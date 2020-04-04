Андрей Бурковский: «Подружились с Петровым с первой сцены «Звоните ДиКаприо!»

Стиль жизни

Впервые на российском телевидении покажут одну из самых популярных драматических историй современной России – сериал Жоры Крыжовникова «Звоните ДиКаприо!». Сериал, доступный ранее только подписчикам видеоплатформы PREMIER, стартует в эфире ТНТ 6 апреля в 22:00.

Одну из ролей в восьмисерийном проекте исполнил наш земляк, актер театра и кино Андрей Бурковский. Его герой, актер Лев Румянцев, завидует своему популярному звездному брату Егору (Александр Петров) и мечтает оказаться на его месте. Однажды судьба предоставляет ему такой шанс. О своей работе в сериале Андрей Бурковский рассказывает в интервью, которое ТВ2 предоставил канал ТНТ.

Фото: кадр из сериала «Звоните ДиКаприо!»

– Какие черты вашего героя Льва Румянцева вам близки?

— Сложно сказать. С одной стороны, эта роль, как принято говорить, на сопротивление. Хотя там есть много меня, ведь не бывает роли без какого-то внутреннего включения и переноса своих чувств. А тут их очень много. Все то, о чем я думал в жизни, какое-то моделирование ситуаций. Вот, что там.

– Два брата в сериале: ваш герой и герой Александра Петрова. И две противоположности. А в жизни вы с Петровым нашли общий язык? ​ — Мы с Сашей достаточно быстро подружились, с первой общей сцены. Мы ее очень долго играли, было около двадцати дублей, так обычно не бывает, но, видимо, режиссеру было важно, чтобы мы прочувствовали друг друга и поняли братские отношения, основываясь именно на этой сцене. Сашка суперпрофессионал, он большой артист, суперзвезда в хорошем смысле этого слова, очень трепетно относится к своей профессии, поэтому мы сразу нашли общий язык и нам было приятно вместе играть в кадре.

Фото: Инстаграм Андрея Бурковского

– Если бы вам выпал шанс в жизни заменить кого-то, как это происходит в сериале, вы бы это сделали?

— Ох, как вы плотно смотрите сериал… Эту ситуацию можно сравнить, например, с такой: вы сидите в аэропорту и вдруг видите сумку с двадцатью миллионами долларов. Что будете делать? Отдадите ее или возьмете себе? Большинство людей скажут, что отдали бы, и они правы в своем решении, но мы не знаем, что будет в реальности, когда ты увидишь эту сумку. Поэтому сейчас можно сказать все, что угодно, а как будет на самом деле, не знает никто, но, надеюсь, поступлю по совести.

– Кому будет полезен сериал?

— Мне кажется, это прежде всего художественное произведение, многосерийный фильм, а в вашем вопросе слышится советский подход, нельзя так. Это же кино, оно будет полезно всем, смотрите фильмы, ходите в театр.

– Вопрос, на который, думаю, вам надоело отвечать, но не задать его не могу. А при чем здесь ДиКаприо?

— Да, нет, кстати, вы первые, кто задали мне подобный вопрос. В этом и заложен смысл. А при чем здесь ДиКаприо? Как и во многом в жизни, а при чем здесь кто-то...

– Вы окончили юридический факультет Томского госуниверситета. Помогает ли вам юридическое образование в каких-то ситуациях?

— Ну, образование всегда помогает, конечно, и чем его больше, тем лучше. У меня их три. Иногда оно помогает в логическом мышлении или в составлении договоров, главное, знать правовую базу. Где-то выручает точно! Но могу сказать однозначно, не мешает.

– Ваши родители – известные рестораторы в Томске и Новосибирске. Если не продолжили семейное дело, значит, вам это было не особо интересно. Тогда. А сейчас? Есть желание открыть общепит в Москве?

— Это очень серьезный вопрос. На самом деле, не знаю. Мысли такие приходят, но это сложнейший бизнес. Я знаю только одно — хочешь, чтобы это было хорошо, делай это сам. Тем более в ресторанном деле ты должен контролировать абсолютно все, по-другому никак. Ты должен быть там днями и ночами, поэтому пока у меня такой возможности нет. Что будет потом, не знаю. Но иметь ресторан под боком – это круто, тем более такой, как у мамы, вкусный и всеми любимый.

– Читала, что в школу-студию МХАТ вы поступили, когда вам исполнилось 25 лет. Зачем вам это было нужно? Это были осознанные желание и решение? Или вынужденные в каком-то смысле? Сложно ли было учиться в окружении 17-летних однокурсников?

— Один из самых популярных вопросов, который мне задают. Как говорили нам в школе-студии: «Нельзя научить, можно только научиться», – поэтому я считал, что профессией нужно заниматься, ею нужно овладевать, без нее никуда, поэтому и пошел учиться. Я с 16 лет хотел поступить в театральный вуз, просто немножко задержался, поэтому, конечно, выбор осознанный. А учиться с ребятами младше меня по возрасту было очень просто, у нас у всех сложились хорошие отношения. Какая разница, если ты в душе ребенок? Грубо говоря, если ты профессионал, хочешь научиться и знаешь, зачем ты сюда пришел, то обязательно научишься.

– Приходилось ли учиться чему-то ради роли?

— Всегда приходится учиться ради роли, что-то осваивать, либо профессию, либо мышление героя, ведь надо понять, а почему сейчас этот герой думает именно так. Умения и навыки нужно отрабатывать постоянно, от банального обучения верховой езде или экстремальному вождению автомобиля до каких-то внутренних сложных театральных нюансов. Поэтому учиться приходится всегда.

Фото: кадр из сериала «Звоните ДиКаприо!»

– Вы родом из Сибири. А сибиряки имеют крепкие нервы и стальной характер. У вас как с этим?

— Конечно, сибиряки есть сибиряки. Насчет стального характера не знаю, но пусть будет так.

– Как сериал «Звоните ДиКаприо!» оценила ваша жена Ольга?

— Мне кажется, отлично. Ольга в моей жизни главный критик в хорошем смысле этого слова, она может сказать какие-то настоящие вещи, то, как есть, по существу, а не только хвалить. Но, думаю, ей понравилось.

– Вы с Ольгой женаты уже больше 10 лет. Что спасает от ссор?

— В одном из недавних интервью мы сказали, что главное в отношениях — это юмор. Так и есть. Можно, конечно, много говорить о том, что семейные отношения — это работа и постоянные поиски компромисса, но мы склонны считать, что главное – научиться вовремя перестраиваться на юмор и уметь посмеяться над собой. Это спасает отношения. И, конечно, любовь и уважение друг к другу – безусловно, без этого никуда.

– У вас двое детей: дочка Алиса и сын Максим. Вы папа-папа или больше папа-друг?

— Я очень люблю своих детей, поэтому каждую свободную минуту стараюсь проводить с ними. Не знаю, как это воспринимать, как папа-папа или папа-друг.

– Есть тонкая грань между искренней родительской любовью и залюбленностью, этакой вседозволенностью. Как ее не переступить?

— Это очень сложный вопрос, особенно в современном мире, где мы видим, что дети сидят играют в песочнице, а рядом стоит чья-то мама и отгоняет от своего чада всех, боясь, что с ним что-то случится. Я не знаю, как не переступить эту границу. Наверное, нужно быть искренним со своим ребенком, где-то строгим, пытаться все ему объяснять. Но определенной формулы воспитания, на мой взгляд, нет. Нужно просто вырастить хорошего человека.

– Если помечтать, то каким вы представляете свой идеальный день?

— Идеальный день – это провести утро с семьей, днем поехать на любимую работу, а вечером отдохнуть с семьей и друзьями. У меня каждый день любимый или, как вы говорите «идеальный», за редким исключением. По крайней мере я стараюсь жить так, чтобы они были такими.

– Если устаете, огорчены, раздражены, как можете поднять себе настроение и настроить на позитив?

— Улыбайтесь как можно чаще, проводите время с интересными и близкими людьми. И важно! Занимайтесь делом, к которому лежит душа! Любите свою работу, тогда все будет хорошо.