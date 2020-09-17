«Болеть нельзя проверить». Как «щитовидка» может встать на пути к успеху

Стиль жизни

Состояние щитовидной железы редко приходит на ум в качестве вероятной причины плохого самочувствия – традиционно это списывается на стресс.

Именно поэтому в погоне за успехом так легко забыть о здоровье «щитовидки» – за это она может «отблагодарить» вас целым букетом проблем, от депрессии до ухудшения состояния кожи и волос. Роль щитовидной железы нельзя недооценивать – она отвечает за обмен веществ и энергии в каждой клетке.

Фото: предоставлено заказчиком, источник 123RF

Если вы без видимых причин стали есть гораздо больше, спать хуже и утомляться быстрее, виновницей этого «праздника», снижающего вашу работоспособность и заставляющего путешествовать к холодильнику ночью, может быть именно щитовидка. Интересно то, что стресс сам по себе не приводит к развитию заболеваний щитовидной железы – его симптомы могут оказаться не реакцией на эмоциональные нагрузки, а говорить о нарушении функции «щитовидки». Для некоторых пар это может стать интересным открытием – порой причиной агрессии и плохого настроения у вашего партнера может быть именно болезнь щитовидной железы, а не проблемы на работе.

Томичам не нужно гадать о причинах своего самочувствия – до 31 октября во всех отделениях Лаборатории «Гемотест» стоимость оценки функции щитовидной железы снижена до 690 рублей. Исследование займет всего 1 день.

В состав комплекса анализов для оценки функции «щитовидки» входит исследование трех гормонов: T3 свободный, Т4 свободный и ТТГ.

Для проведения анализа у пациента возьмут кровь из вены (взятие биоматериала оплачивается отдельно). Результаты исследования можно увидеть в личном кабинете на сайте www.gemotest.ru или получить по электронной почте. Также пациенты могут подписаться на бесплатное SMS-уведомление.

«Расшифровать» результаты помогут врачи-консультанты «Гемотеста»: достаточно позвонить по номеру 8 (800) 550-13-13 (бесплатный звонок по всей России).



Адреса лабораторных отделений «Гемотест» в Томской области:

Томск

проспект Ленина, 124

проспект Фрунзе, д. 130

Стрежевой

4-й микрорайон, просп. Нефтяников, д. 406