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19 апреля,
2021
«Балет на воде».
Где учат синхронному плаванию в Томске?
Идем в гости в клуб водных видов спорта «Касатка».
«Балет на воде». Где учат синхронному плаванию в Томске?
Идем в гости в клуб водных видов спорта «Касатка».
Томские ребята теперь могут делать «Лебедя», «Барракуду» и «Балетную ногу». Это — название фигур синхронного плавания. И в Томске оно есть. Единственная секция в нашей области открыта в клубе «Касатка». Какими еще видами спорта занимаются воспитанники и каковы их перспективы? В чем отличие клуба от муниципальной спортивной школы? Легко ли развивать в Томске олимпийский вид спорта? На эти вопросы ТВ2 ответили руководитель, тренеры и спортсмены клуба «Касатка».
В бассейне «Труд», который располагается в центре Томска, каждый день шумно. Воду на дорожках волнуют воспитанники клуба «Касатка». Его организовала семья спортсменов Коробовых. Начинали они с маленького кабинета, в котором были сразу и тренерская, и спортзал. За четыре года клуб заметно вырос: шесть залов, восемь тренеров и 350 воспитанников.

Владимир Коробов
руководитель клуба «Касатка»
– Я – руководитель клуба, жена Татьяна – кандидат в мастера спорта по плаванию, чемпионка СФО, рекордсменка Томской области, занимается плаванием профессионально с семи лет. Она – тренер по плаванию. Наша дочь Елена – преподаватель по синхронному плаванию. Мы всегда хотели открыть свой клуб, чтобы развивать всех ребятишек – и тех, которые стремятся в спорт высоких достижений, и тех, кто по каким-то причинам не может этого. Чтобы попасть в большинство муниципальных спортивных школ сегодня дети должны сдавать вступительные тесты. Мест на всех не хватает. А что делать тем, кто не прошел? А ребятишкам, которые долго занимались, но по каким-то причинам не могут дальше расти в спорте или просто поздно пришли в плавание? Мы – тот клуб, который принимает всех детей: с пяти и до 17-ти лет включительно.
В клубе «Касатка» есть разные по нагрузкам и целям группы плавания: оздоровительные, тренировочные и спортивные. Ребята, которые не планируют быть профессиональными спортсменами, ходят на тренировки три раза в неделю по полтора часа. За это время они успевают позаниматься и в зале, и в бассейне. Дети, которые стремятся к высоким достижениям, как и в любой другой спортивной школе, занимаются шесть дней в неделю и участвуют в городских соревнованиях, выезжают на турниры в другие города. Им присваиваются спортивные и юношеские разряды. У тех, кто показывает хорошие результаты, есть шанс попасть в сборные команды области.
– Когда открывали клуб, мы ставили себе задачу, что не будем сосредотачиваться на чем-то одном, как в других бассейнах, – говорит Владимир Коробов. – Нам интересно было открывать новые направления, в том числе и те, которых в Томске еще не было. Так у нас появилось синхронное плавание.
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ
Зал, вода, хореография — из этих составляющих складываются будни девочек, которые пошли в синхронное, или как его еще называют, артистическое плавание. Занимаются спортсменки шесть раз в неделю по три часа: силовые тренировки, растяжка, гимнастика, хореография, работа с фигурами и связками в зале и на воде.

Анастасия Беркутова
тренер по синхронному плаванию
– Синхронное плавание – это балет на воде. Этот вид спорта включает в себя и хореографию, и плавание, и умение двигаться под музыку. Чтобы добиться красоты и легкости, которую мы видим на выступлениях, нужна большая физическая выносливость.

Мы сейчас только начинаем. Девочки по подготовке разные. С теми, кто приходит с гимнастики, конечно, легче, у них есть база и отличная физическая подготовка. Те, что с танцев, хорошо слышат музыку. Есть девочки, которые не занимались вообще ничем. В этом есть свои сложности, но мы стараемся привести всех к одному уровню. Кроме того, в каждом возрасте свои особенности. С шестилетками даже без подготовки легко работать, их легко учить. А если приходит девушка в 14-15 лет без подготовки, то, конечно, дольше идет процесс. Но все реально. Составы групп формируются исходя из физической подготовки и возможностей.
Синхронное плавание — один из самых зрелищных видов спорта. На изучение фигур и оттачивание мастерства уходят месяцы. За качество исполнения фигур спортсменкам присваивают разряды. Лишь когда все члены команды хорошо знают материал, программу сводят. Длится она от двух до четырех минут.
– Я раньше занималась танцами и легкой атлетикой, но пришлось завязать, – рассказывает воспитанница клуба «Касатка» Маша Смирнова. – Я искала новый вид спорта, которым могла бы заняться. Хотелось что-то творческое и сильное, с хорошей нагрузкой. И мы с папой нашли синхронное плавание. Оказалось, что оно есть и в Томске. Я поздно пришла сюда, в 14 лет, поэтому реально смотрю на вещи: об олимпиадах не мечтаю, но улучшить свой разряд – да. Сейчас у меня второй взрослый спортивный разряд. Нужен первый. Работаю на это и ради удовольствия.

– Из-за травмы я вынуждена была оставить художественную гимнастику. А синхронное плавание — гимнастика на воде, — говорит воспитанница клуба «Касатка» Регина Оганесян. — Это очень интересно. Просто плавать туда-сюда мне скучно, а здесь всегда что-то новенькое: связки, фигуры. Иногда даже сами придумываем упражнения. Под водой смотрим друг на друга, чтобы было синхронно.

Клуб «Касатка» — единственный в Томской области, где проходят занятия по синхронному плаванию. Сейчас здесь занимается 80 человек.
— Найти тренера в городе, где никогда не было синхронного плавания, очень сложно, — говорит руководитель клуба «Касатка» Владимир Коробов. — Поэтому мы решили обучать своих: консультации, учебники, видео – все ресурсы помогли нам начать развитие этого вида спорта. Первым тренером синхронисток стала наша дочь Елена, она выезжала в Москву во Дворец синхронного плавания, проходила там коучи и тренинги. Сейчас пока все закрыто. Как откроется – продолжим отправлять туда наших тренеров на стажировку.
Команда синхронисток клуба «Касатка» до пандемии успела съездить на свои первые соревнования в Красноярск. За звание лучших там боролись 250 спортсменов со всей Сибири. Томская команда привезла пять бронзовых медалей в разных дисциплинах — от соло до командных.

— Мы в самом начале пути, — говорит Владимир Коробов. — Пока не добились высоких результатов. Это – впереди. В прошлом году зарегистрировали в Томске Федерацию синхронного плавания. Она пока маленькая, в ней всего шесть членов. Но все мы стараемся, чтобы в нашем городе этот вид спорта развивался.
КЛАССИЧЕСКОЕ ПЛАВАНИЕ
Секрет успеха в любом из водных видов спорта – хорошая база. Ее дают занятия по классическому плаванию.

– Классическое плавание – это фундамент, – говорит Владимир Коробов. – Мы «кладем» ребенка на воду, учим правильно работать руками и ногами. Параллельно смотрим, кто и как себя показывает, к чему есть склонность. Исходя из этого советуем – куда можно пойти дальше, если есть желание расти. Это тоже важно.

В клуб водных видов спорта «Касатка» принимают всех детей без вступительных тестов. Главный критерий, который должен быть у ребенка – желание. Не родители, а ребенок должен хотеть заниматься этим видом спорта. Угрозы и насилие в этом случае не помогут, а напротив, повлекут за собой еще более негативный настрой, – считает тренер с 20-тилетним стажем Татьяна Коробова.

Татьяна Коробова
старший тренер клуба по плаванию, КМС, чемпионка СФО, рекордсменка Томской области
– Если ребенок очень боится воды – это не значит, что можно ставить крест на плавании. Надо просто дать ребенку время адаптироваться в воде: просто посидеть, полежать или даже постоять. Придет время и он поплывет. А если заставлять, точно ничего не получится. Однако я не говорю, что сразу нужно опустить руки, если вы предложили, а ребенок отказался. Сейчас многие дети говорят «не хочу», и родители на это ведутся. Можно и нужно настаивать, убеждать. Родители должны объяснять, что плавание — это не только здоровье, иммунитет, красивая фигура. Это – полезный навык, который может спасти жизнь.
Возраст, с которого тренеры рекомендуют заниматься плаванием, – семь лет. Но все относительно, – говорит Татьяна. Среди учеников «Касатки» есть и трехлетки, которые прекрасно плавают. Но это скорее исключение. В группу дошкольников принимают детей с пяти лет. Они занимаются с тренером два раза в неделю. И уже на этом этапе специалист смотрит, к чему есть способности у ребенка.
– Всегда нужен индивидуальный подход, – считает Татьяна Коробова. – Занятия у нас групповые, но мы стараемся подойти к каждому ребенку и уделить ему время. Ведь у каждого свои особенности организма. Кто-то хорошо плывет длинные дистанции, кто-то – короткие. А это — разные подходы.

Занятия классическим плаванием дают хорошую основу. С ней ребенку гораздо легче добиваться успеха в других видах водного спорта, например, в подводном плавании в ластах.
ПЛАВАНИЕ В ЛАСТАХ
Начинать заниматься плаванием в ластах тренеры рекомендуют с 9-10 лет, когда у ребенка окрепнут голеностопные суставы. Это — один из немногих видов спорта, в котором практически нет травм и опасности для здоровья. И не имеет значения: высокий ребенок или низкий, худой или полный. Плавание в ластах доступно всем.
— Мне нравится плавание в ластах, потому что оно красивее и быстрее классического, — говорит воспитанница клуба «Касатка» Настя Румянцева. — Да, так плавать сложнее, но это помогает тебе становиться сильнее и выносливее. Это развивает.

— Для меня важно не просто плавать, а добиваться результата, — делится воспитанник клуба «Касатка» Иван Попов. — У нас в «Звездном» проводится много соревнований, куда съезжаются спортсмены из разных городов и стран мира. И у нас есть возможность расти, и принимать в них участие.
Томская школа подводного спорта известна во всем мире. Много лет томичи становятся чемпионами международных соревнований и ставят рекорды. «Касатка» — член Федерации подводного спорта Томской области. Некоторые воспитанники клуба входят в состав нашей сборной.

Юлия Емельяненко
тренер по плаванию в ластах, мастер спорта, чемпионка Европы
— Плавание в ластах — это очень красивый вид спорта. Он учит тебя преодолевать трудности, закаляет твой характер и учит становиться лучше других. А еще это веселый вид спорта: маленькие пловцы с удовольствием выполняют повороты под водой, соревнуются и уходят в отличном настроении.
— Мы не хотим останавливаться на достигнутом, — говорит руководитель клуба Владимир Коробов. — Планируем в будущем развивать еще акватлон и подводный хоккей. Но для этого нужны большие площади, а этого мы пока не можем себе позволить. Так что думаем и ищем варианты.

Членам клуба доступны приятные бонусы. Например, ребята, которые занимаются здесь плаванием, могут в родных стенах сдать нормы ГТО. А каждое лето спортсмены «Касатки» дружной компанией отправляются на сборы — для закрепления навыков и поднятия боевого духа пловцов.
— За восемь лет мы объездили все побережье Краснодарского края: Адлер, Сочи, Геленджик, Анапа, Лермонтово. Теперь поехали дальше, в Крым. В этом году снова туда едем. Берем на сборы только своих ребятишек, которые умеют плавать, которые нас слышат и слушают. Во время сборов проводим занятия на море. Это совсем другой опыт, другое сопротивление воды, волны.

Часто на тренировки ходят братья и сестры. Вторые и третьи дети из одной семьи получают специальную скидку на абонемент. В ближайшее время в «Касатке» открывается новый зал для занятий танцами, йогой и аэробикой, поэтому вступить в дружные ряды клуба смогут не только пловцы. Это, кстати, очень удобно для родителей, которые водят детей на разные тренировки. Но семейным клубом «Касатка» называется не только поэтому. Здесь дети учатся дружить, уважать друг друга и помогать товарищу, когда это требуется, говорит Владимир Коробов. Присоединяйтесь!
Набор во все секции клуба идет круглый год.
Клуб водных видов спорта «Касатка»
Адрес: Томск, ул. Герцена, 10
Телефоны: 977-302, +7-923-410-44-47
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Email: korobov.vv@bk.ru
Клуб водных видов спорта «Касатка»

Адрес: Томск, ул. Герцена, 10.
Телефон: +7-923-410-44-47, 977-302.

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