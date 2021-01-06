Быстрый ответ штоллену. Рецепт рождественского печенья с цукатами и орехами
Рождественский сочельник — самое время для рождественской выпечки. Но если с приготовлением штоллена вы немного опоздали (его обычно готовят за несколько недель до Рождества и оставляют в прохладном месте «зреть»), то существует относительно быстрый рецепт праздничного печенья с цукатами и орехами. Им поделилась наша читательница Лариса, которая, по ее словам, «сначала изучила несколько вариаций на тему и решила с ними немного поэкспериментировать». Очередной рецепт из рубрики «Сделай это вкусно» — вашему вниманию.
Итак, для «рождественского печенья» от идеи до поглощения потребуется около 3 часов времени. А также, исходя из того, на сколько человек вы готовите:
Сливочное масло — 65 граммов (на 2-3 порции) или 130 (на 4-6);
Яичный желток — один или, соответственно, два;
Сахар — 75 граммов или, как вы уже догадались, 150;
Мука — ¾ стакана или — все верно! — полтора;
Цукаты — от 50 граммов до 100 (но можно сыпать больше-меньше, в зависимости от предпочтений);
Изюм — от 25 до 50 граммов (тоже плюс-минус не возбраняется);
Орехи (в некоторых рецептах значится миндаль, но автор именно этого предпочла грецкие) — также на глазок (отталкиваться можно от исходной рекомендации в 10 граммов);
Ванилин — опять же по вкусу.
Первым делом надо перемешать масло с сахаром. А лучше взбить миксером.
Добавить желток (или желтки). Основательно перемешать (а лучше взбить) еще раз.
Половину муки просеять через сито прямо в полученную масляную массу. Еще раз перемешать (в идеале, как вы догадались, взбить).
Порубить ножом орехи. Смешать с цукатами — их тоже, как показывает практика, лучше порубить.
В оставшуюся половину муки всыпать цукаты с орехами и изюм. Перемешать.
Теперь выкладываем масляно-мучную массу в сухую цукатно-ореховую, добавляем ванилин, замешиваем тесто. На посыпанной мукой поверхности скатываем из теста «колбаску» диаметром 4-5 см, запаковываем ее в пищевую пленку и отправляем в холодильник.
Через пару часов разогреваем духовку примерно до 180 градусов. Достаем цукатно-ореховую «колбаску» и сразу же нарезаем ее на кружочки толщиной около 1 см. На этом этапе вы, если не повезет, можете пожалеть, что не порубили цукаты помельче — «споткнувшийся» о твердый кубик нож может поломать форму будущей печеньки. Кладем на противень промасленный пергамент, на пергамент выкладываем печенье.
Ставим в духовку. На сколько? Тут кому как повезло с печкой. В идеале минут на 15. Но бывает, что и дольше. Индикатор — состояние подрумяненности. Вынимаем. Остужаем. И — приятного рождественского чаепития!
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