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17 марта,
2021
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Стиль жизни

Barbie создала куклу в честь космонавтки из Новосибирска Анны Кикиной

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Кукла Barbie создана в честь космонавтки из Новосибирска Анны Кикиной, которая с 2016 года является единственной женщиной в отряде космонавтов Роскосмоса. 

Barbie создала куклу в честь космонавтки из Новосибирска Анны Кикиной

Новинка будет доступна в полетном костюме и в скафандре для выхода в открытый космос. В продажу кукла пока не поступит.


Сама Кикина в интервью к проекту подчеркнула, что такая кукла «дает понимание, что шанс стать космонавтом есть у каждого, кто его не упустит и подготовится к реализации своих идей».


«Необязательно, чтобы каждая девочка, играя с такой Барби, захотела стать космонавтом. Самое главное, чтобы все они знали, что у них есть выбор, есть право выбирать любую профессию, которая придется по душе», - сказала она.

Barbie создала куклу в честь космонавтки из Новосибирска Анны Кикиной
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