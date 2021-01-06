Быстрый ответ штоллену. Рецепт рождественского печенья с цукатами и орехами

Сливочное масло — 65 граммов (на 2-3 порции) или 130 (на 4-6);

Яичный желток — один или, соответственно, два;

Сахар — 75 граммов или, как вы уже догадались, 150;

Мука — ¾ стакана или — все верно! — полтора;

Цукаты — от 50 граммов до 100 (но можно сыпать больше-меньше, в зависимости от предпочтений);

Изюм — от 25 до 50 граммов (тоже плюс-минус не возбраняется);

Орехи (в некоторых рецептах значится миндаль, но автор именно этого предпочла грецкие) — также на глазок (отталкиваться можно от исходной рекомендации в 10 граммов);

Ванилин — опять же по вкусу.