во время эпидемии вместо школы. Женщины на работу по дому тратят около 5 часов в неделю, а мужчины — около 3. Однако мы видим, что многие мужчины стали больше проводить времени со своими детьми.
Оказывается, многие мужчины не очень-то хотят вернуться в офис. Многие говорят: когда я вернусь на работу, я буду это делать по-другому. Мне кажется, что, то, как я взаимодействую со своими детьми — это прекрасно. Один из моих коллег, который достаточно много времени проводил со своими детьми, сказал, что его 7-летняя дочь сказала ему: «Папа, кажется я впервые с тобой вообще познакомилась». И мы видим, что мужчинам нравится больше взаимодействовать со своими детьми, со своею семьей.
В первую очередь мы задаемся вопросом: «Что такое вообще отцовство?». Многие мужчины испытывают потребность в том, чтобы заботиться о ком-то. Мы проводили исследования в Европе и в Латинской Америке. Половина мужчин, которых мы опросили, говорили о том, что они многое упустили в жизни своих детей и они переживают из-за этого. Это своего рода трагедия.
В первую очередь мы задаемся вопросом: «Что такое вообще отцовство?». Многие мужчины испытывают потребность в том, чтобы заботиться о ком-то. Мы проводили исследования в Европе и в Латинской Америке. Половина мужчин, которых мы опросили, говорили о том, что они многое упустили в жизни своих детей и они переживают из-за этого. Это своего рода трагедия.
Мы, как мужчины и женщины, конечно, должны работать. Это необходимо для того, чтобы поддерживать наши семьи. Это дает нам смысл жизни. Однако тот факт, что работа мешает нам делать что-то, что для нас крайне важно, показывает, что мы должны помочь мужчинам быть такими отцами, которыми они хотят быть.
Мы разработали рекомендации и они касаются структурных изменений, а не только конкретных шагов, которые может предпринять каждый индивид. Речь идет о масштабных реформах изменения законодательства, структур взаимодействия с крупными компаниями.
Первое, что нам нужно — это национальные планы. Например, сейчас в Америке администрация Байдена пытается провести законодательство, которое ввело бы новый оплачиваемый декрет для мужчин.
Мы разработали рекомендации и они касаются структурных изменений, а не только конкретных шагов, которые может предпринять каждый индивид. Речь идет о масштабных реформах изменения законодательства, структур взаимодействия с крупными компаниями.
Первое, что нам нужно — это национальные планы. Например, сейчас в Америке администрация Байдена пытается провести законодательство, которое ввело бы новый оплачиваемый декрет для мужчин.
Более 100 стран предоставляют декрет для женщин. Более 70 стран предоставляют декрет для мужчин тоже. Однако менее 20 стран предоставляют декретный отпуск в однополых парах.
Даже если есть страны, где мужчины могут уходить в декрет, то для отцов это составляет всего лишь 5 дней, а для женщин 98. И это говорит о том, что мы очень мало внимания уделяем тому, как мужчина может взаимодействовать с ребенком на ранних этапах. 5 дней — это совсем недостаточно для того, чтобы мужчины могли заботиться о новорожденном.
Кроме того мужчины очень часто не берут полноценный отпуск по уходу за ребенком, потому что они боятся осуждения на работе. Они переживают о том же, о чем женщины переживали в течение десятилетий. Поэтому нам необходимо произвести перемены на рабочем месте, чтобы оказывать одинаковую поддержку и мужчинам, и женщинам.
Даже если есть страны, где мужчины могут уходить в декрет, то для отцов это составляет всего лишь 5 дней, а для женщин 98. И это говорит о том, что мы очень мало внимания уделяем тому, как мужчина может взаимодействовать с ребенком на ранних этапах. 5 дней — это совсем недостаточно для того, чтобы мужчины могли заботиться о новорожденном.
Кроме того мужчины очень часто не берут полноценный отпуск по уходу за ребенком, потому что они боятся осуждения на работе. Они переживают о том же, о чем женщины переживали в течение десятилетий. Поэтому нам необходимо произвести перемены на рабочем месте, чтобы оказывать одинаковую поддержку и мужчинам, и женщинам.
...Работа со здравоохранением во многих странах дает интересные результаты. Например, программа, которую мы проводили в Руанде. Мы предоставляли курсы для молодых семей, которые ожидают ребенка. Мы хотим, чтобы такие предродовые консультации были доступны для мужчин по всему миру. Это приводит к тому, что мужчины начинают заниматься не только своим собственным здоровьем, но и здоровьем своей пары и своего ребенка. Такие сессии увеличивают присутствие мужчин при родах в три раза и в два раза на консультациях в роддоме.
Необходимо, чтобы мы как можно раньше начинали работать с мальчиками. В детских книгах, в газетах и журналах очень мало информации о том, что могут делать мужчины. Мне бы хотелось, чтобы мужчины стремились быть воспитателями, медбратьями, соцработниками, сиделками. Чтобы они думали о том, что они могут выбрать такой карьерный путь. Конечно, мы сделали многое для того, чтобы женщины занимались наукой, технологиями, инженерией, математикой. Однако мы пока что не создали альтернативный образ для мальчиков, чтобы они тоже могли заниматься работой по уходу. Например, когда я говорю с маленькими мальчиками, конечно, они иногда хотят быть инженерами. Но когда я слышу, что они хотят быть соцработниками или медбратьями, это меня всегда вдохновляет.
...Всё это должно быть частью платформы по социальной справедливости. Стоит заметить, что забота хороша для нас, для мужчин. Нам хочется брать на себя работу по уходу. Потому что это улучшает наше взаимодействие с семьями, с женами, с нашими дочерьми и сыновьями. Это позволяет нашим сыновьям быть более открытыми к различному опыту. Это позволяет нашим девочкам стремиться к новым достижениям.
...Всё это должно быть частью платформы по социальной справедливости. Стоит заметить, что забота хороша для нас, для мужчин. Нам хочется брать на себя работу по уходу. Потому что это улучшает наше взаимодействие с семьями, с женами, с нашими дочерьми и сыновьями. Это позволяет нашим сыновьям быть более открытыми к различному опыту. Это позволяет нашим девочкам стремиться к новым достижениям.
Я проводил интервью с пожилыми мужчинами. Я ни разу не слышал, чтобы какой-то пожилой человек сказал: «Ах, жалко, что я так мало работал, надо было чаще ходить на встречи». Но я часто слышу, что мужчины говорят о том, что они хотели бы больше времени проводить с детьми. Они бы хотели больше участвовать в их жизни. Это то, чего хотят наши сыновья, чего хотят мужчины. Мы, мальчики, так же, как и девочки, приходим в этот мир, нам нужна забота и мы хотим сами заботиться о других. Это часть нашей эволюции, нашей биологии. Мы заботимся друг о друге. Именно благодаря этому мы можем выживать.
...Что такое хороший отец? Что удивительно с детьми — по их лицу всегда можно сказать за 3 секунды, хороший вы отец или нет. Я думаю, что здесь, конечно, речь о времени. Мы должны быть рядом с детьми достаточное количество времени, будь то в детстве или позже. Мы должны быть частью того, как они себя видят. Они должны ассоциировать себя с нами. Это требует времени.
Качество этого времени тоже имеет значение. Готовы ли мы эмоционально взаимодействовать. Например, если ребенок плачет или нужно поменять подгузники, мы, как мужчины должны брать это на себя. Конечно, забота о теле — это то, что создает связь, которая будет длиться всю жизнь. Самое важное — быть рядом с ребенком физически и эмоционально с ним взаимодействовать.
Качество этого времени тоже имеет значение. Готовы ли мы эмоционально взаимодействовать. Например, если ребенок плачет или нужно поменять подгузники, мы, как мужчины должны брать это на себя. Конечно, забота о теле — это то, что создает связь, которая будет длиться всю жизнь. Самое важное — быть рядом с ребенком физически и эмоционально с ним взаимодействовать.
Помогаете ли вы своим детям эмоционально? Мы, как мужчины, когда делаем это, сразу преодолеваем свои комплексы. Обычно думают, что женщины это делают инстинктивно, а мужчины нет. Нет, кроме того чтобы покормить грудью и рожать, мужчины могут делать всё совершенно спокойно. Например, мы можем проснуться ночью, успокоить плачущего ребёнка.
Мы знаем из последних исследований, что наши тела гормонально и неврологически подстраиваются под детей. Наши тела — и у мужчин, и у женщин — готовы к тому, чтобы быть хорошими родителями. Например, мы начинаем концентрироваться на ребенке, наш метаболизм замедляется, другие вещи нас перестают отвлекать. Когда наш метаболизм замедляется, мы лучше успокаиваем ребенка и мы создаем связь с ребёнком, которая будет развиваться по мере взросления. Поэтому быть хорошим отцом значит быть внимательным и просто позволить себе быть хорошим папой.
Мы знаем из последних исследований, что наши тела гормонально и неврологически подстраиваются под детей. Наши тела — и у мужчин, и у женщин — готовы к тому, чтобы быть хорошими родителями. Например, мы начинаем концентрироваться на ребенке, наш метаболизм замедляется, другие вещи нас перестают отвлекать. Когда наш метаболизм замедляется, мы лучше успокаиваем ребенка и мы создаем связь с ребёнком, которая будет развиваться по мере взросления. Поэтому быть хорошим отцом значит быть внимательным и просто позволить себе быть хорошим папой.
В материале использованы фотографии Дениса Щепинова для Moscow MaleFest-2021.
НОЯБРЬ, 2021
НОЯБРЬ, 2021