40 миллионов рублей получит Томская область на создание модельных библиотек

По итогам конкурса Министерство культуры предоставит Томской области 40 миллионов рублей на открытие модельных библиотек. Восемь появятся в 2021 году в селах Каргасок, Бакчар, Первомайское, Парабель, в городах Асино, Колпашево, Северске и Томске, сообщает пресс-служба областной администрации.

Всего за три года после старта программы из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура» на создание модельных библиотек регион получил 115 миллионов рублей. Этот показатель оказался самым высоким среди субъектов Сибирского федерального округа и вторым в России после Нижегородской области.

«Государство вкладывает в развитие библиотек значительные средства, а работники культуры – всю свою душу. Благодаря их профессионализму, Томская область заслуженно лидирует по темпам модернизации библиотек, которые превращаются в настоящие центры культурной жизни, особенно в глубинке,» — цитирует пресс-служба администрации Томской области губернатора Сергея Жвачкина.

Параллельно за счет регионального бюджета на пять миллионов рублей будут модернизированы библиотеки в селах Больше-Дорохово, Тогур, Александровcкое и Высокое, а также — в поселке Белый Яр.