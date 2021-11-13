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Стиль жизни

БУНАН. Готовим казахское блюдо

ТВ2 Юлия Корнева

Бу — пар, нан — хлеб. Тесто на пару — так переводится название блюда «бунан» с казахского языка. Но если вы подумали, что это будет вегетарианское блюдо, ошибаетесь. Основу казахской кухни составляет мясо. И здесь без него не обошлось.

Есть даже такой анекдот.

Назовите три казахских блюда.

1. Бешбармак. — А это что? — Мясо, тесто, лук.

2. Манты. — А это что? — Мясо, тесто, лук.

3. Бунан. — А это что? — Мясо, тесто, лук.

Нам понадобятся продукты:

— мясо, мы взяли говядину

— овощи: помидоры, болгарский перец (желательно из Узбекистана, он более пахучий), репчатый лук

— мука

— яйцо

— пучок укропа

— сливочное масло

По казахской традиции, мы не сообщаем количество в граммах, объем необходимых продуктов определяем на глаз.

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Нарезаем кубиками мясо. В разогретый казан наливаем подсолнечное масло и тушим мясо практически до готовности. Соль, черный перец по вкусу.

Позже добавляем репчатый лук, нарезанный полукольцами, нарезанные болгарский перец и помидоры. И тушим дальше.

В это время замешиваем пресное тесто — в муку добавляем одно яйцо, воду комнатной температуры (примерно стакан), соль. Раскатываем тонко большую лепешку. Смазываем ее обильно сливочным маслом. Посыпаем мелко нарезанным укропом. И сворачиваем в рулет. Этот рулет нарезаем на маленькие рулетики.

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Мясо с овощами потушилось, добавляем воды так, чтобы она почти полностью покрыла мясо, но не выше. Рулетики должны лежать на мясе, а не в бульоне. Поэтому важно не перелить воды. Выкладываем сверху рулетики слоями, закрываем казан крышкой и 20-25 минут в него не заглядываем (время зависит от плотности теста и толщины вашей лепешки). Рулетики теста готовятся на пару и получаются слоеными потому что были обильно смазаны сливочным маслом и посыпаны укропом.

 

Готовое блюдо выкладываем на красивое блюдо. В данном случае это как раз казахское блюдо (хоть и сделанное в Китае). Называется оно «табак» и предназначено для самого классического казахского блюда — бешбармака.

Мы начинаем публикацию серии рецептов национальной кухни.

Бунан для вас приготовила журналист ТВ2 Юлия Корнева.

— Я родилась в Казахстане. Мой папа — казах. Мама — украинка. Так что мне повезло. Я ем все! Люблю сало и украинский борщ. Обожаю конину и баранину. Бунан — одно из моих любимых казахских блюд. Готовится просто и быстро. Простота вообще свойственна национальной казахской кухне. Если не брать во внимание время пока тушилось мясо с овощами и на пару готовилось тесто, на всю подготовку у меня ушло максимум десять минут.

Фото: Юлии Фаллер

 

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