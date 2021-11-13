БУНАН. Готовим казахское блюдо

Бу — пар, нан — хлеб. Тесто на пару — так переводится название блюда «бунан» с казахского языка. Но если вы подумали, что это будет вегетарианское блюдо, ошибаетесь. Основу казахской кухни составляет мясо. И здесь без него не обошлось.
Есть даже такой анекдот.
Назовите три казахских блюда.
1. Бешбармак. — А это что? — Мясо, тесто, лук.
2. Манты. — А это что? — Мясо, тесто, лук.
3. Бунан. — А это что? — Мясо, тесто, лук.
Нам понадобятся продукты:
— мясо, мы взяли говядину
— овощи: помидоры, болгарский перец (желательно из Узбекистана, он более пахучий), репчатый лук
— мука
— яйцо
— пучок укропа
— сливочное масло
По казахской традиции, мы не сообщаем количество в граммах, объем необходимых продуктов определяем на глаз.
Нарезаем кубиками мясо. В разогретый казан наливаем подсолнечное масло и тушим мясо практически до готовности. Соль, черный перец по вкусу.
Позже добавляем репчатый лук, нарезанный полукольцами, нарезанные болгарский перец и помидоры. И тушим дальше.
В это время замешиваем пресное тесто — в муку добавляем одно яйцо, воду комнатной температуры (примерно стакан), соль. Раскатываем тонко большую лепешку. Смазываем ее обильно сливочным маслом. Посыпаем мелко нарезанным укропом. И сворачиваем в рулет. Этот рулет нарезаем на маленькие рулетики.
Мясо с овощами потушилось, добавляем воды так, чтобы она почти полностью покрыла мясо, но не выше. Рулетики должны лежать на мясе, а не в бульоне. Поэтому важно не перелить воды. Выкладываем сверху рулетики слоями, закрываем казан крышкой и 20-25 минут в него не заглядываем (время зависит от плотности теста и толщины вашей лепешки). Рулетики теста готовятся на пару и получаются слоеными потому что были обильно смазаны сливочным маслом и посыпаны укропом.
Готовое блюдо выкладываем на красивое блюдо. В данном случае это как раз казахское блюдо (хоть и сделанное в Китае). Называется оно «табак» и предназначено для самого классического казахского блюда — бешбармака.
Мы начинаем публикацию серии рецептов национальной кухни.
Бунан для вас приготовила журналист ТВ2 Юлия Корнева.
— Я родилась в Казахстане. Мой папа — казах. Мама — украинка. Так что мне повезло. Я ем все! Люблю сало и украинский борщ. Обожаю конину и баранину. Бунан — одно из моих любимых казахских блюд. Готовится просто и быстро. Простота вообще свойственна национальной казахской кухне. Если не брать во внимание время пока тушилось мясо с овощами и на пару готовилось тесто, на всю подготовку у меня ушло максимум десять минут.
Фото: Юлии Фаллер