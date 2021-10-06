Больше 100 кг кормов собрали томичи для бездомных животных в рамках акции ТВ2

Мы благодарим всех, кто принял участие в благотворительной акции и не остался равнодушным к котикам. В этот раз помимо корма нам подарили еще и клетку. Мы давно о ней мечтали, но у нас не было денег на покупку. А клетка нам необходима.

Когда подбираем кошку на улице, мы не можем принести ее домой и сразу подпустить к другим питомцам. Животное должно пройти двухнедельный карантин: его осматривает ветврач, затем обрабатываем от блох и паразитов, в конце концов кошка просто должна привыкнуть к человеку. Эту клетку мы поставим дома у зооволонтера, которая полностью выделила одну комнату под приют. После карантина, когда питомец пристраивается, клетка обрабатывается и туда помещается следующий. Так мы спасем еще больше животных. Спасибо огромное всем за эту возможность.