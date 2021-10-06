Больше 100 кг кормов собрали томичи для бездомных животных в рамках акции ТВ2

В рамках проекта помощи бездомным животным ТВ2 помогает кошкам найти дом, а зооволонтерам — содержать питомцев, которые находятся в частных приютах Томска. Подводим итоги второй виртуальной выставки кошек, которая проводилась при поддержке интернет-магазина «ZOOферма».
В благотворительной акции приняли участие больше 60-ти человек. За две недели было собрано 50 тысяч рублей. На них закуплено 99 кг сухих кормов, 10,6 кг — влажного корма, средства по уходу за животными и клетка для передержки.
Мы благодарим всех, кто принял участие в благотворительной акции и не остался равнодушным к котикам. В этот раз помимо корма нам подарили еще и клетку. Мы давно о ней мечтали, но у нас не было денег на покупку. А клетка нам необходима.
Когда подбираем кошку на улице, мы не можем принести ее домой и сразу подпустить к другим питомцам. Животное должно пройти двухнедельный карантин: его осматривает ветврач, затем обрабатываем от блох и паразитов, в конце концов кошка просто должна привыкнуть к человеку. Эту клетку мы поставим дома у зооволонтера, которая полностью выделила одну комнату под приют. После карантина, когда питомец пристраивается, клетка обрабатывается и туда помещается следующий. Так мы спасем еще больше животных. Спасибо огромное всем за эту возможность.
Товары представители магазина «ZOOферма» передали в частный приют Елизаветы Устиновой «Мягкие лапки». Здесь сейчас проживает около 50-ти кошек. Часть кормов разделят и заберут отсюда зооволонтеры, которые содержат бездомных животных за свой счет. Сейчас, по словам Ларисы Прохоровой, в пяти частных приютах Томска находятся 142 кошки в возрасте от месяца до 11 лет. Кормов, которые собрали с помощью благотворительной акции, животным хватит примерно на месяц. Развезти гостинцы по приютам им помог депутат гордумы Максим Забелин, который также входит в число зооволонтеров.
Итоги нас очень радуют. В первую очередь потому, что количество участников выросло более, чем в два раза. Им удалось собрать больше 100 кг корма плюс средства для ухода, которые необходимы для содержания животных. Некоторые просто покупали корм, некоторые переводили деньги в поддержку приюта. Как показала прошлая акция, есть группа людей, которая готова делать это на регулярной основе. Они сами систематически переходят на сайт и покупают корма с пометкой «для приюта». А мы доставляем их волонтерам. Такие моменты нас очень вдохновляют.
За время двухнедельной виртуальной выставки новый дом нашли 8 котиков. Среди их хозяев была разыграна лежанка для питомца, которую сшила и безвозмездно передала волонтерам Юлия Гречанина.
Спасибо всем, кто внес свою лепту в доброе дело. Если вы не успели поучаствовать, по этой ссылке все еще можно купить корм для кошек из приюта в интернет-магазине «ZOOферма». Сотрудники все передадут волонтерам.