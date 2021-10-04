Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Стиль жизни
  3. Актер из «Левиафана» и «Закрытой школы» снялся в томском сериале
Стиль жизни

Актер из «Левиафана» и «Закрытой школы» снялся в томском сериале

ТВ2 ТВ2

Российский актер Сергей Походаев, известный по работам в фильмах «Левиафан», «Мамы», сериалах «Закрытая школа» и «Частица Вселенной», снялся в одной из серий томского веб-сериала «Соцсети», сообщил ТВ2 продюсер проекта Евгений Жуков. Роль дедушки-миллиардера исполняет известный томский скульптор и актер Леонтий Усов.

По сюжету, студент Томского ВУЗа и по совместительству неудачливый ТикТок блогер неожиданно для себя узнает о существовании богатого дедушки, который оставил в наследство баснословную сумму. Есть нюанс: наследство получит тот член семьи, кто наберет большее количество лайков за 1 месяц.

Съёмки прошли в антураже университетов, на томских улицах, общественных пространствах и спальных районах в центре города.

«Это семейная комедия о пропасти непонимания между поколениями, рассказанная в современных реалиях. Действующие роли сыграли томские актеры театров, известные общественные деятели и новые талантливые лица, которые мы нашли с помощью кастинга», — добавил Евгений Жуков.

Напомним, веб-сериал «Соцсети» — проект томского продюсерского объединения CAST production, занимающегося развитием сибирского независимого кинодвижения. Ранее в Томске завершились съёмки первой серии с участием актрисы Любови Аксёновой (Мажор, Бывшие, Гуляй Вася, Нефутбол) и певца Алексея Гомана. В третьей серии в главной роли снимется актер Кирилл Кяро (Нюхач, Эпидемия, Измены, Пассажиры).

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.