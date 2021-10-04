Актер из «Левиафана» и «Закрытой школы» снялся в томском сериале

Российский актер Сергей Походаев, известный по работам в фильмах «Левиафан», «Мамы», сериалах «Закрытая школа» и «Частица Вселенной», снялся в одной из серий томского веб-сериала «Соцсети», сообщил ТВ2 продюсер проекта Евгений Жуков. Роль дедушки-миллиардера исполняет известный томский скульптор и актер Леонтий Усов.

По сюжету, студент Томского ВУЗа и по совместительству неудачливый ТикТок блогер неожиданно для себя узнает о существовании богатого дедушки, который оставил в наследство баснословную сумму. Есть нюанс: наследство получит тот член семьи, кто наберет большее количество лайков за 1 месяц.

Съёмки прошли в антураже университетов, на томских улицах, общественных пространствах и спальных районах в центре города.

«Это семейная комедия о пропасти непонимания между поколениями, рассказанная в современных реалиях. Действующие роли сыграли томские актеры театров, известные общественные деятели и новые талантливые лица, которые мы нашли с помощью кастинга», — добавил Евгений Жуков.

Напомним, веб-сериал «Соцсети» — проект томского продюсерского объединения CAST production, занимающегося развитием сибирского независимого кинодвижения. Ранее в Томске завершились съёмки первой серии с участием актрисы Любови Аксёновой (Мажор, Бывшие, Гуляй Вася, Нефутбол) и певца Алексея Гомана. В третьей серии в главной роли снимется актер Кирилл Кяро (Нюхач, Эпидемия, Измены, Пассажиры).