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16 мая,
2020
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Стиль жизни

Актуальные тенденции оформления интерьера квартиры в современном стиле

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В наше время каждый человек мечтает жить в комфортной квартире, оформленной с учетом всех современных тенденций. Но, к сожалению, не всегда планы соответствуют действительности. После завершения ремонтных работ хочется въехать в готовое помещение, где каждый элемент гармонично сочетается друг с другом, подчеркивает стилевое направление.


Даже не совсем удачный ремонт возможно актуализировать с помощью изысканной мебели, например, буфет в гостиной позволит привнести в интерьер нотки современности, функциональности и элегантности.


В этой статье поговорим о том, какие факторы в обустройстве квартиры сейчас относятся к актуальным.

Актуальные тенденции оформления интерьера квартиры в современном стиле

Главные тенденции оформления интерьера

В 2020 году все также пользуются популярностью многоликость, разнообразие отделки и обустройства мебелью. Собственникам квартир рекомендуется обратить внимание на обширный ассортимент материалов, которые используются при изготовлении мебельного гарнитура, а также фактуру, оттенки и палитры. В текущем году актуальными тенденциями остаются пастельные тона, сочетание черно-белых предметов интерьера и мебель из массива дерева.


Дизайнеры интерьера советуют обратить внимание на такие правила оформления квартиры:

  • в процессе выбора мебельного гарнитура для обустройства жилого помещения необходимо одновременно сочетать темные и яркие оттенки. Роскошно выглядит пространство, где представлены классические линии и оригинальные элементы;
  • все предметы интерьера должны характеризоваться практичностью, комфортом, функциональностью;
  • для визуального увеличения размеров комнаты необходимо выбирать зеркальные и глянцевые поверхности;
  • с помощью мебели светлых тонов возможно добавить иллюзию больших габаритов квартиры, чем есть на самом деле
Актуальные тенденции оформления интерьера квартиры в современном стиле

Еще одним интересным современным инструментом оформления жилого пространства является световая подсветка, размещенная в напольном покрытии, спинке дивана или буфета для гостиной. Также очень важно со всей ответственностью подойти к выбору цветового исполнения мебельного гарнитура. Каждый элемент интерьера должен гармонично дополнять друг друга, создавать впечатление целостности облика. Такой подход позволит создать по-настоящему функциональную и изысканную квартиру, которая соответствует всем актуальным тенденциям дизайнерского оформления недвижимости.

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