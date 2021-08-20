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Главная Стиль жизни 40 миллионов рублей получит Томская область на создание модельных библиотек
Стиль жизни

40 миллионов рублей получит Томская область на создание модельных библиотек

ТВ2
ТВ2 ТВ2
2 часа назад

По итогам конкурса Министерство культуры предоставит Томской области 40 миллионов рублей на открытие модельных библиотек. Восемь появятся в 2021 году в селах Каргасок, Бакчар, Первомайское, Парабель, в городах Асино, Колпашево, Северске и Томске, сообщает пресс-служба областной администрации. 

Всего за три года после старта программы из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура» на создание модельных библиотек регион получил 115 миллионов рублей. Этот показатель оказался самым высоким среди субъектов Сибирского федерального округа и вторым в России после Нижегородской области. 

«Государство вкладывает в развитие библиотек значительные средства, а работники культуры – всю свою душу. Благодаря их профессионализму, Томская область заслуженно лидирует по темпам модернизации библиотек, которые превращаются в настоящие центры культурной жизни, особенно в глубинке,» — цитирует пресс-служба администрации Томской области губернатора Сергея Жвачкина. 

Параллельно за счет регионального бюджета на пять миллионов рублей будут модернизированы библиотеки в селах Больше-Дорохово, Тогур, Александровcкое и Высокое, а также — в поселке Белый Яр.

Для справки: в России в рамках нацпроекта «Культура» создают модельные библиотеки. Это интеллектуальные и образовательные центры, которые сочетают в себе красивый дизайн, комфортность пространства и доступ к современным информационным технологиям.

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