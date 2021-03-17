Barbie создала куклу в честь космонавтки из Новосибирска Анны Кикиной

Кукла Barbie создана в честь космонавтки из Новосибирска Анны Кикиной, которая с 2016 года является единственной женщиной в отряде космонавтов Роскосмоса.

Новинка будет доступна в полетном костюме и в скафандре для выхода в открытый космос. В продажу кукла пока не поступит.





Сама Кикина в интервью к проекту подчеркнула, что такая кукла «дает понимание, что шанс стать космонавтом есть у каждого, кто его не упустит и подготовится к реализации своих идей».







«Необязательно, чтобы каждая девочка, играя с такой Барби, захотела стать космонавтом. Самое главное, чтобы все они знали, что у них есть выбор, есть право выбирать любую профессию, которая придется по душе», - сказала она.