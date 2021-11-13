БУНАН. Готовим казахское блюдо

Бу — пар, нан — хлеб. Тесто на пару — так переводится название блюда «бунан» с казахского языка. Но если вы подумали, что это будет вегетарианское блюдо, ошибаетесь. Основу казахской кухни составляет мясо. И здесь без него не обошлось.

Есть даже такой анекдот.

Назовите три казахских блюда.

1. Бешбармак. — А это что? — Мясо, тесто, лук.

2. Манты. — А это что? — Мясо, тесто, лук.

3. Бунан. — А это что? — Мясо, тесто, лук.