Бассейн для всех: Какой вид плавания выбрать для ребенка

Сентябрь. Школа. Уроки. Активный образ жизни, к которому дети привыкли летом, сменяется долгим сидением за партой. Чтобы тело и голова отдохнули от учебы, ребенку нужна разрядка. Например, занятия спортом. Многие педиатры рекомендуют плавание. Это – один из самых щадящих видов спорта, при этом мышцы укрепляются, организм закаляется и происходит профилактика сезонных болезней, что на пользу школьникам всех возрастов. О том, каким разным может быть плавание, рассказали и показали в Клубе водных видов спорта «Касатка». Там сейчас как раз идет набор.

Клуб базируется в самом центре Томска, в бассейне «Труд». Здесь есть разные по нагрузкам и целям группы плавания: оздоровительные, тренировочные и спортивные. Ребята, которые не планируют быть профессиональными спортсменами, ходят на тренировки три раза в неделю по полтора часа. Дети, которые стремятся к высоким достижениям, как и в любой другой спортивной школе, занимаются шесть дней в неделю и участвуют в городских соревнованиях, выезжают на турниры в другие города. Им присваиваются спортивные и юношеские разряды. У тех, кто показывает хорошие результаты, есть шанс попасть в сборные команды области.

Каким видом плавания заняться?

Классическое плавание

Секрет успеха в любом из водных видов спорта – хорошая база. Ее дают занятия по классическому плаванию.

Классическое плавание – это фундамент, – говорит руководитель клуба «Касатка» Владимир Коробов. – Мы учим детей правильно дышать, работать руками и ногами. Параллельно смотрим, кто и как себя показывает, к чему есть склонность. Исходя из этого, советуем – куда можно пойти дальше, если есть желание расти. Это тоже важно.

Тренеры рекомендуют заниматься плаванием с семи лет. Однако, есть воспитанники и младшего возраста, которые во взрослом бассейне чувствуют себя как рыба в воде. В клуб водных видов спорта «Касатка» всех детей принимают без вступительных тестов. Главный критерий, который должен быть у ребенка – желание. Не родители, а ребенок должен хотеть заниматься этим видом спорта.

– Всегда нужен индивидуальный подход, – считает тренер с 20-тилетним стажем Татьяна Коробова. – Занятия у нас проходят в группах, но мы стараемся уделить время каждому ребенку. Ведь у каждого свои особенности организма и свои таланты. Кто-то хорошо плывет длинные дистанции, кто-то – короткие. А это — разные педагогические подходы. Опытные тренеры советуют: заставлять ребенка заниматься спортом нельзя, но нужно настаивать, убеждать и объяснять – как это пригодится в жизни. Плавание – не только здоровье, иммунитет и красивая фигура. Это – полезный навык, который может спасти жизнь.

Плавание в ластах

Плавание в ластах в нашем городе – перспективное направление. Томскую школу подводного спорта знают во всем мире. Много лет томичи становятся чемпионами международных соревнований и ставят рекорды. А этим летом в Томске проходил Чемпионат мира по подводному спорту, куда съехались спортсмены более чем из 30-ти стран. «Касатка» — член Федерации подводного спорта Томской области. Некоторые воспитанники клуба входят в состав нашей сборной.

Мне нравится плавание в ластах, потому что оно красивее и быстрее классического, — говорит воспитанница клуба «Касатка» Настя Румянцева. — Да, так плавать сложнее, но это помогает тебе становиться сильнее и выносливее. Это развивает.

Начинать заниматься плаванием в ластах тренеры рекомендуют с 9-10 лет, когда у ребенка окрепнут голеностопные суставы. Это — один из немногих видов спорта, в котором практически нет травм и опасности для здоровья. И не имеет значения: высокий ребенок или низкий, худой или полный. Плавание в ластах доступно всем.

Синхронное плавание

Многие до сих пор не знают, что в нашем городе есть синхронное плавание. Причем, спортсменки уже выезжали на региональные соревнования и привезли оттуда медали. Клуб «Касатка» — единственный в Томской области, где проходят занятия по синхронному плаванию. Сейчас здесь занимается 80 человек.

– Синхронное плавание – это балет на воде, – считает тренер Анастасия Беркутова. – Этот вид спорта включает в себя и хореографию, и плавание, и умение двигаться под музыку. Чтобы добиться красоты и легкости, которую мы видим на выступлениях, нужна большая физическая выносливость.

В артистические плавание, так еще называют синхронное, часто приходят после танцев или гимнастики. Занимаются спортсменки шесть раз в неделю по три часа: силовые тренировки, растяжка, гимнастика, хореография, работа с фигурами и связками в зале и на воде. На изучение фигур и оттачивание мастерства уходят месяцы. Но если вы хоть раз видели готовую программу выступления, понимаете, что оно того стоит.

Если вы сейчас раздумываете – какую секцию выбрать, – попробуйте плавание. А бонусом к здоровью и хорошему настроению получите дружную компанию единомышленников и приятные бонусы в виде сборов на море и семейных скидок, которые доступны членам клуба «Касатка» зимой и летом.