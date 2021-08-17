Брюс Уиллис и Азамат Мусагалиев стали напарниками по сериалу МегаФона

Компания решила отойти от традиционных рекламных форматов, представив многосерийный семейный блокбастер с участием Брюса Уиллиса и Азамата Мусагалиева в ролях напарников-спецагентов. Обновляя креативную подачу в рекламе, МегаФон стремится отразить в ней наиболее актуальные ценности для своих абонентов.

Каждая серия представляет собой законченный эпизод и продвигает отдельный продукт МегаФона. Главные герои – напарники-спецагенты – оказываются в различных ситуациях, близких каждому абоненту. В основе формата – традиционный тандем опытного и молодого напарников, которые вместе могут выйти из любой ситуации.

Брюс Уиллис, легенда мирового кино, немногословный и бескомпромиссный, символизирует надежность и справедливость. Азамат Мусагалиев, один из самых популярных комиков и телеведущих в России, искренний, немного наивный, но находчивый, и умеет в каждой ситуации найти выгоду.