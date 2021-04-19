«Балет на воде». Где учат синхронному плаванию в Томске?

— За восемь лет мы объездили все побережье Краснодарского края: Адлер, Сочи, Геленджик, Анапа, Лермонтово. Теперь поехали дальше, в Крым. В этом году снова туда едем. Берем на сборы только своих ребятишек, которые умеют плавать, которые нас слышат и слушают. Во время сборов проводим занятия на море. Это совсем другой опыт, другое сопротивление воды, волны.
Часто на тренировки ходят братья и сестры. Вторые и третьи дети из одной семьи получают специальную скидку на абонемент. В ближайшее время в «Касатке» открывается новый зал для занятий танцами, йогой и аэробикой
, поэтому вступить в дружные ряды клуба смогут не только пловцы. Это, кстати, очень удобно для родителей, которые водят детей на разные тренировки. Но семейным клубом «Касатка» называется не только поэтому. Здесь дети учатся дружить, уважать друг друга и помогать товарищу, когда это требуется, говорит Владимир Коробов. Присоединяйтесь!Набор во все секции клуба идет круглый год.