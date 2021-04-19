«Балет на воде». Где учат синхронному плаванию в Томске?

– Синхронное плавание – это балет на воде. Этот вид спорта включает в себя и хореографию, и плавание, и умение двигаться под музыку. Чтобы добиться красоты и легкости, которую мы видим на выступлениях, нужна большая физическая выносливость.



Мы сейчас только начинаем. Девочки по подготовке разные. С теми, кто приходит с гимнастики, конечно, легче, у них есть база и отличная физическая подготовка. Те, что с танцев, хорошо слышат музыку. Есть девочки, которые не занимались вообще ничем. В этом есть свои сложности, но мы стараемся привести всех к одному уровню. Кроме того, в каждом возрасте свои особенности. С шестилетками даже без подготовки легко работать, их легко учить. А если приходит девушка в 14-15 лет без подготовки, то, конечно, дольше идет процесс. Но все реально. Составы групп формируются исходя из физической подготовки и возможностей.

