А какое кино любите вы?

Стиль жизни

27 августа в нашей стране любители отечественного кинематографа уже 100 лет отмечают День рождения кино. В копилке советского и российского кино десятки шедевров, которые давно уже разлетелись на крылатые фразы. Но у каждого человека есть он — любимый фильм. И журналисты нашей редакции — не исключение. В День рождения кино мы решили поделиться с вами мыслями о своих любимых фильмах.

«Крылья»

— Родившиеся, как я, в середине двадцатого века, выросли на советском кино. Другое мы видели до конца 80-х бессистемно и урывками. И, разумеется, непросто выбрать один фильм, назвать его любимым. Ведь в разные годы было разное. Потому – недавнее и очень сильное впечатление от советского фильма, который в свое время не увидел. Посмотрел буквально с месяц назад. «Крылья» Ларисы Шепитько.

Удивительный фильм, снятый в 1966-ом. Очень непохожий на другие великие фильмы про войну, снятые в те годы. Героиня его – военный летчик (играет Майя Булгакова). Самое главное в ее жизни произошло два десятка лет назад. Когда она воевала, летала, геройствовала. Тогда же у нее была большая любовь. Любимый погиб.

Сейчас она может зайти в музей и послушать как школьникам на экскурсии рассказывают про ее подвиги. А в ее нынешней жизни нет ничего. Ни работы, которую бы она любила, ни близких, которые бы ее понимали. Все – чужое. И все чужие. И ни с кем ей не удается даже нормально поговорить: ни с человеком, который ее любит, ни с дочерью. Ничего в настоящем. Все важное осталось в прошлом. Тонкий и умный фильм. И актуальный. В каком-то смысле Россия нынешняя, как та летчица живет. Все важное в прошлом: и любовь, и победа, и счастье.

«Территория»

— Из российских фильмов сразу приходит на ум «Территория» 2014 года. Снят по одноименному роману Олега Куваева, который, кстати, по профессии был геологом и геофизиком, но ушел из нее. Посчитал, что приход промышленности сравнивает героическую повседневность геолога с обыденностью, а потерянные жизни с обычным долгом. Книга, как и фильм, основаны на реальных событиях и рассказывают об открытии золотого месторождения на Крайнем северо-востоке союза.

Снимал фильм режиссер Андрей Мельник. Сам он говорил, что в экранизации хотел передать идею писателя и показать кино «о страсти человека к своему делу, одержимости, связанной с трудом, долгом, честью, достоинством».

Почему я рекомендую посмотреть этот фильм? Однозначно — сумасшедшие виды и операторская работа. Для затравки: картину снимали в Красноярском крае на плохо доступном для людей Плато Путорана (Путоранский заповедник — памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО), а часть сцен на Чукотке, в бухте Провидения. Фильм слегка приправили советским пафосом в духе времени, но то, что вы видите на экране два часа фильма, заставляет не обращать на это внимание. Ну, и местами немного щемит внутри как раз от того утраченного героизма, о котором горевал создатель романа.

«Любовь и голуби»

— Когда нервы на пределе и мой мозг начинает кипеть от новостей, я включаю «Любовь и голуби». Он прекрасен.

Режиссер — настоящий мастер. Все детали передал настолько четко, что во время просмотра возникает ощущение, что ты сам находишься в этой деревне вместе с героями фильма. Даже запахи чувствуются иногда! Круче, чем 6Д :-) Я вообще молчу, что весь фильм буквально из цитат состоит. Что ни фраза — шедевр!

«Аритмия»

— С удовольствием советую смотреть «Аритмия» Бориса Хлебникова. Самая первая картина с участием Ирины Горбачевой, которую я увидела и не осталась равнодушной. Фильм про «скорую помощь» в России о том, как медики выгорают на работе и какие они в быту. Как в России профессиональные врачи могут быть алкоголиками, как они принимают сложные решения в ситуации жизнь-смерть и в тот же момент не могут разобраться в своих личных драмах.

Картина о том, как врачи каждый день совершают незаметные подвиги на контрасте с поведением чиновников в здравоохранении. Сколько бы я не встречала медиков и не интересовалась о трудностях их работы, действительно, в фильме все приближено к реальности. Почти все, как в современной системе здравоохранения в России.

«Сибирь. Монамур»

— Я очень люблю фильм «Сибирь. Монамур». Действие происходит в Богом забытой деревне, где живут дед-старовер и его внук, уже два года они ждут возвращения отца. В окрестностях этой же деревни есть и другие персонажи — мародёры Ганя и Малой, промышляющие по заброшенным деревням поиском старинных икон. Капитан, прошедший две кавказские войны, и его шофёр Железняк, посланные подполковником «на задание» — в город за проституткой. Все они — разные люди, каждый со своим миром, но их объединяет одно — все они забыты, потеряны, хоть где-то в глубинах их душ еще и теплится что-то человеческое.

Этот фильм как сосредоточение всей русской чернухи, от которой становится тошно и невыносимо грустно еще с первых минут фильма. Но одновременно с тем, в этом фильме есть вера людей в Бога, в милосердие. Да и красота русской глуши не может оставить равнодушным.

Это — терзающее душу кино, которое показывает всю суть быта России и человека в этой стране.

«Три мушкетера»

— Когда меня просят назвать любимый советский фильм, то в голову сразу приходят «Три мушкетера» Хилькевича. Возможно, потому что в детстве я обожала Дюма. В первый раз прочитала роман лет в 13. И с тех пор у меня была традиция перечитывать эту книгу в новогоднюю ночь, поедая мандарины. Наверное, эта девочка во мне до сих пор и продолжает любить Атоса в исполнении Вениамина Смехова :-)

И я просто обязана упомянуть«Стариков-разбойников» и «В бой идут одни «старики». Я не знаю, чем объяснить мою любовь к этим фильмам. Генетическим кодом? Актёрской игрой? Сюжетом? Но в фильмах такая атмосфера, такая душевность, что готова пересматривать и бесконечно плакать, когда звучит «Я сегодня до зари встанут», или когда показывают пустую Квартиру Мячикова.

«Окраина»

— Мой выбор - фильм «Окраина», его в 1998 году снял Петр Луцик. Непонятно, что хотел этим сказать режиссер, но кино стилизовано под советский киноэпос 30-ых годов. Есть даже саундтрек из фильм «Чапаев».

Фото: скриншот из фильма «Окраина»

Черно-белая лента рассказывает про то, как казаковатого вида мужики с Южного Урала идут возвращать несправедливо отобранную землю. Поиск правды ведет их от председателя колхоза до самой Москвы — к высотке, где в офисе заседает нефтяной «олигарх». В стране царит беззаконие, поэтому и правды добиваться героям фильма приходится отнюдь не правовыми методами. Кончается он, к примеру, горящей на фоне Кремля высоткой того самого «прохиндея-олигарха». Мрачноватая, но душевная картина-сказка (или даже эпос, как называют ее кинокритики) о русском бунте, в духе своего времени.

«По семейным обстоятельствам»

— Самый любимый фильм, наверное, «По семейным обстоятельствам». Смешное, искреннее, жизненное кино.

Фильм наполнен семейными ценностями и житейской мудростью, которые актуальны в любое время и в любом возрасте. «Понимаешь, деточка, в жизни бывает главное и неглавное. А мы часто тратим силы по пустякам» — и этим все сказано.

«Три истории»

— Я очень редко смотрю российское кино. Исключение составляет только артхаус. Яркий пример его — «Три истории» Киры Муратовой. Он рассказывает о трех убийствах, которые совершают люди, на первый взгляд не способные на это.

Здесь гениальная игра актеров, на мой взгляд. Рената Литвинова играет женщину, которая не любит людей. И в особенности матерей, которые бросили своих детей в больницах. Она произносит такую фразу: «Я не люблю женщин, не люблю мужчин, не люблю детей. Этой планете я поставила бы ноль». В своей истории она убивает женщину, которая когда-то отказалась от ребенка. Еще одного героя играет Сергей Маковецкий. Его герой убивает соседку и привозит ее труп знакомому кочегару, чтобы тот помог его сжечь.

После этого фильма Киру Муратову обвиняли в излишней циничности. Мрачно. Но это — жизнь. В ней и такие истории случаются.

«Девчата»

— Выделить какой-то один фильм, любимый, сложно. Кино я смотрю под настроение. Но есть картины, которым рад в любом месте и любое время. Одна из них — «Девчата». Очень легкое и оптимистичное кино, с юмором. Песни, которые знаешь с детства. Моменты, которые помнишь наизусть, и все равно каждый раз смеешься над ними.

Фото: скриншот из фильма «Девчата»

Настолько блестящая игра актеров, что кажется, будто с героями ты сам давно знаком. Приятно смотреть на искренние и доверительные отношения людей друг к другу, на бьющий через край энтузиазм и горящие глаза.

В фильме показаны разные женские образы, у каждой героини — своя история. Не смотря на то, что прошло полвека, в этом плане мало что изменилось, поэтому, мне кажется, это кино сегодня также актуально, как в год своего появления — 1961. Доброе кино, после просмотра которого встаешь с отличным настроением и … идешь делать огромный бутерброд из батона с маслом и вареньем.

«Гараж»

— Много есть замечательных фильмов и советских, и, вопреки расхожему мнению, российских. Сложно выбрать самый-самый… Но есть один, который, я как-то особенно обожаю – «Гараж» Эльдара Рязанова.

Он вышел в 1979 году в Советском Союзе, но получился совершенно вневременным, потому что все конфликты, которые по сюжету разгораются в коллективе гаражного кооператива «Фауна», запертого на ночь в музее НИИ «Охраны животных от окружающей среды», очень человеческие, все страсти совершенно не номенклатурные, а почти библейские. Там добродетели причудливо перемешиваются с грехами: гнев и милосердие, зависть и покаяние, гордыня и смирение – всё в куче. И всё это сдобрено отлично прописанными диалогами и великолепнейшей игрой актёров советской кинематографической школы.

Обожаю «гаражные» цитаты: «Товарищ председатель, я не хочу спать один и не буду! Я выброшусь в окно! Под вашу ответственность я покончу собой!..» «Куда вы тащите муравьеда, родственница дипломата?..» «С милой рай и без гаража...» «Люди, люди! Человеки! Одумайтесь!..» И моя самая любимая и часто используемая: «У верблюда два горба, потому что жизнь — борьба».

«Левиафан»

— Я любила советское кино, но предпочитаю не смотреть российское. Ибо сильные фильмы, как мне кажется, получаются о нашей жизни, от которой и без того тошно. Так что «Левиафана» Звягинцева я долго откладывала.