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17 сентября,
2020
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Стиль жизни

«Болеть нельзя проверить». Как «щитовидка» может встать на пути к успеху

ТВ2
ТВ2
58 минут назад

Состояние щитовидной железы редко приходит на ум в качестве вероятной причины плохого самочувствия – традиционно это списывается на стресс. 


Именно поэтому в погоне за успехом так легко забыть о здоровье «щитовидки» – за это она может «отблагодарить» вас целым букетом проблем, от депрессии до ухудшения состояния кожи и волос. Роль щитовидной железы нельзя недооценивать – она отвечает за обмен веществ и энергии в каждой клетке.

«Болеть нельзя проверить». Как «щитовидка» может встать на пути к успеху
Фото: предоставлено заказчиком, источник 123RF

Если вы без видимых причин стали есть гораздо больше, спать хуже и утомляться быстрее, виновницей этого «праздника», снижающего вашу работоспособность и заставляющего путешествовать к холодильнику ночью, может быть именно щитовидка.

Интересно то, что стресс сам по себе не приводит к развитию заболеваний щитовидной железы – его симптомы могут оказаться не реакцией на эмоциональные нагрузки, а говорить о нарушении функции «щитовидки». Для некоторых пар это может стать интересным открытием – порой причиной агрессии и плохого настроения у вашего партнера может быть именно болезнь щитовидной железы, а не проблемы на работе.

Томичам не нужно гадать о причинах своего самочувствия – до 31 октября во всех отделениях Лаборатории «Гемотест» стоимость оценки функции щитовидной железы снижена до 690 рублей. Исследование займет всего 1 день. 


В состав комплекса анализов для оценки функции «щитовидки» входит исследование трех гормонов: T3 свободный, Т4 свободный и ТТГ. 


Для проведения анализа у пациента возьмут кровь из вены (взятие биоматериала оплачивается отдельно). Результаты исследования можно увидеть в личном кабинете на сайте www.gemotest.ru или получить по электронной почте. Также пациенты могут подписаться на бесплатное SMS-уведомление. 


«Расшифровать» результаты помогут врачи-консультанты «Гемотеста»: достаточно позвонить по номеру 8 (800) 550-13-13 (бесплатный звонок по всей России).


«Болеть нельзя проверить». Как «щитовидка» может встать на пути к успеху

Адреса лабораторных отделений «Гемотест» в Томской области:


Томск
проспект Ленина, 124
проспект Фрунзе, д. 130


Стрежевой 
4-й микрорайон, просп. Нефтяников, д. 406

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