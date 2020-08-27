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27 августа,
2020
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Стиль жизни

А какое кино любите вы?

ТВ2
ТВ2
52 минуты назад

27 августа в нашей стране любители отечественного кинематографа уже 100 лет отмечают День рождения кино. В копилке советского и российского кино десятки шедевров, которые давно уже разлетелись на крылатые фразы. Но у каждого человека есть он — любимый фильм. И журналисты нашей редакции — не исключение. В День рождения кино мы решили поделиться с вами мыслями о своих любимых фильмах.  

«Крылья»

— Родившиеся, как я, в середине двадцатого века, выросли на советском кино. Другое мы видели до конца 80-х бессистемно и урывками. И, разумеется, непросто выбрать один фильм, назвать его любимым. Ведь в разные годы было разное. Потому – недавнее и очень сильное впечатление от советского фильма, который в свое время не увидел. Посмотрел буквально с месяц назад. «Крылья» Ларисы Шепитько.
Виктор Мучник, главный редактор
Виктор Мучник, главный редактор

Удивительный фильм, снятый в 1966-ом. Очень непохожий на другие великие фильмы про войну, снятые в те годы. Героиня его – военный летчик (играет Майя Булгакова). Самое главное в ее жизни произошло два десятка лет назад. Когда она воевала, летала, геройствовала. Тогда же у нее была большая любовь. Любимый погиб.


Сейчас она может зайти в музей и послушать как школьникам на экскурсии рассказывают про ее подвиги. А в ее нынешней жизни нет ничего. Ни работы, которую бы она любила, ни близких, которые бы ее понимали. Все – чужое. И все чужие. И ни с кем ей не удается даже нормально поговорить: ни с человеком, который ее любит, ни с дочерью. Ничего в настоящем. Все важное осталось в прошлом. Тонкий и умный фильм. И актуальный. В каком-то смысле Россия нынешняя, как та летчица живет. Все важное в прошлом: и любовь, и победа, и счастье.

«Территория»

— Из российских фильмов сразу приходит на ум «Территория» 2014 года. Снят по одноименному роману Олега Куваева, который, кстати, по профессии был геологом и геофизиком, но ушел из нее. Посчитал, что приход промышленности сравнивает героическую повседневность геолога с обыденностью, а потерянные жизни с обычным долгом. Книга, как и фильм, основаны на реальных событиях и рассказывают об открытии золотого месторождения на Крайнем северо-востоке союза.
Елена Бронникова, журналист
Елена Бронникова, журналист

Снимал фильм режиссер Андрей Мельник. Сам он говорил, что в экранизации хотел передать идею писателя и показать кино «о страсти человека к своему делу, одержимости, связанной с трудом, долгом, честью, достоинством».


Почему я рекомендую посмотреть этот фильм? Однозначно — сумасшедшие виды и операторская работа. Для затравки: картину снимали в Красноярском крае на плохо доступном для людей Плато Путорана (Путоранский заповедник — памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО), а часть сцен на Чукотке, в бухте Провидения. Фильм слегка приправили советским пафосом в духе времени, но то, что вы видите на экране два часа фильма, заставляет не обращать на это внимание. Ну, и местами немного щемит внутри как раз от того утраченного героизма, о котором горевал создатель романа.

«Любовь и голуби»

— Когда нервы на пределе и мой мозг начинает кипеть от новостей, я включаю «Любовь и голуби». Он прекрасен.
Александр Сакалов, фотокорреспондент и оператор
Александр Сакалов, фотокорреспондент и оператор
А какое кино любите вы?

Режиссер — настоящий мастер. Все детали передал настолько четко, что во время просмотра возникает ощущение, что ты сам находишься в этой деревне вместе с героями фильма. Даже запахи чувствуются иногда! Круче, чем 6Д :-) Я вообще молчу, что весь фильм буквально из цитат состоит. Что ни фраза — шедевр!  

«Аритмия» 

— С удовольствием советую смотреть «Аритмия» Бориса Хлебникова. Самая первая картина с участием Ирины Горбачевой, которую я увидела и не осталась равнодушной. Фильм про «скорую помощь» в России о том, как медики выгорают на работе и какие они в быту. Как в России профессиональные врачи могут быть алкоголиками, как они принимают сложные решения в ситуации жизнь-смерть и в тот же момент не могут разобраться в своих личных драмах.
Юлия Фаллер, журналист
Юлия Фаллер, журналист

Картина о том, как врачи каждый день совершают незаметные подвиги на контрасте с поведением чиновников в здравоохранении. Сколько бы я не встречала медиков и не интересовалась о трудностях их работы, действительно, в фильме все приближено к реальности. Почти все, как в современной системе здравоохранения в России.

«Сибирь. Монамур»

— Я очень люблю фильм «Сибирь. Монамур». Действие происходит в Богом забытой деревне, где живут дед-старовер и его внук, уже два года они ждут возвращения отца. В окрестностях этой же деревни есть и другие персонажи — мародёры Ганя и Малой, промышляющие по заброшенным деревням поиском старинных икон. Капитан, прошедший две кавказские войны, и его шофёр Железняк, посланные подполковником «на задание» — в город за проституткой. Все они — разные люди, каждый со своим миром, но их объединяет одно — все они забыты, потеряны, хоть где-то в глубинах их душ еще и теплится что-то человеческое.
Полина Шнайдер, специалист по рекламе
Полина Шнайдер, специалист по рекламе

Этот фильм как сосредоточение всей русской чернухи, от которой становится тошно и невыносимо грустно еще с первых минут фильма. Но одновременно с тем, в этом фильме есть вера людей в Бога, в милосердие. Да и красота русской глуши не может оставить равнодушным.


Это — терзающее душу кино, которое показывает всю суть быта России и человека в этой стране.

«Три мушкетера»  

— Когда меня просят назвать любимый советский фильм, то в голову сразу приходят «Три мушкетера» Хилькевича. Возможно, потому что в детстве я обожала Дюма. В первый раз прочитала роман лет в 13. И с тех пор у меня была традиция перечитывать эту книгу в новогоднюю ночь, поедая мандарины. Наверное, эта девочка во мне до сих пор и продолжает любить Атоса в исполнении Вениамина Смехова :-)
Валентина Анкудинова, журналист
Валентина Анкудинова, журналист

И я просто обязана упомянуть«Стариков-разбойников» и «В бой идут одни «старики». Я не знаю, чем объяснить мою любовь к этим фильмам. Генетическим кодом? Актёрской игрой? Сюжетом? Но в фильмах такая атмосфера, такая душевность, что готова пересматривать и бесконечно плакать, когда звучит «Я сегодня до зари встанут», или когда показывают пустую Квартиру Мячикова.

«Окраина»

— Мой выбор - фильм «Окраина», его в 1998 году снял Петр Луцик. Непонятно, что хотел этим сказать режиссер, но кино стилизовано под советский киноэпос 30-ых годов. Есть даже саундтрек из фильм «Чапаев».
Роман Чертовских, журналист
Роман Чертовских, журналист
А какое кино любите вы?
Фото: скриншот из фильма «Окраина»

Черно-белая лента рассказывает про то, как казаковатого вида мужики с Южного Урала идут возвращать несправедливо отобранную землю. Поиск правды ведет их от председателя колхоза до самой Москвы — к высотке, где в офисе заседает нефтяной «олигарх».  В стране царит беззаконие, поэтому  и правды добиваться героям фильма приходится отнюдь не правовыми методами. Кончается он, к примеру, горящей на фоне Кремля высоткой того самого «прохиндея-олигарха». Мрачноватая, но душевная картина-сказка (или даже эпос, как называют ее кинокритики) о русском бунте, в духе своего времени. 

«По семейным обстоятельствам»

— Самый любимый фильм, наверное, «По семейным обстоятельствам». Смешное, искреннее, жизненное кино.
Екатерина Гончарова, директор отдела рекламы
Екатерина Гончарова, директор отдела рекламы

Фильм наполнен семейными ценностями и житейской мудростью, которые актуальны в любое время и в любом возрасте. «Понимаешь, деточка, в жизни бывает главное и неглавное. А мы часто тратим силы по пустякам» — и этим все сказано.

«Три истории»

— Я очень редко смотрю российское кино. Исключение составляет только артхаус. Яркий пример его — «Три истории» Киры Муратовой. Он рассказывает о трех убийствах, которые совершают люди, на первый взгляд не способные на это.
Лидия Симакова, журналист
Лидия Симакова, журналист

Здесь гениальная игра актеров, на мой взгляд. Рената Литвинова играет женщину, которая не любит людей. И в особенности матерей, которые бросили своих детей в больницах. Она произносит такую фразу: «Я не люблю женщин, не люблю мужчин, не люблю детей. Этой планете я поставила бы ноль». В своей истории она убивает женщину, которая когда-то отказалась от ребенка. Еще одного героя играет Сергей Маковецкий. Его герой убивает соседку и привозит ее труп знакомому кочегару, чтобы тот помог его сжечь.


После этого фильма Киру Муратову обвиняли в излишней циничности. Мрачно. Но это — жизнь. В ней и такие истории случаются.  

«Девчата»

— Выделить какой-то один фильм, любимый, сложно. Кино я смотрю под настроение. Но есть картины, которым рад в любом месте и любое время. Одна из них — «Девчата». Очень легкое и оптимистичное кино, с юмором. Песни, которые знаешь с детства. Моменты, которые помнишь наизусть, и все равно каждый раз смеешься над ними.
Татьяна Бемлер, журналист
Татьяна Бемлер, журналист
А какое кино любите вы?
Фото: скриншот из фильма «Девчата»

Настолько блестящая игра актеров, что кажется, будто с героями ты сам давно знаком. Приятно смотреть на искренние и доверительные отношения людей друг к другу, на бьющий через край энтузиазм и горящие глаза.


В фильме показаны разные женские образы, у каждой героини — своя история. Не смотря на то, что прошло полвека, в этом плане мало что изменилось, поэтому, мне кажется, это кино сегодня также актуально, как в год своего появления — 1961. Доброе кино, после просмотра которого встаешь с отличным настроением и … идешь делать огромный бутерброд из батона с маслом и вареньем.

«Гараж»

— Много есть замечательных фильмов и советских, и, вопреки расхожему мнению, российских. Сложно выбрать самый-самый… Но есть один, который, я как-то особенно обожаю – «Гараж» Эльдара Рязанова.
Наташенька, SMM-менеджер
Наташенька, SMM-менеджер

Он вышел в 1979 году в Советском Союзе, но получился совершенно вневременным, потому что все конфликты, которые по сюжету разгораются в коллективе гаражного кооператива «Фауна», запертого на ночь в музее НИИ «Охраны животных от окружающей среды», очень человеческие, все страсти совершенно не номенклатурные, а почти библейские. Там добродетели причудливо перемешиваются с грехами: гнев и милосердие, зависть и покаяние, гордыня и смирение – всё в куче. И всё это сдобрено отлично прописанными диалогами и великолепнейшей игрой актёров советской кинематографической школы.


Обожаю «гаражные» цитаты: 

«Товарищ председатель, я не хочу спать один и не буду! Я выброшусь в окно! Под вашу ответственность я покончу собой!..»

«Куда вы тащите муравьеда, родственница дипломата?..»

«С милой рай и без гаража...»

«Люди, люди! Человеки! Одумайтесь!..»

И моя самая любимая и часто используемая: «У верблюда два горба, потому что жизнь — борьба».

«Левиафан»

— Я любила советское кино, но предпочитаю не смотреть российское. Ибо сильные фильмы, как мне кажется, получаются о нашей жизни, от которой и без того тошно. Так что «Левиафана» Звягинцева я долго откладывала.
Юлия Корнева, журналист
Юлия Корнева, журналист

Потом решилась, посмотрела и увидела в нем все то, что я вижу в реальной жизни и с чем пытаюсь бороться. Тогда, проворочавшись полночи без сна, я решила, что нужно еще что-то попытаться сделать. Это были времена, когда закрывали ТВ2, на котором я проработала два десятка лет. Я не хотела менять любимую работу, не видела альтернатив. И хотя совсем не активист, наутро я решила впервые в жизни выйти на одиночный пикет. На простом листке написала «Ищу работу. Там, где нужно договариваться с совестью — не предлагать». И пошла к суду, к телевизионной вышке, где перерезали тот самый фидер, к мэрии и к месту, где по очередному торжественному поводу ждали губернатора с журналистским пулом. Так что великое искусство может влиять на умы и сподвигать на поступки.



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