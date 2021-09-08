Братьям Диме и Кириллу нужны родители

Дима и Кирилл – настоящие красавцы! Диме восемь лет. Кириллу в июне исполнилось одиннадцать. Вот уже два года братья живут в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. За это время ими не интересовался никто из родственников. Никто! Впрочем, у матери интерес к детям, мягко говоря, был ослаблен практически сразу. Кирилл и Дима воспитывались у бабушки с дедушкой. Когда бабушка умерла, дед уехал в одну из бывших социалистических республик к родственникам. Отец и мать детей лишены родительских прав и даже не звонят.
Между тем, за все годы, которые я веду информационный проект «Дети из Сети», ни разу мне на пути не встречался ребенок, настолько желающий в семью, как маленький Дима.Когда мы познакомились, он погладил мои волосы. Чувствовалось, как ребенку не хватает материнской ласки. Он гладил-гладил, а потом спросил, могу ли я забрать волосы в пучок?
- Они для этого короткие, - поясняю.
- А в два хвостика?
Я продемонстрировала вариант. Дима по-детски констатировал: «Так вы еще больше похожи на Бабу Ягу!». Вот такой искренний и непосредственный мальчик. Видно, что ребенку не хватает тепла, и как он стремится к доверительным отношениям.
- У Димы замечательные перспективы, если его возьмут в хорошую семью, - рассказывает психолог центра. – Он добрый, активный, оптимистичный. Учится Дима неплохо, но не всегда ровно. Его конек – решение логических задачек. Говорят, иногда может хитрить, но очень по-детски.
Кирилл старше Димы. А вот его интеллектуальные способности выражены значительно ниже. Мальчику сначала даже ставили диагноз, однако медицинская комиссия его не подтвердила и вынесла вердикт, что ребенок просто педагогически запущенный. У него снижена концентрация внимания, однако с программой обычной школы Кирилл вполне справляется.
Дети живут вместе в одной комнате. От природы они разные, наверное, поэтому при хорошем друг к другу отношении у них нет выраженной братской связи. Но мальчики устраиваются в семью вместе, оснований для разделения детей нет. Родители этим детям нужны терпеливые и любящие, готовые к некоторым нюансам в здоровье Димы и отсутствию критического мышления Кирилла.
… Мы поговорили с детьми, фотограф Валерий Касаткин сделал их прекрасные фотографии. А спустя неделю Дима подошел к психологу и спросил: «А меня кто-то уже увидел?».
Так ждет ребенок… Так ждет…
Если вы хотите помочь Диме и Кириллу, обращайтесь по следующим номерам телефонов с учетом разницы с Москвой +4 часа.
Отдел опеки и попечительства администрации Кировского района Томска - тел. (3822) 56-26-33
Региональный оператор по Томской области: (3822) 71-39-96
Анкета Дмитрия: http://www.usynovite.ru/child/sibling/?id=ckh94-zb9c
Анкета Кирилла: http://www.usynovite.ru/child/sibling/?id=ckh94-zhkw