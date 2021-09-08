Братьям Диме и Кириллу нужны родители

Дима и Кирилл – настоящие красавцы! Диме восемь лет. Кириллу в июне исполнилось одиннадцать. Вот уже два года братья живут в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. За это время ими не интересовался никто из родственников. Никто! Впрочем, у матери интерес к детям, мягко говоря, был ослаблен практически сразу. Кирилл и Дима воспитывались у бабушки с дедушкой. Когда бабушка умерла, дед уехал в одну из бывших социалистических республик к родственникам. Отец и мать детей лишены родительских прав и даже не звонят.

Между тем, за все годы, которые я веду информационный проект «Дети из Сети», ни разу мне на пути не встречался ребенок, настолько желающий в семью, как маленький Дима.Когда мы познакомились, он погладил мои волосы. Чувствовалось, как ребенку не хватает материнской ласки. Он гладил-гладил, а потом спросил, могу ли я забрать волосы в пучок?

- Они для этого короткие, - поясняю.

- А в два хвостика?

Я продемонстрировала вариант. Дима по-детски констатировал: «Так вы еще больше похожи на Бабу Ягу!». Вот такой искренний и непосредственный мальчик. Видно, что ребенку не хватает тепла, и как он стремится к доверительным отношениям.