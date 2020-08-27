А какое кино любите вы?
27 августа в нашей стране любители отечественного кинематографа уже 100 лет отмечают День рождения кино. В копилке советского и российского кино десятки шедевров, которые давно уже разлетелись на крылатые фразы. Но у каждого человека есть он — любимый фильм. И журналисты нашей редакции — не исключение. В День рождения кино мы решили поделиться с вами мыслями о своих любимых фильмах.
«Крылья»
Удивительный фильм, снятый в 1966-ом. Очень непохожий на другие великие фильмы про войну, снятые в те годы. Героиня его – военный летчик (играет Майя Булгакова). Самое главное в ее жизни произошло два десятка лет назад. Когда она воевала, летала, геройствовала. Тогда же у нее была большая любовь. Любимый погиб.
Сейчас она может зайти в музей и послушать как школьникам на экскурсии рассказывают про ее подвиги. А в ее нынешней жизни нет ничего. Ни работы, которую бы она любила, ни близких, которые бы ее понимали. Все – чужое. И все чужие. И ни с кем ей не удается даже нормально поговорить: ни с человеком, который ее любит, ни с дочерью. Ничего в настоящем. Все важное осталось в прошлом. Тонкий и умный фильм. И актуальный. В каком-то смысле Россия нынешняя, как та летчица живет. Все важное в прошлом: и любовь, и победа, и счастье.
«Территория»
Снимал фильм режиссер Андрей Мельник. Сам он говорил, что в экранизации хотел передать идею писателя и показать кино «о страсти человека к своему делу, одержимости, связанной с трудом, долгом, честью, достоинством».
Почему я рекомендую посмотреть этот фильм? Однозначно — сумасшедшие виды и операторская работа. Для затравки: картину снимали в Красноярском крае на плохо доступном для людей Плато Путорана (Путоранский заповедник — памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО), а часть сцен на Чукотке, в бухте Провидения. Фильм слегка приправили советским пафосом в духе времени, но то, что вы видите на экране два часа фильма, заставляет не обращать на это внимание. Ну, и местами немного щемит внутри как раз от того утраченного героизма, о котором горевал создатель романа.
«Любовь и голуби»
Режиссер — настоящий мастер. Все детали передал настолько четко, что во время просмотра возникает ощущение, что ты сам находишься в этой деревне вместе с героями фильма. Даже запахи чувствуются иногда! Круче, чем 6Д :-) Я вообще молчу, что весь фильм буквально из цитат состоит. Что ни фраза — шедевр!
«Аритмия»
Картина о том, как врачи каждый день совершают незаметные подвиги на контрасте с поведением чиновников в здравоохранении. Сколько бы я не встречала медиков и не интересовалась о трудностях их работы, действительно, в фильме все приближено к реальности. Почти все, как в современной системе здравоохранения в России.
«Сибирь. Монамур»
Этот фильм как сосредоточение всей русской чернухи, от которой становится тошно и невыносимо грустно еще с первых минут фильма. Но одновременно с тем, в этом фильме есть вера людей в Бога, в милосердие. Да и красота русской глуши не может оставить равнодушным.
Это — терзающее душу кино, которое показывает всю суть быта России и человека в этой стране.
«Три мушкетера»
И я просто обязана упомянуть«Стариков-разбойников» и «В бой идут одни «старики». Я не знаю, чем объяснить мою любовь к этим фильмам. Генетическим кодом? Актёрской игрой? Сюжетом? Но в фильмах такая атмосфера, такая душевность, что готова пересматривать и бесконечно плакать, когда звучит «Я сегодня до зари встанут», или когда показывают пустую Квартиру Мячикова.
«Окраина»
Черно-белая лента рассказывает про то, как казаковатого вида мужики с Южного Урала идут возвращать несправедливо отобранную землю. Поиск правды ведет их от председателя колхоза до самой Москвы — к высотке, где в офисе заседает нефтяной «олигарх». В стране царит беззаконие, поэтому и правды добиваться героям фильма приходится отнюдь не правовыми методами. Кончается он, к примеру, горящей на фоне Кремля высоткой того самого «прохиндея-олигарха». Мрачноватая, но душевная картина-сказка (или даже эпос, как называют ее кинокритики) о русском бунте, в духе своего времени.
«По семейным обстоятельствам»
Фильм наполнен семейными ценностями и житейской мудростью, которые актуальны в любое время и в любом возрасте. «Понимаешь, деточка, в жизни бывает главное и неглавное. А мы часто тратим силы по пустякам» — и этим все сказано.
«Три истории»
Здесь гениальная игра актеров, на мой взгляд. Рената Литвинова играет женщину, которая не любит людей. И в особенности матерей, которые бросили своих детей в больницах. Она произносит такую фразу: «Я не люблю женщин, не люблю мужчин, не люблю детей. Этой планете я поставила бы ноль». В своей истории она убивает женщину, которая когда-то отказалась от ребенка. Еще одного героя играет Сергей Маковецкий. Его герой убивает соседку и привозит ее труп знакомому кочегару, чтобы тот помог его сжечь.
После этого фильма Киру Муратову обвиняли в излишней циничности. Мрачно. Но это — жизнь. В ней и такие истории случаются.
«Девчата»
Настолько блестящая игра актеров, что кажется, будто с героями ты сам давно знаком. Приятно смотреть на искренние и доверительные отношения людей друг к другу, на бьющий через край энтузиазм и горящие глаза.
В фильме показаны разные женские образы, у каждой героини — своя история. Не смотря на то, что прошло полвека, в этом плане мало что изменилось, поэтому, мне кажется, это кино сегодня также актуально, как в год своего появления — 1961. Доброе кино, после просмотра которого встаешь с отличным настроением и … идешь делать огромный бутерброд из батона с маслом и вареньем.
«Гараж»
Он вышел в 1979 году в Советском Союзе, но получился совершенно вневременным, потому что все конфликты, которые по сюжету разгораются в коллективе гаражного кооператива «Фауна», запертого на ночь в музее НИИ «Охраны животных от окружающей среды», очень человеческие, все страсти совершенно не номенклатурные, а почти библейские. Там добродетели причудливо перемешиваются с грехами: гнев и милосердие, зависть и покаяние, гордыня и смирение – всё в куче. И всё это сдобрено отлично прописанными диалогами и великолепнейшей игрой актёров советской кинематографической школы.
Обожаю «гаражные» цитаты:
«Товарищ председатель, я не хочу спать один и не буду! Я выброшусь в окно! Под вашу ответственность я покончу собой!..»
«Куда вы тащите муравьеда, родственница дипломата?..»
«С милой рай и без гаража...»
«Люди, люди! Человеки! Одумайтесь!..»
И моя самая любимая и часто используемая: «У верблюда два горба, потому что жизнь — борьба».
«Левиафан»
Потом решилась, посмотрела и увидела в нем все то, что я вижу в реальной жизни и с чем пытаюсь бороться. Тогда, проворочавшись полночи без сна, я решила, что нужно еще что-то попытаться сделать. Это были времена, когда закрывали ТВ2, на котором я проработала два десятка лет. Я не хотела менять любимую работу, не видела альтернатив. И хотя совсем не активист, наутро я решила впервые в жизни выйти на одиночный пикет. На простом листке написала «Ищу работу. Там, где нужно договариваться с совестью — не предлагать». И пошла к суду, к телевизионной вышке, где перерезали тот самый фидер, к мэрии и к месту, где по очередному торжественному поводу ждали губернатора с журналистским пулом. Так что великое искусство может влиять на умы и сподвигать на поступки.
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