Будущие педагоги качают больше всех: мобильные привычки томских студентов

Профиль учебного заведения во многом влияет на активность студентов в сети. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, проанализировав мобильный трафик на базовых станциях, обеспечивающих покрытие основных вузов Томска.

Самыми продвинутыми интернет-серферами оказались учащиеся Томского государственного педагогического университета. Будущие преподаватели учитывают актуальные тренды современного онлайн-образования и уже используют в 1,5 раза больше интернета, чем среднестатистический томский студент. Меньше всего времени в сети проводят в Томском государственном архитектурно-строительном университете – объем трафика на одного пользователя здесь на 44% ниже среднего по вузам. Судя по всему, во время подготовки сложных расчетов и чертежей инженерам не до гаджетов. Самыми разговорчивыми оказались студенты Сибирского государственного медицинского университета, которые на 20% больше остальных пользуются стандартной голосовой связью. Возможно, будущие врачи активно используют навыки телефонных переговоров, в том числе, для перспективного направления телемедицины. А вот специалисты технических специальностей не так многословны – на 30% меньше времени, чем в среднем по вузам, тратят на звонки учащиеся Национального исследовательского Томского политехнического университета.

В целом же томские студенты подтверждают распространенное мнение, что молодое поколение чаще пользуется мессенджерами и соцсетями, чем разговаривает по телефону. Учащийся вуза обычно проговаривает 260 минут в месяц – на 20% меньше, чем в среднем по региону. А вот мобильного интернета тратит в 2 раза больше, чем среднестатический абонент в регионе – 32 гигабайта. Чтобы не ограничивать себя в мобильном общении, студенты могут воспользоваться 20-процентной скидкой на тарифы линейки #БезПереплат, которую МегаФон предоставляет учащимся колледжей, техникумов и вузов в возрасте от 14 лет. Подключить скидку можно в салоне оператора, предъявив студенческий билет. Чаще всего на партах в университетах и институтах можно увидеть смартфоны Apple: в пятерке самых распространенных моделей в студенческой среде сразу три «яблочных» гаджета – iPhone 11, iPhone 7 и iPhone XR. Также популярны Huawei Honor 10 Lite и Samsung Galaxy A51.